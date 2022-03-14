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Верещук: обмінний фонд буде сформовано, списки надсилають Червоному Хресту

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Верещук: обмінний фонд буде сформовано, списки надсилають Червоному Хресту

Українська влада намагається звільнити мера Мелітополя Івана Федорова та мера міста Дніпрорудне.

Про це заявила під час телемарафону міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми звернулись до місії Червого Хреста, до ООН та вимагаємо повернути наших міських голів, які не воювали, а робили свою роботу", - заявила Верещук.

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Верещук також повідомила, що в Україні розробено порядок утримання полонених та визначено керівників напрямків.

"Ми не варвари і не орда, як Росія. Ми будемо працювати за міжнародними угодами і обмінний фонд буде сформовано. Полонені будуть обміняні або будуть нести покарання в Україні", - сказала Верещук.

За її словами, списки полнених надіслані на Червоний Хрест. Вона вказала, що бачила списки і там багато хлопців 18-20 років.

Верещук також визнала, що місія Червоного Хреста не працює повноцінно в умовах неконвенційних війн, де нехтуються угоди.

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Топ коментарі
+9
я не понял, они щас всех пленных орков снова отдадут, потому что орки для обмена наловят обычных гражданских в том же Мелитополе? нахрена вы берете орков в плен? в чем смысл такого обмена? Они могут одних и тех же жителей условного Мелитополя или Херсона брать и менять вечно.
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13.03.2022 20:07
+7
Цей обмін буде початком масового наповнення таборів для заручників проукраїнських громадян патріотів,атовців,і т.д. з окупованих територій.
Забули розпіарено відданих беркутівців та вбивць-терористів ?
ВСІХ НА ВСІХ ???
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13.03.2022 19:57
+6
Обмінний фонд має відбудувати все що тут розбив.
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13.03.2022 19:51
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Обмінний фонд має відбудувати все що тут розбив.
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13.03.2022 19:51 Відповісти
А мне два раба можно?))
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13.03.2022 19:53 Відповісти
Ловіть поки вони живі.
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13.03.2022 19:54 Відповісти
Я,б,й сотню загнобив. З насолодою
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13.03.2022 22:04 Відповісти
Як,далеко влада заведе ситуацію з обмінним фондом? Знов мінятиме вбивць сотен українців на кацааських бомжів,таємно?
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13.03.2022 19:54 Відповісти
А как бы ты кричал из плена? Не меняйте меня на убийц, пусть меня убьют, я супер герой? Все жить хотят парень, даже те люди которые в плену, и неважно военные они или гражданские - они украинцы.
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13.03.2022 19:58 Відповісти
Тварино,нічого з твоїх планів невийде. Тебе,буде знищено як усіх підху@ловників!!! Бийся макитрою об стіну!
Усе буде Країна!
Слава Нації!
Смерть ворогам .
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13.03.2022 21:57 Відповісти
Цей обмін буде початком масового наповнення таборів для заручників проукраїнських громадян патріотів,атовців,і т.д. з окупованих територій.
Забули розпіарено відданих беркутівців та вбивць-терористів ?
ВСІХ НА ВСІХ ???
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13.03.2022 19:57 Відповісти
я не понял, они щас всех пленных орков снова отдадут, потому что орки для обмена наловят обычных гражданских в том же Мелитополе? нахрена вы берете орков в плен? в чем смысл такого обмена? Они могут одних и тех же жителей условного Мелитополя или Херсона брать и менять вечно.
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13.03.2022 20:07 Відповісти
Абсолютно! На це,й,розрахований Шантаж...
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13.03.2022 21:58 Відповісти
Получается наши беря в плен убийц, сами провоцируют остальных убийц брать в плен мирных граждан для обмена! Опомнитесь! Убивайте врага, не надо брать в плен, чтоб потом сразу не отпустить его, ибо из-за него орки возьмут в плен любого гражданина Украины! Убейте всех пленных орков. Это что за война такая....они нас итак убивают! Они пришли убивать, а не меняться!
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13.03.2022 20:11 Відповісти
Дуже розумні речі кажете!
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13.03.2022 21:59 Відповісти
Міняйте всякий непотріб на кшалт омонівців та росгадів, які не є цінними в військовому плані одиницями.
А пілотів, ракетників, артилеристів, танкістів - тільки після перемоги, хоча краще їх відразу відправляти на концерт Кабздона.

Й не міняйте військових злочинців(
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13.03.2022 20:13 Відповісти
Они без страха сюда ордами бежать будут зная что им тут ничего не угрожает! Бей, грабь, убивай хохлов, и ничего не бойся! А когда тебе будет грозить опасность, просто сдайся в плен, и тебя накормят, обогреют, и тут же поменяют на любого украинца, которых они могут хоть сто тысяч наловить для обменного фонда.
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13.03.2022 20:18 Відповісти
Ну так и арабов заманивают тем что попав в плен вас сразу в ЕС отправят, этой саранчи тут будет тучами , на хрен брать .
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13.03.2022 20:39 Відповісти
ща опять, самых вкусных военных преступников на донецких таксистов наменяют....
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13.03.2022 20:21 Відповісти
а у вас есть полный список наших пленных? куда спешите.
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13.03.2022 20:26 Відповісти
Виьачайте,а кацапів Тушками Віддаватимуть???
Якщо,тушками,ще якрсь пройде.
Інакше ,ви,обмінщики на обмін Пійдете
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13.03.2022 22:03 Відповісти
 
 