Через обстріл Авдіївського коксохіму зупинилась ТЕЦ, яка постачає місту тепло

"Авдіївський коксохімічний завод" (АКХЗ), що входить до групи "Метінвест", зазнав масованого обстрілу з боку російських військ.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі групи "Метінвест", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 13 березня, Авдіївський коксохімічний завод групи "Метінвест" зазнав масованого обстрілу. Снаряди потрапили в перший і другий коксові цехи, смолопогонний та вуглепідготовчий другий цехи, склад. Постраждалих немає", - зазначили в компанії.

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При цьому уточнили, що в результаті обстрілу зупинилася заводська ТЕЦ, яка подає на Авдіївку тепло.

Раніше повідомлялося, що через активні бойові дії в Україні АКХЗ частково законсервував виробничі потужності.

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АКХЗ – найбільший коксохімічний завод Європи, основний виробник коксу в Україні.