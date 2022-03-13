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Війна в Україні матиме соціальні наслідки для багатьох країн, - МВФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війна в Україні матиме соціальні наслідки для багатьох країн, - МВФ

Війна Росі проти України вплине й на інші держави.

Про це в інтерв'ю CBS заявила директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ви подивитеся на загальний обсяг банківських операцій в Росії, то це близько ста двадцяти мільярдів доларів. Не можна назвати нікчемною величиною, але безумовно цифра не системно значуща... так, війна в Україні означає голод в Африці, але війна в Україні також має соціальні наслідки для багатьох, багатьох країн через три канали, які вже довели свою ефективність. По-перше, ціни на сировинні товари, енергію, зерно, добрива, метали, вплив на інфляцію і в країнах, де інфляція вже була високою", - зазначила вона.

"Найбільше нас турбують безпосередні сусіди Росії та України, середньоазіатські республіки, Кавказ, Молдова, тому що вони мають торговельні відносини і з Росією, і з Україною більше, ніж з усім іншим світом. Через відтік людей хвиля біженців в Європі, за масштабами порівнянна з тим, що сталося під час Другої світової війни. Так що там вплив найбільш значний. Крім безпосередніх сусідів, є дві групи країн, які нас дуже турбують. Перша група - це країни, які ще не оговталися від економічної кризи, викликаної COVID. Для них це потрясіння особливо болісне. І друга група країн - це ті, які більше залежать від імпорту енергії з Росії, тому що там вплив на споживання, а також на інфляцію буде більш помітним", - додала Георгієва.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Теоретически так должно быть. На практике, не забывай, что система внутри не изменилась. Коломойские, портновы, вовки и остальные никуда не девались: они здесь и ждут своего часа.
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13.03.2022 19:26
+12
Конечно. Украина фактически выбила одну из колонн под зиккуратом мирового тоталитаризма.
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13.03.2022 19:20
+9
Вот я очень боюсь этого энтузиазма, потому как энтузиастов очень крепко обманывают. Если вспомнить, Зеленский и сам еще недавно мечтал стать этаким ЗеПутиным. Он сосредоточил всю власть в своих руках, терроризировал оппозицию и СМИ, которые его не очень любили, армию заменил дорогами, конвертами и видосиками и т.д. Все шло к тому, чтобы превратиться в мокшандию. Как недавно это было, но будто все взято из другой жизни....Но так было. Потому вера верой, а здравый смысл никак нельзя терять. Даже в такой ситуации, как сейчас.
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13.03.2022 19:40
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Конечно. Украина фактически выбила одну из колонн под зиккуратом мирового тоталитаризма.
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13.03.2022 19:20 Відповісти
А вы всё *** денги считаете?
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13.03.2022 19:21 Відповісти
Благодаря нелюдскому зверству москалей, Украина станет Мировой и Еврпейской топ Державой с высочайшим уровнем жизни и развития, некогда-то там как обещали 30 лет политики, а здесь и сейчас. Роковая ошибка кремля.
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13.03.2022 19:22 Відповісти
Теоретически так должно быть. На практике, не забывай, что система внутри не изменилась. Коломойские, портновы, вовки и остальные никуда не девались: они здесь и ждут своего часа.
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13.03.2022 19:26 Відповісти
Народ поверил в себя, он стал единое целое с теми же политиками как никогда раньше небыло, мы заставили мир нас уважать и теперь мы будем диктовать условия, а не только нам. Верим что все будет, только нужно победить.
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13.03.2022 19:33 Відповісти
Вот я очень боюсь этого энтузиазма, потому как энтузиастов очень крепко обманывают. Если вспомнить, Зеленский и сам еще недавно мечтал стать этаким ЗеПутиным. Он сосредоточил всю власть в своих руках, терроризировал оппозицию и СМИ, которые его не очень любили, армию заменил дорогами, конвертами и видосиками и т.д. Все шло к тому, чтобы превратиться в мокшандию. Как недавно это было, но будто все взято из другой жизни....Но так было. Потому вера верой, а здравый смысл никак нельзя терять. Даже в такой ситуации, как сейчас.
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13.03.2022 19:40 Відповісти
Їхні прихвостні і зараз вже стараються бали заробити
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13.03.2022 19:33 Відповісти
В любом случае этот короткий промежуток изменил каждого украинца, теперь мы знаем что может быть и знаем как должно быть, и то что мы настоящий сильный народ.
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13.03.2022 19:36 Відповісти
шуфричі, медведчуки, рабіновичі та мураєви...ще "бродять" по Україні....
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13.03.2022 19:37 Відповісти
Так как и множество других иже с ними.
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13.03.2022 19:55 Відповісти
Зате у нас буде корова,яку ми будемо доїти.
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13.03.2022 19:23 Відповісти
ну то допоможить всі що тільки Україна потребує, аби тільки москалів викинути к чортам і війну закінчити, а не сідати з тими вилупками за стіл перемовин вони ще не отримали настільки бомбулєй щоб дозріти до справжніх перемовин. Чим скорше допомогли би, тим меньше буде криза.
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13.03.2022 19:25 Відповісти
Это неплохо по большому счету. Россия компенсирует ущерб, или как минимум она будет должна всем. Пока не заплатит, можно выбросить ее из всего, чего только можно. А там будет ждать Китай, вылавливать из реки проплывающего мимо орка.
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13.03.2022 19:25 Відповісти
Китай его вылавливать не будет. Он только будет смотреть на проплывающий мимо труп.
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13.03.2022 19:58 Відповісти
Треба було попередити війну.
І зараз ще можна зменшити негативний вплив
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13.03.2022 19:27 Відповісти
У вас там проблеми намічаються - так робіть щось. Бо таке враження, що з України починають робить винних у цій війні.
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13.03.2022 19:27 Відповісти
Дошло наконец, что Европе без Украины пасочки
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13.03.2022 19:29 Відповісти
1. В Африке при любом раскладе был бы голод.
2. Похороним ********** режим, а потом всем миром будем высасывать нефтегазовые соки с территории бывшей рашки и другие ценные ресурсы в обмен на хавку для тупых орков.
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13.03.2022 19:48 Відповісти
Якщо би Німетчина запустила свої атомні реактори
Європі не треба булоб стільки газу та нафти
Но всевдозелені які живуть за гроші Фуйла
цього не дозволять
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13.03.2022 19:55 Відповісти
Тепер же грошики ***** тю-тю. Для багатьох - кадировців , бацьки, тих же "стурбованих" зелених, цицька кінчилась. Якщо ***** як не придушать чи приб'ють свої ж, сам піде по світу з простягнутою рукою. А до кого? КИТАй бідним не подає...
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13.03.2022 20:03 Відповісти
 
 