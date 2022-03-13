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ВСУ остановили интенсивное продвижение российских оккупантов вглубь Украины, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ВСУ остановили интенсивное продвижение российских оккупантов вглубь Украины, - Маляр

Российские оккупанты не отказываются от планов наступательной операции.

Об этом в Facebook сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшний день остановлено интенсивное продвижение врага вглубь территории Украины. Вы видите из новостей, что снизилась интенсивность активных боев. Что это значит? Что враг понес огромные потери и вынужден пополнять личный состав и перегруппировать войска. Враг делает выводы и учится воевать в наших реалиях и не отказывается от планов наступательной операции", - говорится в сообщении.

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По ее словам, поскольку мгновенных результатов враг не достиг, сейчас они пытаются добиться чего-нибудь, чтобы отчитываться своему командованию. Поэтому будут пытаться закрепиться на рубежах временно занятых территорий. И вот здесь очень важна позиция местной общины. Токмак, Мелитополь, Херсон – не дают врагу реализовывать такие планы.

"Вражеская армия разрушает наши города, села, гражданскую инфраструктуру. Чтобы нас запугать и сломать психологически. Но украинская нация несокрушима.

По трагическим сегодняшним событиям во Львовской области и вчерашним в Ивано-Франковске вы видите, что враг разрушает аэропорты и центры обучения", - подчеркнула Маляр.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+31
Сибиряк


@SiberianMan

·
8 ч



В Россию идут гробы из Украины. Посмотрите, в каком гнилом бараке жил один из погибших карателей. Вместо того, чтобы обустраивать свою жизнь, этот человек поехал уничтожать чужую страну.

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13.03.2022 19:07
+13
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13.03.2022 19:12
+13
В лайні жив і як лайно помер.
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13.03.2022 19:13
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Сибиряк


@SiberianMan

·
8 ч



В Россию идут гробы из Украины. Посмотрите, в каком гнилом бараке жил один из погибших карателей. Вместо того, чтобы обустраивать свою жизнь, этот человек поехал уничтожать чужую страну.

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13.03.2022 19:07 Ответить
Як же не вистачає фото зверху від байрактара...
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13.03.2022 19:09 Ответить
Там бандеро смузі вистачить.
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13.03.2022 19:14 Ответить
Та пляшка об ще дерьмо не розіб'ється навіть, просто бичком запалити.
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13.03.2022 20:10 Ответить
В лайні жив і як лайно помер.
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13.03.2022 19:13 Ответить
Їм же обіцяли квартири в Україні надавати. То й отримав квартирку на винос, з доставкою в "родние пенати"
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13.03.2022 19:17 Ответить
Разница между рашкой и Украиной вто м что мы если в дерьме то мы создаём строим и пытаемся уйти от дерьма.То рашка наоборот живут тонут в дерьме и пытаются с собой забрать в дерьмо не строя не создавая а только воруя и завидуя.Врага жалеть нет смысла враг должен быть уничтожен.
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13.03.2022 19:29 Ответить
так вони і самі так признають..живьом в говне и нехер рипатса
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13.03.2022 19:31 Ответить
Шмара а не зам. Министра...
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13.03.2022 19:07 Ответить
А чого шмара?
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13.03.2022 19:09 Ответить
Щось вона лізе не в свою справу і піариться на зміні обстановки на фронті.
Повідомляють, що 1000/день утилізованих орків не виходить уже через зміну тактики орди від наступу до позиційних безконтактних бойових дій.
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13.03.2022 20:42 Ответить
ти максімка рукоблуд ?
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13.03.2022 19:12 Ответить
Не денервуйте хлопчика: ще застрягне у клавіатурі волоссям на долоньках...
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13.03.2022 19:28 Ответить
Нехай здаються всі накормим пайком на роботах по відбудові
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13.03.2022 19:09 Ответить
А чого ми тоді чекаємо, чи ми на слабких не нападаємо?
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13.03.2022 19:11 Ответить
Они слабы к продвижению, но обороняться у них пока еще мощи достаточно. Орков много...
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13.03.2022 19:20 Ответить
Почекаємо поки орків стане більше, а потім їх втопимо у Дніпрі з метою економії Javelin.
Просто сьогоднішнє очікування призведе до більших втрат з нашого боку завтра.
Невеликі мобільні групи здатні знищувати ворога, який ховається по селах без будь якого прикриття.
Не можна давати ворогу перепочинок.
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13.03.2022 20:21 Ответить
Небольшими мобильными группами много не науничтожаешь, максимум, измотать противника, чем сейчас и занимаемся. Долгое ожидание оркам самим не выгодно, им каждый день дорого стОит с точки зрения обеспечения такой армады.
Нам самим начинать опасно, приходится ждать, когда они ломанут в атаку, навалять им, и погнать прочь.
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13.03.2022 23:44 Ответить
Вот сейчас начнется тотальное вырезание кацапских свиней. ВСУ супер профессионально сыграло от обороны, уничтожив ударные группировки кацапов на самой лучшей ихней технике. Теперь начинается загонная охота. Причем у кацапов ресурсы идут на убыль, а в Украину постоянно прибывают караваны с военторга.
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13.03.2022 19:12 Ответить
багато розуму не треба розстріляти ракетами зза кордону в бараках сплячих призовників. Знайшло убоге козломорде чим пишатися. Які ви ***** кінчені. "Ніжній Тааагіііл!" вам тепер кожний таджик буде на спину харкати, а то і в ряху. Уйобки.
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13.03.2022 19:39 Ответить
Від асВабадітелей Метро до взяття курника) , світ російського бомжа )
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13.03.2022 19:15 Ответить
спочатку позиційна війна...це важка..потім партизанщина відловлювання дічі...так шо цей тиждень буде важким
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13.03.2022 19:33 Ответить
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13.03.2022 19:12 Ответить
Вопрос по оружию сейчас стоит очень остро.Над этим вопросом должно работать командование.Что бы каждый населённый пункт стал непроходимым барьером и не катались колоны.У противника нет войск развёртывания только колоны.Понятно что военкоматы формируют резервы и доукомплектовывают войска и т.д.Оперативный резерв и не один.Но не должен противник кататься по городкам городам и сёлам особенно пару машинками безнаказанно.Пол страны живёт своей жизнью это маразм.Кроме теробороны мужское население которое в резерве от военкомата и незадейстововано должны как минимум проходит уже обучение в районах военкоматов и стрельбищ.В каждом районе есть где стрелять.Население должно быть готово дать отпор.Херсон 300 тыс город с голыми руками выходит на улицу против пару сотен орков.Так не может долго продолжаться.Там где нет военных действий все должны готовиться к боям.
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13.03.2022 19:26 Ответить
Штаб все знає...шо і як робити
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13.03.2022 19:34 Ответить
да ,, сегодня гости свободно заглянули в Скадовск ...... как на прогулке , около 30 машин , а че они не горят от коктейля ?? где ТРО ?? .... НЕ ЖДАЛИ НА ХЕРСОН И ОБЛАСТЬ БУДУТ БРАТЬ ?? ...... в который раз напрашивается вывод шо юг подло по предательски слили ...... как жаль ребят с АЗОВА , им уж не вырваться ....
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13.03.2022 21:04 Ответить
Может решили возродить проэкт "Крымская Калифорния" от Сочи до Одесы ,включая Крым, Херсонскую и Николаевскую обл.
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13.03.2022 21:23 Ответить
У полон не брати! А якщо брати то перед тим калічити на все життя!
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13.03.2022 21:00 Ответить
 
 