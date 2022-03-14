Через обстріл Авдіївського коксохіму зупинилась ТЕЦ, яка постачає місту тепло
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"Авдіївський коксохімічний завод" (АКХЗ), що входить до групи "Метінвест", зазнав масованого обстрілу з боку російських військ.
Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі групи "Метінвест", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 13 березня, Авдіївський коксохімічний завод групи "Метінвест" зазнав масованого обстрілу. Снаряди потрапили в перший і другий коксові цехи, смолопогонний та вуглепідготовчий другий цехи, склад. Постраждалих немає", - зазначили в компанії.
При цьому уточнили, що в результаті обстрілу зупинилася заводська ТЕЦ, яка подає на Авдіївку тепло.
Раніше повідомлялося, що через активні бойові дії в Україні АКХЗ частково законсервував виробничі потужності.
АКХЗ – найбільший коксохімічний завод Європи, основний виробник коксу в Україні.
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