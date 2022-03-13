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Посли ЄС завтра можуть запровадити четвертий пакет санкцій проти РФ, - Йозвяк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Посли ЄС завтра можуть запровадити четвертий пакет санкцій проти РФ, - Йозвяк

В понеділок Євросоюз може запровадити четвертий пакет санкцій проти Росії.

Про це у Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС сьогодні обговорили 4-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Санкціям дадуть "зелене світло" завтра опівдні", - йдеться в повідомленні.

За словами журналіста, серед обмежень заборона на експорт предметів розкоші і нові інвестиції ЄС в російський енергетичний сектор, а також заборона на імпорт сталі і заліза.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Ще більше санкцій, ще більше!
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13.03.2022 20:06
+10
Достаточно,чтоб газетой жопу вытирать,забыть про памперсы,айфоны,компьютерную технику,и про все буржуйское,как в совке,это им удалось.Мечта про совок сбыватся
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13.03.2022 20:11
+5
побольше полезных
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13.03.2022 20:12
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Ще більше санкцій, ще більше!
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13.03.2022 20:06 Відповісти
побольше полезных
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13.03.2022 20:12 Відповісти
Пожили как люди, благодаря западу, а теперь назад в скрепы.
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13.03.2022 22:22 Відповісти
"Огласите весь список, пжалуста..."
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13.03.2022 20:06 Відповісти
Не можуть, а повинні!
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13.03.2022 20:07 Відповісти
Достаточно,чтоб газетой жопу вытирать,забыть про памперсы,айфоны,компьютерную технику,и про все буржуйское,как в совке,это им удалось.Мечта про совок сбыватся
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13.03.2022 20:11 Відповісти
Их может быть много, вплоть до того, что любые платежи с рабсии не будет принимать ни одни банк ЕС и США. Но будет оставлен один канал, для покупки газа и нефти.
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13.03.2022 20:12 Відповісти
И шо туалетную бумагу им запретять?Ну всё капец им.Як у на кажуть яке воно кончене это про Европу которая летает в облаках.
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13.03.2022 20:13 Відповісти
Головне що отвір в підлозі залишать замість унітазу і лопухи продовжать рости, а взимку сніг є завжди. Ляпота, нашо ті айфони?
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13.03.2022 22:53 Відповісти
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13.03.2022 20:16 Відповісти
А п'ятий це розстріл пУтіна,а шостий,а сьомий. Не треба ссяти вступайте в бій
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13.03.2022 20:23 Відповісти
Neft i gaz nado zapretit pokupat s raski.
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13.03.2022 20:30 Відповісти
 
 