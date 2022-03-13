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Україну можуть прийняти до "Вишеградської групи"

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Україну можуть прийняти до

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова пропонує розглянути таку можливість.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в ефірі місцевого ТБ.

За її словами, крім розгляду вступу України в НАТО і Європейський Союз, треба розглянути питання про розширення "Вишеградської групи" за рахунок України. Зокрема тому, що вона межує з трьома з чотирьох членів цього об'єднання.

"Нас багато що об'єднує з нею, зокрема негативний досвід у спілкуванні з Росією", - підкреслила Чернохова.

Читайте також: Напад Росії на український полігон біля польського кордону – сигнал незадоволення постачаннями озброєння Києву, - Голова військового комітету НАТО Бауер

Зазначимо, Вишеградська група - це об'єднання чотирьох центральноєвропейських держав: Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Була створена в 1991 році для спільної інтеграції до європейських структур.
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Топ коментарі
+17
Вместо мадьяр прибалтийцев, а так можно и зараз.
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13.03.2022 15:53
+9
Можно, но без придурочных сиярт и орбанов
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13.03.2022 15:46
+8
Отлично. Только вот нафига это сейчас? Ещё и в союз с мадьярами
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13.03.2022 15:46
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Отлично. Только вот нафига это сейчас? Ещё и в союз с мадьярами
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13.03.2022 15:46 Відповісти
Вместо мадьяр прибалтийцев, а так можно и зараз.
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13.03.2022 15:53 Відповісти
краще ніж ніц, крім угорців там багато кого є і да, орбан теж невічний, він правий популіст і все.
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13.03.2022 15:55 Відповісти
Правильно буде "говорити українською" , а не " по українські " , не знаю як там у Вас із щелепою , але Ви теж російськомовний ((
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13.03.2022 16:00 Відповісти
P.S. ну і щодо Угорщини - вона нам скільки вже смальцю за шкуру залила , що не емоції а одні матюки , і далі продовжує зтихця паскудити ... невдячна трішки нація ((
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13.03.2022 16:02 Відповісти
проезжая будапешт, я блокирую в машине двери и багажник. и не только я.
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13.03.2022 16:05 Відповісти
За те щр тебе недостулепу тут терплю (( більше не пиши , є особистості яким нічого не поясниш , стосовно таких у нашій мові є порівняння - " як баран" , нічого особистого , просто порівняв .
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13.03.2022 16:21 Відповісти
Можно, но без придурочных сиярт и орбанов
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13.03.2022 15:46 Відповісти
з такими вимогами ніде не візьмуть і залишимося самі, москалі дуже не хочуть щоб ми об"єднувалися і недарма, що ж до орбана, він не вічний.
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13.03.2022 15:58 Відповісти
Ніх здохнуть вошиві угри
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13.03.2022 16:24 Відповісти
Кожен союз крім можливостей ще накладає якісь обмеження. Тому треба уважно проаналізувати всі договора, щоб не получилося як з ЄС на НАТО. Треба буде нам щось зробити для захисту суверенитету, а наприклад прийдеться питати дозволу у всіх членів. В зв'язку з цим і стався брекзід. Тому треба дуже уважно дивитись куди вступаємо і що підписуємо, може виявитись вступили в дєрьмо і підписали будапештський МЕМОРАНДУМ.
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13.03.2022 16:28 Відповісти
коли ж це в"єтнамці від салу відказувалися?
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13.03.2022 15:47 Відповісти
Та идите вы ***** с вашими группами. Извините, нервы ********
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13.03.2022 15:48 Відповісти
дарма ви так, москалі дуже бояться нашого об"єднання, бо разом ми без НАТО здатні наваляти навіть москалям.
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13.03.2022 15:59 Відповісти
Тоді поляки , прибалти , чехи і українці )) від моря до моря ))
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13.03.2022 16:04 Відповісти
чехи троллят?с ********* дрюжбы токо бракуйе...
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13.03.2022 15:50 Відповісти
сьогодні ******* завтра хтось інший.
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13.03.2022 16:00 Відповісти
Орбани міняються, ****** залишаються.
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13.03.2022 16:29 Відповісти
І це добре.
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13.03.2022 15:52 Відповісти
с венграми которые до сих пор вылизывают зад путину
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13.03.2022 15:54 Відповісти
орбан вилизує, а не угорці.
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13.03.2022 15:56 Відповісти
А ми можемо всупити , а можемо і подумати ((
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13.03.2022 16:05 Відповісти
Це добра новина.
Вишеградська група зараз головним чином використовується, щоб опиратися спробам Німеччини підім"яти під себе решту країн остаточно.

Якщо плануємо йти в ЄС (ніби так), і не плануємо бути маріонетками контрольованими німцями (не вийде, навіть якби хотіли), то Україні необхідно співпрацювати з цією групою. Теж долучення до групи країн, котрі ВЖЕ всі є в ЄС не зашкодить.

В Угорщині от-от будуть вибори, але навіть якщо Орбан утримається - в України з"явиться більше способів впливу на Угорщину ( через інших членів Вишеграду ).
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13.03.2022 15:54 Відповісти
Які свої території - слов'яни цих кочових на свої землі пустили свого часу , пожаліли обірванців (( а тепер у них свої землі ? Репродуктивна фунція у цих напівромів ефективна , а не землі їхні ((
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13.03.2022 16:07 Відповісти
1. Угорщина винна багато чого за останні роки. Як мінімум, винна хоч створювати видимість добросусідських відносин.
2. Добросусідські відносини - це не вплив?
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13.03.2022 16:08 Відповісти
Бовдуре,

Угорщина співпрацює з кацапами ПРОТИ України по багатьох напрямках:
- нафтагаз
- узко- та угро-язичне насєлєніє
- блокувала співпрацю України з НАТО протягом тривалого часу
- заборонила поставляти через свою територію зброю для України
- всередині НАТО блокує всі спроби допомогти Україні
- Орбан - співпрацював з Могливичем (тобто під контролем Москви, як і весь кацапський кримінал)
- Сіярто отримав держ.нагороду від пуйла за свої зусилля на шкоду України
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13.03.2022 16:28 Відповісти
И что нам с того .Да и венгры по любому против будут
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13.03.2022 15:58 Відповісти
орбан може буде проти, це не значить що угорці всі проти. Тепер зрозуміло чому від нас вимогають позаблоковий статус.
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13.03.2022 16:01 Відповісти
..так хто до кого буде приєднуватися?
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13.03.2022 15:58 Відповісти
Тут є міжнародники.А ну розтлумачте ,який зиск ми матимем.І чоому Польша вступила в НАТО,якщо так добре і безпечно ,в тому союзі було
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13.03.2022 15:58 Відповісти
Польша вступала до НАТО давно а Вишеградський пізніше хиба і то для того щоб Німці не зробили з ЄС федерацію під себе, у німців там багато хотілок є не меньше ніж у кацапів, а тепер виходить що у виграші ті, хто на ті хотілки клав з приладом.
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13.03.2022 16:03 Відповісти
А нащо там угорщина?
Вони ж не словяни.
Угорщину треба викинуть, Україну взяти)
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13.03.2022 16:05 Відповісти
Ага...особенно венгры
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13.03.2022 16:06 Відповісти
Тількі без угрокацапів. Виженіть падлюк,й розмовлятимемо!
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13.03.2022 16:21 Відповісти
Ага, Орбан тільки дозволу запитає у ***** і одразу приймуть. 😉
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13.03.2022 18:06 Відповісти
 
 