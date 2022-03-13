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Заступниця держсекретаря США: поки складається враження, що Путін хоче знищити Україну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Заступниця держсекретаря США: поки складається враження, що Путін хоче знищити Україну

Заступник державного секретаря США Венді Шерман вважає, що президент РФ Володимир Путін може бути налаштований на знищення України.

Про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу Fox News, пише "Європейська правда", повідомляє Цензор.НЕТ

"Тиск починає мати певний ефект. Ми бачимо деякі ознаки готовності до реальних, серйозних переговорів. Але я маю сказати, поки створюється враження, що Володимир Путін має намір знищити Україну. Ми маємо допомагати українцям усіма можливими способами", - сказала Шерман.

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За її словами, США зараз мають дві мети. Один із них — підтримувати Україну всіма можливими способами, і Вашингтон уже виділив 1,2 мільярда доларів на допомогу у сфері безпеки.

"А по-друге, чинити величезний тиск на Путіна, щоб він спробував змінити свої розрахунки, покласти край цій війні, домогтися насамперед припинення вогню, отримати гуманітарні коридори та покласти край цьому вторгненню", - додала Шерман.

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Нагадаємо, адміністрація Байдена, під тиском з метою розширення арсеналу зброї, яку Україна має в конфлікті з Росією, працює з європейськими союзниками, щоб пришвидшити спрямування складніших систем протиповітряної оборони та іншого озброєння в зону бойових дій.
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Топ коментарі
+51
Точно ? А ми якось сумніваємось...
Дякуємо, що попередили.
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13.03.2022 20:21
+40
Тупорылые.
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13.03.2022 20:20
+36
А до цього, мабуть, складалося враження, що ***** хоче нагодувати українців пєчєньками?
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13.03.2022 20:21
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Тупорылые.
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13.03.2022 20:20 Відповісти
18 дней думали и решили...
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13.03.2022 20:28 Відповісти
тут вопрос и что теперь к чему этот вывод ?или это просто капитан очевидность?
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13.03.2022 20:35 Відповісти
)
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13.03.2022 20:21 Відповісти
Точно ? А ми якось сумніваємось...
Дякуємо, що попередили.
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13.03.2022 20:21 Відповісти
Про напад вони "найвеличнішого" попереджали давно - повинні були замість нього ще й підготовку провести, а потім відбити його?!?!?
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13.03.2022 20:31 Відповісти
А до цього, мабуть, складалося враження, що ***** хоче нагодувати українців пєчєньками?
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13.03.2022 20:21 Відповісти
Ріллі?! Ні,ну дісно?! А ми думали,що вони нам квіти везуть в трубах Градів.
Далі має йти нецензурний текст,я його наведу потім,якщо ви захочете.
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13.03.2022 20:22 Відповісти
*** , серьезно ? А мы думали они в гости пришли ?"Братья" же !
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13.03.2022 20:22 Відповісти
Еще 10 лет назад 80% населения Украины так и думали, за это платим.
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13.03.2022 20:29 Відповісти
Три года назад, 73% проголосовали против войны, развязанной Порошенко. Ну, судя по предвыборной компании Зе.
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13.03.2022 20:41 Відповісти
Абсолютно. Устали от войны. Теперь хлебаем.
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13.03.2022 20:43 Відповісти
не все "так думали", мои московские родственники для меня полностью исчезли навсегда 7 лет назад, до этого мы с ними часто спорили кто прав, кто нет...
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13.03.2022 21:11 Відповісти
Я про 10 лет назад писал. Если вы внимательно читали.
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13.03.2022 21:20 Відповісти
Не знаю сміятись чи плакати
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13.03.2022 20:22 Відповісти
Тільки дійшло до неї , що ху@ ло намагається знищити Украіну 😡
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13.03.2022 20:22 Відповісти
та ну... нет конечно...
***** просто хочет подснежников ... его рать их под нашим снегом для него ищет...
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13.03.2022 20:24 Відповісти
Секрет Полішенеля.
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13.03.2022 20:25 Відповісти
Ахренеть!!!!
У этой тупой дуры наверняка есть кацапское гены.
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13.03.2022 20:25 Відповісти
Всего лишь 1 лишний хромосом.
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13.03.2022 20:33 Відповісти
Извините,у нее гены товарищей...!!!
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13.03.2022 21:20 Відповісти
Невольно вспоминается задорнов
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13.03.2022 20:26 Відповісти
