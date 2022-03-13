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Bosch повідомив, що зупинив поставки побутової техніки з ЄС до Росії

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Bosch повідомив, що зупинив поставки побутової техніки з ЄС до Росії

Німецький виробник електро-механічної індустріальної та побутової техніки Bosch заявив, що зупинив поставки побутової техніки з ЄС до РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці бізнесмен, ексміністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.

"Bosch був однією з небагатьох великих німецьких корпорацій, яка підозріло довго мовчала щодо бойкотування росії. Сьогодні ми запустили по наших каналах кампанію, щоб звернути на це увагу", - написав Дубілет.

У Bosch Ukraine дали офіційну відповідь, що зупинили поставки деталей для виробництва та побутової техніки з ЄС до РФ. Компанія також написала, що у процесі припинення виробництва на двох заводах у Санкт-Петербурзі.

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У Bosch додали, що слідкують за ситуацією та підтримують команди "в усі можливі способи".

Також компанія відповіла, що долучається до надання гуманітарної допомоги в регіоні, включно з пожертвою коштів до Німецького Червоного Хреста.

"Ми схвалюємо ці кроки, але закликаємо Bosch робити більше. Тотальне бойкотування російського ринку по всіх напрямках і видах продукції. Війна Путіна проти України і, до речі, репресії проти нормальних росіян припиняться лише тоді, коли в російському бюджеті закінчаться гроші", - наголосив Дубілет.
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Топ коментарі
+9
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13.03.2022 18:22
+7
***** кацапам ті боші, в них є молоток …
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13.03.2022 18:24
+6
Проруби для стирки вам в помощь, винторогие ушлепки.
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13.03.2022 18:32
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13.03.2022 18:22 Відповісти
Яка універсальна характеристика...
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13.03.2022 18:25 Відповісти
Недоговорюють... з Європи призупинили а з китайських заводів компанії Бош?
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13.03.2022 19:02 Відповісти
В Китае вроде как только инструмент изготавливали. А заводы по производству бытовой техники у них в Европе... Но это неточно.
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13.03.2022 19:11 Відповісти
***** кацапам ті боші, в них є молоток …
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13.03.2022 18:24 Відповісти
в чеських магазинах електротехніки продавались пральні машини й холодильники бош виготовлені в кацапії
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13.03.2022 18:42 Відповісти
Поки не пнеш- і не почухаються, союзнички...
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13.03.2022 18:24 Відповісти
Русня, ****** з нашої землі!
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13.03.2022 18:25 Відповісти
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13.03.2022 18:30 Відповісти
Відтепер тільки пральна дошка...
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13.03.2022 18:30 Відповісти
Проруби для стирки вам в помощь, винторогие ушлепки.
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13.03.2022 18:32 Відповісти
А нащо їм техніка Bosh,вони зараз в людей з хат крадуть техніку, курей і все що бачать, ..бані мародери!
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13.03.2022 18:33 Відповісти
Москаль, тепер **** БЕЗ BOSCH!!!)))
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13.03.2022 18:40 Відповісти
SAP SE - немецкая компания, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе. Продолжает работу в РФ.
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13.03.2022 18:45 Відповісти
Не вірю продажним німцям. Мабуть забули вказати, що натомість будуть нарощувати поставки до Білорусі та в інші сусідні країни.
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13.03.2022 18:47 Відповісти
А з Китаю?
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13.03.2022 18:49 Відповісти
Уже лет 20 эта говнофирма не ввозит прдукцию в парашу, а собирает ее из комплектующих по гаражам.
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13.03.2022 19:19 Відповісти
Зачем московитам стиралка, миксер и кофемолка,
если хлеб и мыло по карточкам ?
Холодильник теперь - вообще бесполезная вещь.
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13.03.2022 19:48 Відповісти
Супер. Правильно вчинили!
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01.03.2023 13:40 Відповісти
Добре, що мій улюблений бренд Бош не співпрацює з ворогом, це приємно знати, адже при купівлі побутової техніки я завжди віддаю перевагу саме цьому виробнику. Ось, нещодавно у БС Партнер замовив посудомийну машину BOSCH SMV2ITX14K, надійну та недорогу. Ще й з класною гарантією на 4 роки. Тепер посуд миє техніка і то дуже зручно.
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01.03.2023 15:06 Відповісти
 
 