Україну можуть прийняти до "Вишеградської групи"
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Міністр оборони Чехії Яна Чернохова пропонує розглянути таку можливість.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в ефірі місцевого ТБ.
За її словами, крім розгляду вступу України в НАТО і Європейський Союз, треба розглянути питання про розширення "Вишеградської групи" за рахунок України. Зокрема тому, що вона межує з трьома з чотирьох членів цього об'єднання.
"Нас багато що об'єднує з нею, зокрема негативний досвід у спілкуванні з Росією", - підкреслила Чернохова.
Зазначимо, Вишеградська група - це об'єднання чотирьох центральноєвропейських держав: Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Була створена в 1991 році для спільної інтеграції до європейських структур.
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Вишеградська група зараз головним чином використовується, щоб опиратися спробам Німеччини підім"яти під себе решту країн остаточно.
Якщо плануємо йти в ЄС (ніби так), і не плануємо бути маріонетками контрольованими німцями (не вийде, навіть якби хотіли), то Україні необхідно співпрацювати з цією групою. Теж долучення до групи країн, котрі ВЖЕ всі є в ЄС не зашкодить.
В Угорщині от-от будуть вибори, але навіть якщо Орбан утримається - в України з"явиться більше способів впливу на Угорщину ( через інших членів Вишеграду ).
2. Добросусідські відносини - це не вплив?
Угорщина співпрацює з кацапами ПРОТИ України по багатьох напрямках:
- нафтагаз
- узко- та угро-язичне насєлєніє
- блокувала співпрацю України з НАТО протягом тривалого часу
- заборонила поставляти через свою територію зброю для України
- всередині НАТО блокує всі спроби допомогти Україні
- Орбан - співпрацював з Могливичем (тобто під контролем Москви, як і весь кацапський кримінал)
- Сіярто отримав держ.нагороду від пуйла за свої зусилля на шкоду України
Вони ж не словяни.
Угорщину треба викинуть, Україну взяти)