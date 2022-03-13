УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9780 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїСуспільствоВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
19 788 35
війна (56544) Херсон (2339) державна зрада (1076) блогер (158)

До 15 років загрожує херсонському блогеру, підозрюваному у держзраді

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство Війна в Україні

До 15 років загрожує херсонському блогеру, підозрюваному у держзраді

Херсонському блогеру-колаборанту оголосили про підозру у державній зраді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру мешканцю міста Херсона у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України підозрюваний одразу перейшов на бік ворога. Маючи досвід журналістської діяльності, він цілеспрямовано завдає шкоди інформаційній безпеці України, розміщуючи на власному каналі в мережі Інтернет відеоматеріали з пропагандою "руського миру" та виправдовує збройну агресію Російської Федерації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Так званій "в.о. мера" Мелітополя Данильченко оголошено підозру в держзраді, - Офіс Генпрокурора

Зазначається, що своїми діями підозрюваний чинить психологічний тиск на населення з активною проукраїнською позицією для подолання його спротиву та окупації.

За протизаконні дії фігуранту загрожує покарання - позбавлення волі строком від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такого.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
Отрезать ему Интернет и яйца.
показати весь коментар
13.03.2022 18:10
+21
З позбавленням громадянства України, та конфіскацією майна.
Інакше назад припруться.
показати весь коментар
13.03.2022 18:10
+17
Чому так мало?
показати весь коментар
13.03.2022 18:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому так мало?
показати весь коментар
13.03.2022 18:08 Відповісти
Ему хватит.
Поверь зеки правильные ещё есть
показати весь коментар
13.03.2022 18:18 Відповісти
кров можна брати, але віддати кацапам, там у більшості гепатит, тубік і інша фігня
показати весь коментар
14.03.2022 07:33 Відповісти
Всіх коллаборантів відпоавити на парашу, це гірше ніж довічне ув'язнення.
показати весь коментар
13.03.2022 18:09 Відповісти
З позбавленням громадянства України, та конфіскацією майна.
Інакше назад припруться.
показати весь коментар
13.03.2022 18:10 Відповісти
Не можна позбавляти громадянства України, в Конституції написано. А дуже шкода...
показати весь коментар
13.03.2022 18:17 Відповісти
Нельзя так гуманно во время войны. Да и судить его - только время тратить. А если познакомить его с штык-ножом или калибром 7,62 или 5.56 то это вполне заслуженно.
показати весь коментар
13.03.2022 18:23 Відповісти
5,45 скрепніше, він тут поширеніший
показати весь коментар
14.03.2022 07:34 Відповісти
Забаньте його в реалі...)))
показати весь коментар
13.03.2022 18:10 Відповісти
Отрезать ему Интернет и яйца.
показати весь коментар
13.03.2022 18:10 Відповісти
спочатку яйця!
показати весь коментар
23.03.2022 23:48 Відповісти
ну це любитель дєдивоєвалі- можна йому нагадати що за подібне під час другої світої - як кажуть- без суда і следствия по законам военного времени-і такий закон треба прийняти-
показати весь коментар
13.03.2022 18:11 Відповісти
а шо там з тою лахудрою опезжопною? ще жива?
показати весь коментар
13.03.2022 18:12 Відповісти
а как зовут падлу?
показати весь коментар
13.03.2022 18:14 Відповісти
Стремоусов Кирилл
показати весь коментар
13.03.2022 18:17 Відповісти
Стремоусов Кирилл
Допрыгался этот чёрт.
показати весь коментар
13.03.2022 23:09 Відповісти
На швабру!
показати весь коментар
13.03.2022 18:15 Відповісти
Маловато будет(((
показати весь коментар
13.03.2022 18:15 Відповісти
Смерть ******!!!
показати весь коментар
13.03.2022 18:16 Відповісти
На гіляку суку
показати весь коментар
13.03.2022 18:18 Відповісти
Шкода, що вже не саджають на кіл...
показати весь коментар
13.03.2022 18:20 Відповісти
Подождите, его сами жители Херсона на бутылку посадят.
показати весь коментар
13.03.2022 18:22 Відповісти
https://www.facebook.com/StremousovKirill/photos
показати весь коментар
13.03.2022 18:24 Відповісти
Кирилл Стремоусов
показати весь коментар
13.03.2022 18:24 Відповісти
Воєнний стан, розстрілювати на місці, які зараз повинні бути суди, ще годувати за рахунок інших українців, які б'ються на фронті і вмирають за свою батьківщину.
показати весь коментар
13.03.2022 18:26 Відповісти
Никаких сроков только расстрел !
показати весь коментар
13.03.2022 18:30 Відповісти
І, що він себе тільки зараз проявив??? Впевнений на 100%, що про нього знали всі вісім років, але їбуча свобода слова в жопі, нашій СБУ, крутила і заважала. Я пам'ятаю, як приймали закон по журнашлюхам, вони самі писали закон під себе... Вони залишили таку шпаринку для своєї брехні, "журналіст так баче", "журналіст не може здати своє джерело інформації". Пам'ятаєте Підара Бігуса? Писав пасквилі і, як з гуся вода.
показати весь коментар
13.03.2022 18:35 Відповісти
Еще одна падла с Херсона. Его ютуб канал

Так же у меня есть по Мелитополю один из них
показати весь коментар
13.03.2022 18:38 Відповісти
Да , эту мразь АНДРЕЙ МОЛОДЦОВ - тоже блоХер , его надо пристрелить , сепаратист хренов !!!
Чтоб влажные мечты его о Херсонской и Мариупольской народной республике остались в украинской земле на глубине 2х метров .
показати весь коментар
13.03.2022 19:15 Відповісти
Всьому свій час. Зараз стає видно, хто є хто.
показати весь коментар
13.03.2022 19:24 Відповісти
Думаю, що ліпше було б оголосити блогеру про те, що його замовлено на фізичну ліквідацію.
показати весь коментар
13.03.2022 18:39 Відповісти
Вот тут целая 5 колонна этих *********, в разных городах Украины
https://www.youtube.com/watch?v=bSaby8Il5-o
показати весь коментар
13.03.2022 18:51 Відповісти
 
 