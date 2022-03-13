Українцям, які евакуювалися до Польщі, виплачуватимуть одноразову фіндопомогу - 300 злотих

Українці, які евакуювалися до Польщі, зможуть отримати одноразову фінансову допомогу у розмірі 300 злотих (2028 грн) на особу.

Відповідний закон про допомогу біженцям підписав президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сьогодні.

Цей закон також гарантує легітимність перебування біженців з України, а також їх подружжя навіть у тому випадку, якщо у них немає українського громадянства.

Зазначається, що українці можуть на законних підставах перебувати на території Польщі протягом 18 місяців. Після цього можна подати заяву та отримає дозвіл на проживання терміном до 3 років.

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Також біженці мають змогу отримати податковий номер PESEL, працювати у Польщі, отримувати медичну допомогу. За бажанням українські діти можуть навчатися у польських школах.