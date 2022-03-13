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ЗСУ зупинили інтенсивне просування російських окупантів вглиб України, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ зупинили інтенсивне просування російських окупантів вглиб України, - Маляр

Російські окупанти не полишають плани наступальної операції.

Про це у Facebook повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз зупинено інтенсивне просування ворога вглиб території України. Ви бачите з новин, що знизилась інтенсивність активних боїв. Що це означає? Що ворог поніс величезні втрати і змушений поповнювати особовий склад та перегруповувати війська. Ворог робить висновки і вчиться воювати в наших реаліях та не полишає плани наступальної операції", - йдеться в повідомленні.

За її словами, оскільки миттєвих результатів ворог не досяг, зараз вони намагаються досягти бодай чогось, аби звітувати своєму командуванню. Тому будуть намагатись закріпитись на рубежах тимчасово зайнятих територій. І ось тут вкрай важлива позиція місцевої громади. Токмак, Мелітополь, Херсон - не дають ворогу реалізовувати такі плани.

"Ворожа армія руйнує наші міста, села, цивільну інфраструктуру. Щоб нас залякати і зламати психологічно. Але українська нація незламна.

По трагічним сьогоднішнім подіям у Львівській області та вчорашнім у Івано-Франківську ви бачите, що ворог руйнує аеропорти та центри навчання", - наголосила Маляр.

Читайте: Захід переоцінював військові спроможності Росії, - начальник Штабу оборони Канади Ейрі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
Сибиряк


@SiberianMan

·
8 ч



В Россию идут гробы из Украины. Посмотрите, в каком гнилом бараке жил один из погибших карателей. Вместо того, чтобы обустраивать свою жизнь, этот человек поехал уничтожать чужую страну.

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13.03.2022 19:07
+13
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13.03.2022 19:12
+13
В лайні жив і як лайно помер.
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13.03.2022 19:13
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Сибиряк


@SiberianMan

·
8 ч



В Россию идут гробы из Украины. Посмотрите, в каком гнилом бараке жил один из погибших карателей. Вместо того, чтобы обустраивать свою жизнь, этот человек поехал уничтожать чужую страну.

