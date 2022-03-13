Зберігається ймовірність участі військ Білорусі на боці РФ, - Генштаб ЗСУ

Нині зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Білорусі у військовій операції проти України на боці російських загарбників на Волинському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил республіки білорусь у військовій операції проти України на боці окупантів на Волинському напрямку. Ворогом проводиться повітряна розвідка військових та цивільних об’єктів на території України", - йдеться у повідомленні.

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