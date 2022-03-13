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Сенатор Портман закликав США передати Україні винищувачі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Сенатор Портман закликав США передати Україні винищувачі

Сенатор США Роб Портман закликав передати винищувачі Україні, включно з МіГ-29, оскільки Російська Федерація продовжує посилювати свої атаки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що сенатор США Роб Портман закликав передати винищувачі Україні, включно з МіГ-29, оскільки Російська Федерація продовжує посилювати свої атаки. Він не розуміє, чому Штати продовжують зволікати з відправкою після того, як передали нашій країні інше військове обладнання, зокрема й зенітні ракети Stinger.

Читайте також: Американські сенатори закликали Байдена схвалити передачу польських літаків до України, - AP News

Як повідомлялося раніше, сенатори-республіканці закликали президента США Джо Байдена змінити рішення і дозволити Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29 для боротьби з російським вторгненням. Лист до американського лідера підписали 40 парламентаріїв.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
AS74


@AS7404542949

·
2 ч



Под Харьковом. Температура ночью -15 градусов. Солдаты ВС РФ, которых командиры держат в поле без элементарных условий, просто замерзают к утру на смерть и превращаются в стеклянных кукол.

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13.03.2022 17:34
+15





Iнформагентство Мiноборони ***********



Збройні Сили України наполегливо закликають громадян України, українські ЗМІ не поширювати, не публікувати та не оприлюднювати жодної інформації та коментарів про матеріально-технічну допомогу від країн-партнерів
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13.03.2022 17:36
+12
Там расcтройством страдает 80% вместе с вождём.
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13.03.2022 17:42
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Портман нюхает воздух
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13.03.2022 17:28 Відповісти
Отак почалася передвиборча компанія в США.
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13.03.2022 17:30 Відповісти
передвиборча компанія починається як тільки стають відомі результати виборів.
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13.03.2022 17:31 Відповісти
Не знаю,коли вона припиняється.
Республіканці критикують за ненадання літаків,але голосують проти надання фін. допомоги Україні...
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13.03.2022 17:53 Відповісти
......Путин «страдает от стероидной ярости, вызванной раком», - пишет Daily Mail. Американская разведка донесла, что Путин страдает мозговым расстройством, вызванным деменцией, болезнью Паркинсона или «стероидной яростью», возникшей в результате лечения рака стероидами.
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13.03.2022 17:32 Відповісти
То коли здохне?
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13.03.2022 17:33 Відповісти
цим страдає більшість росіян
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13.03.2022 17:43 Відповісти
То коли здохнуть?
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13.03.2022 18:03 Відповісти
Там расcтройством страдает 80% вместе с вождём.
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13.03.2022 17:42 Відповісти
то коли здохнуть?
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13.03.2022 18:20 Відповісти
І оце все , на що здатна американська розвідка?. Так ми без неї знаємо, що то тупе тіло хворе на всю голову...і вже давно...відколи став президентом мордору
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13.03.2022 18:32 Відповісти
AS74


@AS7404542949

·
2 ч



Под Харьковом. Температура ночью -15 градусов. Солдаты ВС РФ, которых командиры держат в поле без элементарных условий, просто замерзают к утру на смерть и превращаются в стеклянных кукол.