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13.03.2022 19:07 Відповісти
Як же не вистачає фото зверху від байрактара...
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13.03.2022 19:09 Відповісти
Там бандеро смузі вистачить.
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13.03.2022 19:14 Відповісти
Та пляшка об ще дерьмо не розіб'ється навіть, просто бичком запалити.
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13.03.2022 20:10 Відповісти
В лайні жив і як лайно помер.
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13.03.2022 19:13 Відповісти
Їм же обіцяли квартири в Україні надавати. То й отримав квартирку на винос, з доставкою в "родние пенати"
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13.03.2022 19:17 Відповісти
Разница между рашкой и Украиной вто м что мы если в дерьме то мы создаём строим и пытаемся уйти от дерьма.То рашка наоборот живут тонут в дерьме и пытаются с собой забрать в дерьмо не строя не создавая а только воруя и завидуя.Врага жалеть нет смысла враг должен быть уничтожен.
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13.03.2022 19:29 Відповісти
так вони і самі так признають..живьом в говне и нехер рипатса
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13.03.2022 19:31 Відповісти
Шмара а не зам. Министра...
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13.03.2022 19:07 Відповісти
А чого шмара?
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13.03.2022 19:09 Відповісти
Щось вона лізе не в свою справу і піариться на зміні обстановки на фронті.
Повідомляють, що 1000/день утилізованих орків не виходить уже через зміну тактики орди від наступу до позиційних безконтактних бойових дій.
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13.03.2022 20:42 Відповісти
ти максімка рукоблуд ?
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13.03.2022 19:12 Відповісти
Не денервуйте хлопчика: ще застрягне у клавіатурі волоссям на долоньках...
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13.03.2022 19:28 Відповісти
Нехай здаються всі накормим пайком на роботах по відбудові
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13.03.2022 19:09 Відповісти
А чого ми тоді чекаємо, чи ми на слабких не нападаємо?
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13.03.2022 19:11 Відповісти
Они слабы к продвижению, но обороняться у них пока еще мощи достаточно. Орков много...
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13.03.2022 19:20 Відповісти
Почекаємо поки орків стане більше, а потім їх втопимо у Дніпрі з метою економії Javelin.
Просто сьогоднішнє очікування призведе до більших втрат з нашого боку завтра.
Невеликі мобільні групи здатні знищувати ворога, який ховається по селах без будь якого прикриття.
Не можна давати ворогу перепочинок.
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13.03.2022 20:21 Відповісти
Небольшими мобильными группами много не науничтожаешь, максимум, измотать противника, чем сейчас и занимаемся. Долгое ожидание оркам самим не выгодно, им каждый день дорого стОит с точки зрения обеспечения такой армады.
Нам самим начинать опасно, приходится ждать, когда они ломанут в атаку, навалять им, и погнать прочь.
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13.03.2022 23:44 Відповісти
Вот сейчас начнется тотальное вырезание кацапских свиней. ВСУ супер профессионально сыграло от обороны, уничтожив ударные группировки кацапов на самой лучшей ихней технике. Теперь начинается загонная охота. Причем у кацапов ресурсы идут на убыль, а в Украину постоянно прибывают караваны с военторга.
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13.03.2022 19:12 Відповісти
багато розуму не треба розстріляти ракетами зза кордону в бараках сплячих призовників. Знайшло убоге козломорде чим пишатися. Які ви ***** кінчені. "Ніжній Тааагіііл!" вам тепер кожний таджик буде на спину харкати, а то і в ряху. Уйобки.
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13.03.2022 19:39 Відповісти
Від асВабадітелей Метро до взяття курника) , світ російського бомжа )
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13.03.2022 19:15 Відповісти
спочатку позиційна війна...це важка..потім партизанщина відловлювання дічі...так шо цей тиждень буде важким
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13.03.2022 19:33 Відповісти
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13.03.2022 19:12 Відповісти
Вопрос по оружию сейчас стоит очень остро.Над этим вопросом должно работать командование.Что бы каждый населённый пункт стал непроходимым барьером и не катались колоны.У противника нет войск развёртывания только колоны.Понятно что военкоматы формируют резервы и доукомплектовывают войска и т.д.Оперативный резерв и не один.Но не должен противник кататься по городкам городам и сёлам особенно пару машинками безнаказанно.Пол страны живёт своей жизнью это маразм.Кроме теробороны мужское население которое в резерве от военкомата и незадейстововано должны как минимум проходит уже обучение в районах военкоматов и стрельбищ.В каждом районе есть где стрелять.Население должно быть готово дать отпор.Херсон 300 тыс город с голыми руками выходит на улицу против пару сотен орков.Так не может долго продолжаться.Там где нет военных действий все должны готовиться к боям.
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13.03.2022 19:26 Відповісти
Штаб все знає...шо і як робити
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13.03.2022 19:34 Відповісти
да ,, сегодня гости свободно заглянули в Скадовск ...... как на прогулке , около 30 машин , а че они не горят от коктейля ?? где ТРО ?? .... НЕ ЖДАЛИ НА ХЕРСОН И ОБЛАСТЬ БУДУТ БРАТЬ ?? ...... в который раз напрашивается вывод шо юг подло по предательски слили ...... как жаль ребят с АЗОВА , им уж не вырваться ....
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13.03.2022 21:04 Відповісти
Может решили возродить проэкт "Крымская Калифорния" от Сочи до Одесы ,включая Крым, Херсонскую и Николаевскую обл.
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13.03.2022 21:23 Відповісти
У полон не брати! А якщо брати то перед тим калічити на все життя!
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13.03.2022 21:00 Відповісти
 
 