Bosch повідомив, що зупинив поставки побутової техніки з ЄС до Росії

Німецький виробник електро-механічної індустріальної та побутової техніки Bosch заявив, що зупинив поставки побутової техніки з ЄС до РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці бізнесмен, ексміністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.

"Bosch був однією з небагатьох великих німецьких корпорацій, яка підозріло довго мовчала щодо бойкотування росії. Сьогодні ми запустили по наших каналах кампанію, щоб звернути на це увагу", - написав Дубілет.

У Bosch Ukraine дали офіційну відповідь, що зупинили поставки деталей для виробництва та побутової техніки з ЄС до РФ. Компанія також написала, що у процесі припинення виробництва на двох заводах у Санкт-Петербурзі.

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У Bosch додали, що слідкують за ситуацією та підтримують команди "в усі можливі способи".

Також компанія відповіла, що долучається до надання гуманітарної допомоги в регіоні, включно з пожертвою коштів до Німецького Червоного Хреста.

"Ми схвалюємо ці кроки, але закликаємо Bosch робити більше. Тотальне бойкотування російського ринку по всіх напрямках і видах продукції. Війна Путіна проти України і, до речі, репресії проти нормальних росіян припиняться лише тоді, коли в російському бюджеті закінчаться гроші", - наголосив Дубілет.