Запад переоценивал военные возможности России, - начальник Штаба обороны Канады Эйри

Украина удивила западных военных решительным сопротивлением, которое оказывает российскому вторжению.

Об этом в интервью CBC News рассказал начальник Штаба обороны Канады Уэйн Эйри, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Перед войной мы переоценивали возможности и желание воевать России и недооценивали сопротивление, которое будут оказывать украинские силы", - сказал Эйри.

По его словам, военных экспертов очень удивило несостоятельность российских пехотных, инженерных, танковых, артиллерийских и авиационных подразделений работать слаженно вместе.

Мы понимали, что украинцы будут воевать, но они делают это феноменально. Их ярость оборонять родину очевидна. С российской стороны возникает много вопросов по поводу того, что они вообще делают", - отметил генерал.

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Он добавил, что плохая российская военная логистика и уход за техникой бросаются в глаза.