Триста років,триста проклятих років вони нас намагаються знищити.Це просто один з епізодів,ну це ж ясно будь-якій людині,що всила історію не по радянським підручникам
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13.03.2022 20:26 Відповісти
Почти 1000 лет Народ Украины-Руси противостоит этой Орде.
"1000 лет война" (Цой). Война не прекращается, она просто то разгорается, то затухает. Эта война принимает разные формы, но 1000 лет наш Народ ведет войну с Ордой
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13.03.2022 20:32 Відповісти
Это ГЕНОЦИД!!!
путин официально объявил денацификацию Украины, т.е. - уничтожение Украинской Нации как таковой.
А навязывание и агрессивная экспансия понятия "русский мир" - НАЦИЗМ.
Они ставят свою выдуманную нацию, выше других наций.
Это должно быть сказано на уровне ООН
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13.03.2022 20:27 Відповісти
кацапов я ненавижу а ЭТИХ я уже начинаю призирать за трусость - кровь убитых в Украине детей частично то же на их руках
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13.03.2022 20:27 Відповісти
Вони теж не хочуть помирати. А війна це втрати.
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13.03.2022 20:28 Відповісти
если они и дальше будут себя вести как "тварь дрожащая" то умирать им все равно придётся и ни кто не требует от них личного участия у них просят только вооружения но бабушка (читай байден ) тихонько бзданула в штаны и все остановилось
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13.03.2022 20:32 Відповісти
а кто их спрашивать будет с такой сцыкливой политикой
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13.03.2022 21:15 Відповісти
путлер будет воевать с нато на территории Украины до последнего Украинца - обеим сторонам, похоже всё равно, сколько будет погибших, лишь бы не было ядерной войны. И после стольких отвергнутых просьб Закрыть Небо украинцы захотят доверять вашей озабоченности?
Иди ты, нато, вслед за русским кораблем!
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13.03.2022 20:27 Відповісти
***** ?
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13.03.2022 20:39 Відповісти
Та ні, кацапи просто асвабаждают.
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13.03.2022 20:28 Відповісти
Пока у него яйца защемило прочно в двери и он теннисной ракеткой х...ярит по серванту. Думает дверь с сервантом договорится.
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13.03.2022 20:28 Відповісти
бабуля...., иди проспись.....
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13.03.2022 20:29 Відповісти
пока что мы все видим как УКРАИНЦЫ уничтожают кацапских фашистов!
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13.03.2022 20:31 Відповісти
Спала летаргическим сном? Только что проснулась, курица?
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13.03.2022 20:32 Відповісти
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13.03.2022 20:33 Відповісти
Правильно. Бен ладен не те дома взорвал. Взрывал бы у себя в Афганистане, ничего бы с ним не делали.
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13.03.2022 22:25 Відповісти
Опасаюсь что после осознания кремлевскими гномами провала "спец.операции", они будут действовать по принципу "не достанется мне, значит не достанется никому"
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13.03.2022 20:35 Відповісти
какая умная всетаки.... недаром на высоком посту !! твари трусливые !!
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13.03.2022 20:35 Відповісти
Иди нахер старая дура - позвони ***** и поговори о погоде, еси чено - достали.
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13.03.2022 20:35 Відповісти
хотелось бы узнать а в сша во власти мужики есть?пока только бабский батальон воюет больше языком конечно
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13.03.2022 20:36 Відповісти
Чего орете? Еще 2,5 недели назад сами не верили в это. Думали, что войны не будет и все будет большой и ровный автобан, с перекуром на каннабис. А CNN - это вообще махровая скабеевщина, а то и хуже. Теперь имеем что имеем.
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13.03.2022 20:36 Відповісти
Виявилося, що за «гучною» фразою про звільнення компанії Coca-Cola з ринку Росії ховається зовсім не зупинка виробництва товару в РФ, а зупинка інвестицій у маркетинг. Крім цього, компанія має намір зробити все, щоб забезпечити безперебійне виробництво своїх продуктів у РФ.
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13.03.2022 20:36 Відповісти
Та нехай залишається. Воно ж некорисне для здоров'я.
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13.03.2022 22:24 Відповісти
Чего вы сразу тетку гнобите? В том то и дело что многие , особенно европейцы в начле войны могли подумать что пу хочет завоевать себе часть Украины или заставить капитулировать, или еще что-то менее существенное. А на деле он просто хочет Украину стереть с карт мира, ему даже земля не нужна. А такое здравомыслящему человеку трудно понять. Та даже пуйловскм жополизам эта война без прибыли и цели попросту ненужна. В случае победы они будут в жопе всеравно, и только старый маразматик порадуется.
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13.03.2022 20:38 Відповісти
*******! Капитан очевидность! И кто бы мог подумать!?!?!?!
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13.03.2022 20:41 Відповісти
Треба ще почекати і складеться враження, що ***** це вдається.

