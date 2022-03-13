Заступниця держсекретаря США: поки складається враження, що Путін хоче знищити Україну
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Заступник державного секретаря США Венді Шерман вважає, що президент РФ Володимир Путін може бути налаштований на знищення України.
Про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу Fox News, пише "Європейська правда", повідомляє Цензор.НЕТ
"Тиск починає мати певний ефект. Ми бачимо деякі ознаки готовності до реальних, серйозних переговорів. Але я маю сказати, поки створюється враження, що Володимир Путін має намір знищити Україну. Ми маємо допомагати українцям усіма можливими способами", - сказала Шерман.
За її словами, США зараз мають дві мети. Один із них — підтримувати Україну всіма можливими способами, і Вашингтон уже виділив 1,2 мільярда доларів на допомогу у сфері безпеки.
"А по-друге, чинити величезний тиск на Путіна, щоб він спробував змінити свої розрахунки, покласти край цій війні, домогтися насамперед припинення вогню, отримати гуманітарні коридори та покласти край цьому вторгненню", - додала Шерман.
Нагадаємо, адміністрація Байдена, під тиском з метою розширення арсеналу зброї, яку Україна має в конфлікті з Росією, працює з європейськими союзниками, щоб пришвидшити спрямування складніших систем протиповітряної оборони та іншого озброєння в зону бойових дій.
Будь ласка, зачекайте...
Дякуємо, що попередили.
Далі має йти нецензурний текст,я його наведу потім,якщо ви захочете.
***** просто хочет подснежников ... его рать их под нашим снегом для него ищет...
У этой тупой дуры наверняка есть кацапское гены.
"1000 лет война" (Цой). Война не прекращается, она просто то разгорается, то затухает. Эта война принимает разные формы, но 1000 лет наш Народ ведет войну с Ордой
путин официально объявил денацификацию Украины, т.е. - уничтожение Украинской Нации как таковой.
А навязывание и агрессивная экспансия понятия "русский мир" - НАЦИЗМ.
Они ставят свою выдуманную нацию, выше других наций.
Это должно быть сказано на уровне ООН
Иди ты, нато, вслед за русским кораблем!
А потім просто з подивом константувати, що України більше нема.
Может машину пора в СТО отвезти, или апгрейд сделать?
Нікуди не дінешся, в такій війні на знищення він має перевагу - в озброєнні, живій силі, жорсткості. Лупити по площах чи житлових районах розуму геть не треба. А вибити орків із зайнятих територій буде важко.
Тепер йому, все рівно, яке місто захоплювати - ціле чи розбомблене, а якщо не вдається захопити, то ще більше старатимуться нанести шкоди.
Тому краще цю орду бити на підходах до населених пуктів, а ще краще, з допомогою союзників на території рф.
денаціоналізувати
тобто знищіти всіх українців
Latvijas armija 11ч назад. ⚔️ Военнослужащие Национальных вооруженных сил и усиленной боевой группы НАТО в учениях «Хрустальная стрела 22».
🛡 «Во время тренировок подразделения разыгрывали две вещи - защиту, с которой мы также планируем в основном работать, если кому-то придет в голову пересечь нашу границу. После оборонительных операций, взяв на себя инициативу, мы движемся вперед, идем в атаку, и большой вопрос в том, как далеко мы зайдем», - говорит полковник Сандрис Гаугерс, командир механизированной пехотной бригады.