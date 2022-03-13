Сенатор Портман закликав США передати Україні винищувачі

Сенатор США Роб Портман закликав передати винищувачі Україні, включно з МіГ-29, оскільки Російська Федерація продовжує посилювати свої атаки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що сенатор США Роб Портман закликав передати винищувачі Україні, включно з МіГ-29, оскільки Російська Федерація продовжує посилювати свої атаки. Він не розуміє, чому Штати продовжують зволікати з відправкою після того, як передали нашій країні інше військове обладнання, зокрема й зенітні ракети Stinger.

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Як повідомлялося раніше, сенатори-республіканці закликали президента США Джо Байдена змінити рішення і дозволити Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29 для боротьби з російським вторгненням. Лист до американського лідера підписали 40 парламентаріїв.