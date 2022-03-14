Верещук: обмінний фонд буде сформовано, списки надсилають Червоному Хресту
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська влада намагається звільнити мера Мелітополя Івана Федорова та мера міста Дніпрорудне.
Про це заявила під час телемарафону міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми звернулись до місії Червого Хреста, до ООН та вимагаємо повернути наших міських голів, які не воювали, а робили свою роботу", - заявила Верещук.
Верещук також повідомила, що в Україні розробено порядок утримання полонених та визначено керівників напрямків.
"Ми не варвари і не орда, як Росія. Ми будемо працювати за міжнародними угодами і обмінний фонд буде сформовано. Полонені будуть обміняні або будуть нести покарання в Україні", - сказала Верещук.
За її словами, списки полнених надіслані на Червоний Хрест. Вона вказала, що бачила списки і там багато хлопців 18-20 років.
Верещук також визнала, що місія Червоного Хреста не працює повноцінно в умовах неконвенційних війн, де нехтуються угоди.
Будь ласка, зачекайте...
Усе буде Країна!
Слава Нації!
Смерть ворогам .
Забули розпіарено відданих беркутівців та вбивць-терористів ?
ВСІХ НА ВСІХ ???
А пілотів, ракетників, артилеристів, танкістів - тільки після перемоги, хоча краще їх відразу відправляти на концерт Кабздона.
Й не міняйте військових злочинців(
Якщо,тушками,ще якрсь пройде.
Інакше ,ви,обмінщики на обмін Пійдете