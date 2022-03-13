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Всі сили військ РФ під Києвом розбито, загрози столиці немає, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Всі сили військ РФ під Києвом розбито, загрози столиці немає, - Арестович

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що безпосередньої військової загрози Києву нині й у найближчому майбутньому не передбачається, всі сили окупантів під містом розбиті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Усі сили (Росії. - Ред.), які намагалися йти до Києва, розбиті. Вони стали в оборону, зайняли позиції і зараз ходять по селах, бо палива немає… Але загрози безпосередньої Києву немає і найближчим часом не передбачається… У противника немає можливості і вона не скоро з'явиться щось зробити, навіть якщо вони нагромадять резерви", - сказав він.

За словами Арестовича, така ж обстановка зараз у районі Харкова, Чернігова та Сум, де спостерігаються невеликі тактичні дії російських окупантів.

Водночас, серед гарячих точок, як зазначив Арестович, Маріуполь, зона ООС та Миколаїв, а також напрямок у бік Кривого Рогу, де ворог уже частково застряг.

Читайте: Противник зосередив свої сили на наступі в зоні ООС, – Арестович

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+50
Радостные вести. Давайте тогда на помощь Марику.
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13.03.2022 20:17
+36
Так вони чекають поки паливо підвезуть.
Вони грабують та вбивають місцевих.
А Люся каже загрози нема. Капець чке лицемірство.
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13.03.2022 20:19
+33
Очень хорошо

Многие жду слов - Рабсия отводит своих недобитых свинособак и капитулирует. Это будет праздник для всего мира.
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13.03.2022 20:18
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Автоматичний ********* Люся продовжує позитивні заяви для дебілів.
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13.03.2022 20:30 Відповісти
Вся Україна об'єдналася для того, щоб здолати російських окупантів. Кожен українець робить все можливе.
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13.03.2022 20:30 Відповісти
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13.03.2022 20:32 Відповісти
Арестович ,а как же заблокированная трасса е-95 от Броваров к Борисполю.Кто её заблочил если все силы врага под Киевом разбиты
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13.03.2022 20:33 Відповісти
"...трасса е-95 от Броваров к Борисполю..."

це у вас в кацапії такі мапи?
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14.03.2022 04:58 Відповісти
Стосовно напрямку на Кривбас. Пішли по степах не доходячи до Нововоронцовки.В селах повний капець грабують,ріжуть свиней,курей,гусей,забирають у місцевих авто, доють самі корів,грабують магазини,не брезгують нічим беруть навіть дитячі іграшки! Німці були нам за щастя,ця орда переплюнула всих.
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13.03.2022 20:33 Відповісти
Завдяки хоробрості та майстерності українських захисників втрати російських окупантів перевищили усі можливі рекорди. Такої кількості загиблих Росія не мала у жодній війні, яку розпочинала.
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13.03.2022 20:34 Відповісти
Та окупанти скрізь. Поки це ми їх позбудемось.
І ситуація зараз загрозлива.
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13.03.2022 20:39 Відповісти
Щось не клеїться у Люсіка.
То "усі сили які намагалися йти до Києва, розбиті" і тут же "вони стали в оборону, зайняли позиції і зараз ходять по селах, бо палива немає…". Це як це?
Люсіку, ти що сказати хотіло? Саме хоч зрозуміло?
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13.03.2022 20:36 Відповісти
Зачекайте: вже дуже скоро ці та інші конзерви самовідкриються.
Воістину, "о, сколько нам открытий чудных" нам доведеться ще зробити...
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13.03.2022 20:47 Відповісти
От тому і повинні працювати відповідні служби по відлову такої нечисті. Бо "кремлівських конзерв" хоч і не так багато, зате розставлені на місцях вони дуже грамотно.
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13.03.2022 20:58 Відповісти
Залиште цього балабола-жуліка для мокреньких жіночок.
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13.03.2022 20:36 Відповісти
То продукты завозят на случай окружения,то войска разбиты. Как то надо в одном русле вещать.
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13.03.2022 20:40 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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13.03.2022 20:41 Відповісти
Я не військовий,але міркую так,що в такій ситуації потрібно негайно створювавти ударні групи(10-20 чоловік) і кошмарити їх кожну ніч чи день. Прийшли тихенько,гахнули і в кущі,назавтра знову. Типу-партизани,можливо так і будуть робити.
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13.03.2022 20:41 Відповісти
Думаю, що так і роблять.
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13.03.2022 20:44 Відповісти
Є такі хлопці. Так вони і роблять. І не балакають.
А для балакання є Люсік.
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13.03.2022 21:00 Відповісти
Так, повністю погоджуюсь. Скільки можна сидіти. Треба зачищати навколишні міста на півночі Києва, та рятувати Чернігів, Суми, і Маріуполь. Використовувати тактику тисячи уколів, невеликими, але численними групами, з повним боєкомплектом. Такими собі партизанами-спецпризначенцями . Чекати вже не можна
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13.03.2022 21:20 Відповісти
еще есть прекрасная вещь - антиматериальные снайперские винтовки крупного калибра. Бьют на 2 км и больше. Работать бронебойно-зажигательными по бензовозам и бензобакам техники с безопасного расстояния
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13.03.2022 21:43 Відповісти
Вот скажите почему внештатный советник скрепочника дает сводки про обстановку на фронте? Есть же пресс служба Минобороны - они должны этим заниматься утром и вечером - они официальный орган и это их прерогатива - но почему то все информационные площадки преподносят именно его. P.S. задал бы этот вопрос ему сам - но люська меня забанила...
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13.03.2022 20:43 Відповісти
Кацапських шпигунів і треба банити.
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13.03.2022 20:54 Відповісти
А я тут причем? Кацапские шпионы у властного корыта трутся на разных уровнях, а не люську читают...
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13.03.2022 21:14 Відповісти
Арестович, пора громить кацапский обоз с продуктами и снарядами .
А орда сама разбежится
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13.03.2022 20:44 Відповісти
Все робиться. Не нервуйтесь, з'їжте кнедлик.
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13.03.2022 21:01 Відповісти
Заспокоїли . Дякую
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13.03.2022 21:24 Відповісти
З тушеною капустою і кроликом. Ну і звісно Пілснер. )
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13.03.2022 21:25 Відповісти
Ах вы тут умничать собрались , кацап ?

