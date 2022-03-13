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біженці (1022) війна (56544) Польща (5176) допомога (5072)

Українцям, які евакуювалися до Польщі, виплачуватимуть одноразову фіндопомогу - 300 злотих

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Українцям, які евакуювалися до Польщі, виплачуватимуть одноразову фіндопомогу - 300 злотих

Українці, які евакуювалися до Польщі, зможуть отримати одноразову фінансову допомогу у розмірі 300 злотих (2028 грн) на особу.

Відповідний закон про допомогу біженцям підписав президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сьогодні.

Цей закон також гарантує легітимність перебування біженців з України, а також їх подружжя навіть у тому випадку, якщо у них немає українського громадянства.

Зазначається, що українці можуть на законних підставах перебувати на території Польщі протягом 18 місяців. Після цього можна подати заяву та отримає дозвіл на проживання терміном до 3 років.

Читайте: Закликаю українців не залишатися у прикордонних воєводствах Польщі, а переїжджати в інші регіони, - посол Дещиця

Також біженці мають змогу отримати податковий номер PESEL, працювати у Польщі, отримувати медичну допомогу. За бажанням українські діти можуть навчатися у польських школах.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
Да, это очень мало. Но нужно быть благодарными и за это. Не на курорт приехали. Они и так очень много делают безвозмездно.
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13.03.2022 17:33
+9
реальна допомога - щира подяка Век жие Украина та Польска!
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13.03.2022 17:24
+6
Ехай в Дойчланд, недовольный
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13.03.2022 17:42
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реальна допомога - щира подяка Век жие Украина та Польска!
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13.03.2022 17:24 Відповісти
300 злотих? Це прикол якийсь?!
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13.03.2022 17:29 Відповісти
Да, это очень мало. Но нужно быть благодарными и за это. Не на курорт приехали. Они и так очень много делают безвозмездно.
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13.03.2022 17:33 Відповісти
У Німеччині більше 300 ойро на місяць, хоч польща отримує дотації від ЕС на біженців
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13.03.2022 17:38 Відповісти
Ехай в Дойчланд, недовольный
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13.03.2022 17:42 Відповісти
за двушку гривень далеко не заїдеш
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13.03.2022 17:33 Відповісти
Це на харчі..Там компенсують полякам .які приймають українців
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13.03.2022 17:46 Відповісти
А куда ты ехать собрался? Жилье есть, продуктами и одеждой помогут. Выйди и поработай немного, работу тоже дадут. Или ты из Африки пишешь?
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13.03.2022 18:26 Відповісти
Див зараз тв...
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13.03.2022 17:44 Відповісти
Разово 90$.
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13.03.2022 18:11 Відповісти
це ніочому. Велике дякую до уряду Польщі, але це неочому. Емігранти мають зрозуміти- робота понад усе! ви маєте шукати роботу, з першого дня. Не гребуйте хаускіпінгом, це теж робота коли ви не маєте професії
не западло мити поли, якщо ви немаєте виробничої спеціальності
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13.03.2022 19:08 Відповісти
Це жолобство і надування, а що людям робити через два місяці наприклад мамам з двома маленькими дітьми? і піти працювати хто її візьми без мови?
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13.03.2022 19:27 Відповісти
треба ***** працювать
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13.03.2022 19:31 Відповісти
Як мама з двома дітьми 2 і 5 років може працювати? Язиком чесати не мішки носити.
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13.03.2022 19:49 Відповісти
йди на букву сраку. Якщо ви не маєте профессії, якщо ви не маєте чим зайнятись- шукайте будьяку роботу. гроші то є кінчений ресурс. всі
. хто виїхав раніше глузують з вас
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13.03.2022 19:36 Відповісти
 
 