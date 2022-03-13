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Зберігається ймовірність участі військ Білорусі на боці РФ, - Генштаб ЗСУ
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Нині зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Білорусі у військовій операції проти України на боці російських загарбників на Волинському напрямку.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил республіки білорусь у військовій операції проти України на боці окупантів на Волинському напрямку. Ворогом проводиться повітряна розвідка військових та цивільних об’єктів на території України", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+9 Fjall_Raven
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+5 саша паламарчук
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показати весь коментар13.03.2022 16:52
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..с
Слава нації
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