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13.03.2022 17:34 Відповісти
Давайте їм гуртом поспівчуваємо бо нашим воякам в цей час тепло і комфортно...
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13.03.2022 17:38 Відповісти
....решили согреться, но газа в цистерне не оказалось.... ...облом....
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13.03.2022 17:38 Відповісти
Шо прямо вот так и примерзли?
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13.03.2022 18:06 Відповісти
Чим скоріше москальня здохне , тим краще для нас ,
так як рашинська мразь вбиває наших дітей і цивільних 😡
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13.03.2022 18:06 Відповісти
Когда порубили наши стратегические ракетоносцы почему не сказали что даже простых истребителей нам не дадут? Нужно было занимать оборону вокруг ЧАЕС и ЗАЕС и пускай бы Европа молилась а не мы
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13.03.2022 17:34 Відповісти
Арестович Заспокійливий: Для всіх нас настала друга фаза психологічної втоми Вона породжує певні негативні ефекти. Які? Що саме відбувається?
https://www.facebook.com/watch/?v=1107926136729762
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13.03.2022 17:35 Відповісти
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13.03.2022 17:38 Відповісти
Сильно !!!!! ))))
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13.03.2022 17:42 Відповісти
а шо,неправда?
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13.03.2022 17:43 Відповісти
Я без сарказму, реально сильно. Арестович молодець!
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13.03.2022 18:14 Відповісти
Кашпирович??
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13.03.2022 18:01 Відповісти
Самогон? А де сало з цибулиною?))
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13.03.2022 18:12 Відповісти
він заряджений люсею...тому ніякого сала або цибулі не потребує
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13.03.2022 18:15 Відповісти
Все добре тільки у Портмана немає винищувачів МІГ-29...
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13.03.2022 17:36 Відповісти
Є винищувачі МиГ-29 у Польщі, яка може передати їх на базу НАТО в Рамштайні, а потім США можуть передати їх Україні. Це зрозуміло?
Тільки от Байден аж реве, рогом впирається, не хоче цього зробити. Тут, певно, теж нічого незрозумілого нема?
А Портман не винищувачі передає Україні, а вимагає зробити це того, хто впирається рогом. Надіюсь, це найтупішому має бути зрозумілим.
А "хведір" з мериканським прапорцем дурня ліпить.
Десь так.
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13.03.2022 17:58 Відповісти
Перегнать эти МиГи много ума не надо, но потом их надо прикрывать с воздуха от ракет. Первоначальная идея поляков была - чтобы они взлетали с польских аэродромов и там же хранились.
Вот почему московиты сразу подняли вой.
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13.03.2022 19:55 Відповісти
А потом для убедительности обстреляли наши западные аэродромы.
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13.03.2022 19:56 Відповісти





Iнформагентство Мiноборони ***********



Збройні Сили України наполегливо закликають громадян України, українські ЗМІ не поширювати, не публікувати та не оприлюднювати жодної інформації та коментарів про матеріально-технічну допомогу від країн-партнерів
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13.03.2022 17:36 Відповісти
Чтобы українські ЗМІ не поширювали, нужно выделить несколько патронов, чтобы заткнуть рот тем, кто их этой информацией снабжает.
А СМИ, они на то и СМИ, что распространять то что знают. Они живут с этого.
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13.03.2022 17:57 Відповісти
А американцы не боятся, что передача вооружения из рф в Лугандон Украина так же может посчитать как вступление их в "спецоперации?
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13.03.2022 17:41 Відповісти
Vita


@vits2014

·
50 мин



"У меня есть сын. Мне было бы приятно, если бы он решил пойти по стопам отца, стать летчиком.

Просто хочу быть для него примером": сбитый российский убийца-пилот вертолета К-52 "Аллигатор" Люлькин Андрей

https://twitter.com/i/status/1503021186451750920
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13.03.2022 17:44 Відповісти
А кто-нибудь задумался вообще - куда они прилетят, где будут базироваться и кто их там будет прикрывать?
Может сначала нужно ПВО и не полковую, а какую-то взрослую, эшелонированную?
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13.03.2022 17:50 Відповісти
Думаю, додаткові літаки розмістити не складно замість вибулих.
А хто прикриває ті, які зараз там розташовуються?
Щось воно у тебе дуже надумане.
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13.03.2022 18:04 Відповісти
Та да, нужно их собрать как можно кучнее, поставить для прикрытия пару Буков и десяток Стингеристов .... ну чтобы братьям сильно не замарачиваться и не распыляться ... Калибры они ж чай не бесконечные
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13.03.2022 18:13 Відповісти
В таких условиях, когда нет гражданских перелетов все аэропорты должны быть аэродромами и должны быть прикрыты
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13.03.2022 18:16 Відповісти
Давно пора
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13.03.2022 17:56 Відповісти
Байден ссыт. Боится Путло.
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13.03.2022 17:57 Відповісти
Клуб президентів...не здають так просто один одного...людей-так, самі себе...табу
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13.03.2022 18:38 Відповісти
Та-та, вас орків з двома класами освіти боїться весь світ)))
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13.03.2022 19:12 Відповісти
Все сенаторы требуют!
А Байден гадит на высший орган власти США?
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13.03.2022 18:08 Відповісти
Робу повага!
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13.03.2022 18:17 Відповісти
Досить!Досить вже відмазок, і спекуляцій що українці - "НЕ ЧЛЕНИ нато","НЕ ПРОЙШЛИ ВСІХ ВИПРОБУВАНЬ","нЕ ДОСТОЙНІ" І ТАКЕ ІНШЕ.ДОСИТЬ ВВАЖАТИ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ МЕНШЕВАРТІСНИМИ,НІЖ ЄВРОПЕЙСЬКІ!Досить зневажати їхніми життями!
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13.03.2022 18:40 Відповісти
 
 