А потім просто з подивом константувати, що України більше нема.
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13.03.2022 20:43 Відповісти
Невже прозрівають?
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13.03.2022 20:44 Відповісти
you trust in God? no you trust in GoldOilDollar...
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13.03.2022 20:44 Відповісти
Пля... С ручника до сих пор не могут сняться...
Может машину пора в СТО отвезти, или апгрейд сделать?
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13.03.2022 20:45 Відповісти
Слід визнати, що вона права. Спочатку ху...ло хотів захопити Україну, щось по типу криму і донбасу в 2014, а коли отримав по рилу, то змінив тактику і тепер методично нищить міста, інфраструктуру, вбиває без розбору людей.
Нікуди не дінешся, в такій війні на знищення він має перевагу - в озброєнні, живій силі, жорсткості. Лупити по площах чи житлових районах розуму геть не треба. А вибити орків із зайнятих територій буде важко.
Тепер йому, все рівно, яке місто захоплювати - ціле чи розбомблене, а якщо не вдається захопити, то ще більше старатимуться нанести шкоди.
Тому краще цю орду бити на підходах до населених пуктів, а ще краще, з допомогою союзників на території рф.
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13.03.2022 20:45 Відповісти
эти политические пигмеи хотя бы прочитали речь президента США, Рональда Рейгана, сказанную им во Флориде в марте 1983 г., где он назвал ссср "империей зла" и где он сделал вывод, что "совок" понимает только язык силы. Современная ското-Рашка является тем же самым "совком" с чекистами во главе и по прежнему является "империей зла", античеловеческой по своей сути... Империю зла можно только уничтожить, но никак нельзя ее уговорить перестать творить зло ... Шо тут не ясно???
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13.03.2022 20:48 Відповісти
Именно так оно есть в действительности..»если не получу,то уничтожу»
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13.03.2022 20:48 Відповісти
Все 17 дней войны в НАТО и в Белом Доме надеялись, что Путлер одумается и остановит войну. Но на 18-ый день они вдруг поняли, что он таки намерен уничтожить Украину. А мне кажется, что они выжидали и надеялись на что-то другое и сейчас разочарованы в силе и возможностях русской дерьмоармии
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13.03.2022 20:48 Відповісти
І не сумнівайтеся!
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13.03.2022 20:49 Відповісти
Вони там гальмівною рідиною зловживають?
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13.03.2022 20:49 Відповісти
У нее только создалось впечатление. Они еще будут проверять, может ошибаются. Когда убедятся на 100% - Украина будет разрушена на 90%.....
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13.03.2022 20:51 Відповісти
так а що свого журналіста не шкода ? Чи один то не рахується ? Ок, чекайте може орки ще вб'ють американців
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13.03.2022 20:52 Відповісти
Вы так наивно думаете, что если орки убьют американцев на территории Украины, что-то изменится? Ничего не изменится. Изменится что-то лишь тогда, когда орки начнут херачить по территориям стран, входящих в НАТО (во что пока жители этих стран не верят).
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13.03.2022 22:28 Відповісти
Та невже? Шмара ти тупа!
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13.03.2022 20:55 Відповісти
Добре що почали з'являтись такі заяви. 2 тижні тому на самому початку нападу на CBS я бачив інтерв'ю з американським аналітиком де він розповідав, що мета хйла захопити столицю і поставити свою проросійську маріонеткову владу. І цей варіант розглядався як основний. Минуло 2 тижні і вже не просто якийсь зачуханий аналітик, а офіційна особа - заступниця держсекретаря США, каже що американська влада усвідомлює, що метою нападу може бути знищення країни. Як на мене це добре. По-перше русня не може захопити столицю як планувалось. По-друге наші союзники усвідомлюють рівень небезпеки.
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13.03.2022 21:01 Відповісти
Фуйло ніколи не скривав що бажає
денаціоналізувати
тобто знищіти всіх українців
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13.03.2022 21:07 Відповісти
А до этого было другое.. крыса байденовская!? Одна говорильня за другой,ПОЗОР!!!
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13.03.2022 21:13 Відповісти
як туго до них доходить
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13.03.2022 21:21 Відповісти
А в мене поки складається враження що розумові здібновсті в декого досить низькі, якщо дехто вважає що якийсь там політичний тиск зможе вплинути на ботоксного кривавого утирка.
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13.03.2022 21:54 Відповісти
Да скоро Латвийская Армия в наступление пойдет, пока вы там под впечатлением.

Latvijas armija 11ч назад. ⚔️ Военнослужащие Национальных вооруженных сил и усиленной боевой группы НАТО в учениях «Хрустальная стрела 22».
🛡 «Во время тренировок подразделения разыгрывали две вещи - защиту, с которой мы также планируем в основном работать, если кому-то придет в голову пересечь нашу границу. После оборонительных операций, взяв на себя инициативу, мы движемся вперед, идем в атаку, и большой вопрос в том, как далеко мы зайдем», - говорит полковник Сандрис Гаугерс, командир механизированной пехотной бригады.
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13.03.2022 22:26 Відповісти
Звичайна нікчемна лівацька хвойд@.
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14.03.2022 00:02 Відповісти
 
 