ЗСУ зупинили інтенсивне просування російських окупантів вглиб України, - Маляр
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Російські окупанти не полишають плани наступальної операції.
Про це у Facebook повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на зараз зупинено інтенсивне просування ворога вглиб території України. Ви бачите з новин, що знизилась інтенсивність активних боїв. Що це означає? Що ворог поніс величезні втрати і змушений поповнювати особовий склад та перегруповувати війська. Ворог робить висновки і вчиться воювати в наших реаліях та не полишає плани наступальної операції", - йдеться в повідомленні.
За її словами, оскільки миттєвих результатів ворог не досяг, зараз вони намагаються досягти бодай чогось, аби звітувати своєму командуванню. Тому будуть намагатись закріпитись на рубежах тимчасово зайнятих територій. І ось тут вкрай важлива позиція місцевої громади. Токмак, Мелітополь, Херсон - не дають ворогу реалізовувати такі плани.
"Ворожа армія руйнує наші міста, села, цивільну інфраструктуру. Щоб нас залякати і зламати психологічно. Але українська нація незламна.
По трагічним сьогоднішнім подіям у Львівській області та вчорашнім у Івано-Франківську ви бачите, що ворог руйнує аеропорти та центри навчання", - наголосила Маляр.
Будь ласка, зачекайте...
@SiberianMan
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8 ч
В Россию идут гробы из Украины. Посмотрите, в каком гнилом бараке жил один из погибших карателей. Вместо того, чтобы обустраивать свою жизнь, этот человек поехал уничтожать чужую страну.
Повідомляють, що 1000/день утилізованих орків не виходить уже через зміну тактики орди від наступу до позиційних безконтактних бойових дій.
Просто сьогоднішнє очікування призведе до більших втрат з нашого боку завтра.
Невеликі мобільні групи здатні знищувати ворога, який ховається по селах без будь якого прикриття.
Не можна давати ворогу перепочинок.
Нам самим начинать опасно, приходится ждать, когда они ломанут в атаку, навалять им, и погнать прочь.