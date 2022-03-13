Всі сили військ РФ під Києвом розбито, загрози столиці немає, - Арестович
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що безпосередньої військової загрози Києву нині й у найближчому майбутньому не передбачається, всі сили окупантів під містом розбиті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Усі сили (Росії. - Ред.), які намагалися йти до Києва, розбиті. Вони стали в оборону, зайняли позиції і зараз ходять по селах, бо палива немає… Але загрози безпосередньої Києву немає і найближчим часом не передбачається… У противника немає можливості і вона не скоро з'явиться щось зробити, навіть якщо вони нагромадять резерви", - сказав він.
За словами Арестовича, така ж обстановка зараз у районі Харкова, Чернігова та Сум, де спостерігаються невеликі тактичні дії російських окупантів.
Водночас, серед гарячих точок, як зазначив Арестович, Маріуполь, зона ООС та Миколаїв, а також напрямок у бік Кривого Рогу, де ворог уже частково застряг.
Будь ласка, зачекайте...
це у вас в кацапії такі мапи?
І ситуація зараз загрозлива.
То "усі сили які намагалися йти до Києва, розбиті" і тут же "вони стали в оборону, зайняли позиції і зараз ходять по селах, бо палива немає…". Це як це?
Люсіку, ти що сказати хотіло? Саме хоч зрозуміло?
Воістину, "о, сколько нам открытий чудных" нам доведеться ще зробити...
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
А для балакання є Люсік.
А орда сама разбежится
наш ответ козломорлым -
Budweiser