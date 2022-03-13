Сенатор Портман закликав США передати Україні винищувачі
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Сенатор США Роб Портман закликав передати винищувачі Україні, включно з МіГ-29, оскільки Російська Федерація продовжує посилювати свої атаки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зазначається, що сенатор США Роб Портман закликав передати винищувачі Україні, включно з МіГ-29, оскільки Російська Федерація продовжує посилювати свої атаки. Він не розуміє, чому Штати продовжують зволікати з відправкою після того, як передали нашій країні інше військове обладнання, зокрема й зенітні ракети Stinger.
Як повідомлялося раніше, сенатори-республіканці закликали президента США Джо Байдена змінити рішення і дозволити Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29 для боротьби з російським вторгненням. Лист до американського лідера підписали 40 парламентаріїв.
Будь ласка, зачекайте...
Республіканці критикують за ненадання літаків,але голосують проти надання фін. допомоги Україні...
@AS7404542949
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2 ч
Под Харьковом. Температура ночью -15 градусов. Солдаты ВС РФ, которых командиры держат в поле без элементарных условий, просто замерзают к утру на смерть и превращаются в стеклянных кукол.
так як рашинська мразь вбиває наших дітей і цивільних 😡
https://www.facebook.com/watch/?v=1107926136729762
Тільки от Байден аж реве, рогом впирається, не хоче цього зробити. Тут, певно, теж нічого незрозумілого нема?
А Портман не винищувачі передає Україні, а вимагає зробити це того, хто впирається рогом. Надіюсь, це найтупішому має бути зрозумілим.
А "хведір" з мериканським прапорцем дурня ліпить.
Десь так.
Вот почему московиты сразу подняли вой.
Iнформагентство Мiноборони ***********
Збройні Сили України наполегливо закликають громадян України, українські ЗМІ не поширювати, не публікувати та не оприлюднювати жодної інформації та коментарів про матеріально-технічну допомогу від країн-партнерів
А СМИ, они на то и СМИ, что распространять то что знают. Они живут с этого.
@vits2014
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50 мин
"У меня есть сын. Мне было бы приятно, если бы он решил пойти по стопам отца, стать летчиком.
Просто хочу быть для него примером": сбитый российский убийца-пилот вертолета К-52 "Аллигатор" Люлькин Андрей
https://twitter.com/i/status/1503021186451750920
Может сначала нужно ПВО и не полковую, а какую-то взрослую, эшелонированную?
А хто прикриває ті, які зараз там розташовуються?
Щось воно у тебе дуже надумане.
А Байден гадит на высший орган власти США?