Війна в Україні матиме соціальні наслідки для багатьох країн, - МВФ

Війна Росі проти України вплине й на інші держави.

Про це в інтерв'ю CBS заявила директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ви подивитеся на загальний обсяг банківських операцій в Росії, то це близько ста двадцяти мільярдів доларів. Не можна назвати нікчемною величиною, але безумовно цифра не системно значуща... так, війна в Україні означає голод в Африці, але війна в Україні також має соціальні наслідки для багатьох, багатьох країн через три канали, які вже довели свою ефективність. По-перше, ціни на сировинні товари, енергію, зерно, добрива, метали, вплив на інфляцію і в країнах, де інфляція вже була високою", - зазначила вона.

"Найбільше нас турбують безпосередні сусіди Росії та України, середньоазіатські республіки, Кавказ, Молдова, тому що вони мають торговельні відносини і з Росією, і з Україною більше, ніж з усім іншим світом. Через відтік людей хвиля біженців в Європі, за масштабами порівнянна з тим, що сталося під час Другої світової війни. Так що там вплив найбільш значний. Крім безпосередніх сусідів, є дві групи країн, які нас дуже турбують. Перша група - це країни, які ще не оговталися від економічної кризи, викликаної COVID. Для них це потрясіння особливо болісне. І друга група країн - це ті, які більше залежать від імпорту енергії з Росії, тому що там вплив на споживання, а також на інфляцію буде більш помітним", - додала Георгієва.

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