наш ответ козломорлым -
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13.03.2022 21:32 Відповісти
Валідол закінчився?
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13.03.2022 21:35 Відповісти
Знамените чеське пиво. Ви, бачу, "Оболонь" тільки вживали.
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13.03.2022 22:05 Відповісти
Pilsner Urquell знають у всьому світі, як і
Budweiser
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13.03.2022 22:10 Відповісти
жуткая смесь из ольгинских троллей и диванных стратегов
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13.03.2022 22:04 Відповісти
Ви себе до кого відносите?
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13.03.2022 22:07 Відповісти
Шо за Saw ?
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13.03.2022 22:17 Відповісти
Дякую за комплімент.
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13.03.2022 22:29 Відповісти
Я таки дійсно досить розумний. Шо є то є. )
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13.03.2022 22:33 Відповісти
Если опасности Киевунет ,то может начать интенсивно заниматься проблемой N1 Мариуполем..
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13.03.2022 20:45 Відповісти
Подоляцкая ботня спамит все без разбору - мерзко до блевотного рефлекса,смотрите шо там подписывать будут ваши роботодатели а то уйдут по маршруту сруцкого корабля вместе с вами
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13.03.2022 20:50 Відповісти
Открыли уже добрые люди...в самом начале обсуждения закрыто - не понравилось кому то что с возможной сдачей Мариуполя рашистам легче прорубить сухопутный коридор в крым и закрыть выход к Азовскому морю/портам - учитывая что Бердянск уже оккупирован...что тут крамольного...
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13.03.2022 22:53 Відповісти
Арестович адекватно оцінює ситуацію,до речі саме він передбачив повномасштабну війну з росією у 2019,році сказав що війна буде за два роки дивиться ютуб.орків мочать не волайте про зраду.
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13.03.2022 20:52 Відповісти
Ну таки они с найвеличнішим эти два года адекватно и готовились усиленно к ней ,
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13.03.2022 21:05 Відповісти
То добивайте цю наволочь крізь! У полон нікого не брати!
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13.03.2022 20:56 Відповісти
Ти вже багатьох вбив?
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13.03.2022 21:38 Відповісти
На жаль не маю жодної змоги брати участь у знищенні ворога (( Але вбивав би без жалю! Бо мета зайдів - знищення усього українського. Рашистам лише смерть!
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14.03.2022 01:37 Відповісти
Киевляне, вам будет стыдно всю жизнь за Марик, именно их бросили, что сохранить ваши чмошные жопы.
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13.03.2022 21:06 Відповісти
Maks не сци.подмога не за горами
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13.03.2022 21:14 Відповісти
Москалику, за нас не переживай
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13.03.2022 21:22 Відповісти
Люблю на ночь Арестовича итог читать и слушать . У него особая манера как это приподнести , за что ему Спасибо !
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13.03.2022 21:20 Відповісти
Ложь сладка ...
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13.03.2022 21:31 Відповісти
Люся - Люся
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13.03.2022 21:38 Відповісти
ооо, генералисимус словесных войск, Это вам не ЗСУ
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13.03.2022 21:39 Відповісти
ТРЕБА ДОБИВАТИ !!!
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13.03.2022 21:50 Відповісти
ну і чого сидимо?
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13.03.2022 22:06 Відповісти
А ТИ ДЕ !?
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13.03.2022 23:43 Відповісти
Дай вам Бог здоров,я
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13.03.2022 22:22 Відповісти
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