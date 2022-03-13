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Зберігається ймовірність участі військ Білорусі на боці РФ, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зберігається ймовірність участі військ Білорусі на боці РФ, - Генштаб ЗСУ

Нині зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Білорусі у військовій операції проти України на боці російських загарбників на Волинському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил республіки білорусь у військовій операції проти України на боці окупантів на Волинському напрямку. Ворогом проводиться повітряна розвідка військових та цивільних об’єктів на території України", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+9
как щас вижу, сидит "литвин" в подвале своей дачи, в полной темноте, прячась от мобилизации, читает этот пост, жует тихонько сырую бульбу, шоб чавканьем и хрустом себя не выдать. и только глаза в темноте сверкают неугасимым огнём. ну как у классического кота, только размером, как у какающей мышки )))
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13.03.2022 16:49
+5
дранікі це задньоприводні кадировці.
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13.03.2022 16:52
+5
Так то ваше майбутне, нам в принципі ваша армія погоди не робить.
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13.03.2022 16:52
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Були бульбаші, а стануть деруни.
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13.03.2022 16:47 Відповісти
драннікі...
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13.03.2022 16:48 Відповісти
дранікі це задньоприводні кадировці.
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13.03.2022 16:52 Відповісти
Да ,они помогут кацапам ямы рыть для погребения самих же кацапов ...бульбаши то воины знатные ...
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13.03.2022 16:47 Відповісти
Якраз білоруси-думаю воїни хороші. Не треба їх закидати шапками. Друге діло, що в них мотивації нема
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13.03.2022 16:48 Відповісти
Скорее всего все же пойдут колонной, иначе бы победили в протестах, и это очень грустно (
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13.03.2022 16:48 Відповісти
Не факт... Если они пойдут, и в обратную сторону потекут гробы, массовые протесты обязательно будут. И Лукашеску это понимает...
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13.03.2022 17:04 Відповісти
З квіточками протести?
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13.03.2022 17:27 Відповісти
Нет, с венками... для Лукашеску. Гробы - это серьезно...
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13.03.2022 19:05 Відповісти
Драник сраний і так буде висіти поряд з ******.
..
Слава нації.
Смерть москалям
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13.03.2022 16:48 Відповісти
Бульбаруси теж хочуть бути красівимі
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13.03.2022 16:48 Відповісти
Эти навоюют 😆
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13.03.2022 16:48 Відповісти
как щас вижу, сидит "литвин" в подвале своей дачи, в полной темноте, прячась от мобилизации, читает этот пост, жует тихонько сырую бульбу, шоб чавканьем и хрустом себя не выдать. и только глаза в темноте сверкают неугасимым огнём. ну как у классического кота, только размером, как у какающей мышки )))
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13.03.2022 16:49 Відповісти
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13.03.2022 16:51 Відповісти
)) мой любимый сябр тутошний
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13.03.2022 16:54 Відповісти
.......невидать, штото.......видать удавился солёным огурцом со шкваркой,закусывая чарку......
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13.03.2022 17:09 Відповісти
да тут он. прочитал каммент, даже тихо жевать перестал и глаза закрыл, шоб вообще никак себя не выдавать. щас думает, как бы ночью вылезть со схрона своего та форму сжечь, шоб в случае чего смело мог сказать "небылоуменяникакойформы!" ))
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13.03.2022 17:34 Відповісти
а он всегда когда о белоруссии речь идёт сюда забредает. почитает и снова под шконку.
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13.03.2022 17:56 Відповісти
......но мы то знаем, что у витебского мусорка в отставке была форма......
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13.03.2022 17:48 Відповісти
Пришла повестка, отказался,и не прячусь!
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13.03.2022 17:43 Відповісти
Так то ваше майбутне, нам в принципі ваша армія погоди не робить.
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13.03.2022 16:52 Відповісти
Белорусы должны остаться достойным народом, хотя и выбрали в лидеры усатую шлёндру
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13.03.2022 16:53 Відповісти
Попереджають..
Бу горіти краще вати.
..с
Слава нації
Смерть москалям.
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13.03.2022 16:53 Відповісти
більше 60 % військових білорусії за Україну.
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13.03.2022 16:53 Відповісти
Привіт. Де пропадав?
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13.03.2022 17:01 Відповісти
Та воюю трішки . Сьогодні перший день , що відпочити можу.
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13.03.2022 17:03 Відповісти
Гаси орків і бережи себе!!!
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13.03.2022 17:05 Відповісти
Та гасимо, поки вдається. Витягуємо їх з лісів гандонів обісраних.
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13.03.2022 17:08 Відповісти
Так а чего они, эти военные, которые за Украину тогда сидят как терпилы и молчат? Знают же что с их территории валит техника и ракеты на Украину
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13.03.2022 17:02 Відповісти
Дєвачка, не буксуй , тебе , що з 8 березням не привітали? Ну я можу тобі прислати тюльпанів, аж 2 штуки
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13.03.2022 17:06 Відповісти
не думаю, скорее всего, они просто хотят жить и не знают, за что им воевать, скорее всего придумают какую-то провокацию
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13.03.2022 17:18 Відповісти
Нам похеру - чего вы там хотите или не хотите. Или вам кажется, что мы этой темой сильно озабочены? Пойдете на фарш без всяких сомнений и переживаний
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13.03.2022 16:55 Відповісти
Білоруси, ви є нащадками партизан у боротьбі проти загарбниками, коли, нарешті проснетеся, розправите плечі, перестанете бути рабами "бацькі" ? Клятий "старший брат - азіат" нам, європейцям, не брат, а кат, озвіріла і підла орда ! У Росії брехня, підлість поставлена в основу не лише їх внутрішньої політики, а і на міжнародному рівні. Йде війна, а Лавров каже, що ніхто ніде не воює ... Ви що теж вже отруїлися їхньою російсько-фашистьськеою пропагандою ?
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13.03.2022 17:01 Відповісти
Маловірогідно що дійсний слов'янській брат білорус( хочь трохи і прибацаний совкодрочью) піде війною проти брата українця. Це кацапам все рівно,читайте прізвища їх полонних та вбитих,Тагоєви,Тубунмухамедови,Садикови та інше сміття.
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13.03.2022 17:05 Відповісти
Не станеться цього ніколи. Лукашенко не такий ідіот як пуйло. Він надає свою територію для атак росіян і має за це свої ніштяки
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13.03.2022 17:05 Відповісти
як кацапи зберуть сили і полізуть на Київ. тоді ця падлюка і собі полізе
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13.03.2022 18:08 Відповісти
 
 