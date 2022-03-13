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Запад переоценивал военные возможности России, - начальник Штаба обороны Канады Эйри

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Запад переоценивал военные возможности России, - начальник Штаба обороны Канады Эйри

Украина удивила западных военных решительным сопротивлением, которое оказывает российскому вторжению.

Об этом в интервью CBC News рассказал начальник Штаба обороны Канады Уэйн Эйри, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Перед войной мы переоценивали возможности и желание воевать России и недооценивали сопротивление, которое будут оказывать украинские силы", - сказал Эйри.

По его словам, военных экспертов очень удивило несостоятельность российских пехотных, инженерных, танковых, артиллерийских и авиационных подразделений работать слаженно вместе.

Мы понимали, что украинцы будут воевать, но они делают это феноменально. Их ярость оборонять родину очевидна. С российской стороны возникает много вопросов по поводу того, что они вообще делают", - отметил генерал.

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Он добавил, что плохая российская военная логистика и уход за техникой бросаются в глаза.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+92
А вы, ребята, неприятно здивували своей импотентностью
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13.03.2022 19:00
+79
Здвивування, стурбованості, захоплення...
Може досить? Дайте нам належну зброю. і ми закінчимо цю війну розбивши повністю ворога і на землі і в небі.
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13.03.2022 18:59
+65
Бо це орда, а не військо.
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13.03.2022 18:59
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Бо це орда, а не військо.
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13.03.2022 18:59 Ответить
Это бомжи, которым ***** дало оружие.
ПАБ-первая армия бомжей
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13.03.2022 19:04 Ответить
Бомжахеди.
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13.03.2022 19:09 Ответить
Кацапская сау проехала от Крыма 20 км и у нее опорный каток(нижнее колесо на гусянке) отлетел... Так и бросили... Местные внутрь заглянули и там сиденья железные)
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13.03.2022 19:22 Ответить
Ні, вони досить ефективні і професійні вбивці і загарбники. В них немає людяності, жалю, вони ідеальні кати. Їх роками виводили, культивували. Але воїнів з них не зробили. Бо для того, щоб бути воїном, потрібна воля. А Воля нашого народу, що закарбовано у нашому гербі, є основою нашого коду нації, нашої ідентичності, змогла їм дати по зубам. Якщо далі її будемо так відчайдушно проявляти, то зможемо ті зуби втовкти їм у потилицю.
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13.03.2022 19:26 Ответить
Шота ржу
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13.03.2022 18:59 Ответить
Здвивування, стурбованості, захоплення...
Може досить? Дайте нам належну зброю. і ми закінчимо цю війну розбивши повністю ворога і на землі і в небі.
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13.03.2022 18:59 Ответить
73% выбрали дороги
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13.03.2022 20:37 Ответить
А вы, ребята, неприятно здивували своей импотентностью
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13.03.2022 19:00 Ответить
Потрібно більше зброї , щоб з кожного вікна навіть баба Галя могла наблюдати ворожу техніку через приціл ПЗРК
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13.03.2022 19:01 Ответить
Та да, если баба Галя банкой помидор уничтожает дрон, то с оружием даже страшно подумать
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13.03.2022 19:06 Ответить
шо вони роблять - землю підживлюють перед посівною
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13.03.2022 19:02 Ответить
Німці так само недооцінили ВСУ....

побігли в супермаркти та розкупили ВЕСЬ туалетний папір та пампрси для дорослих....
НЕ розумію ...для чого...??
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13.03.2022 19:02 Ответить
Это колоптоидное состояние. Как у Петуховича. Выстрелы изнутри и кругом лужи
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13.03.2022 19:18 Ответить
приезжай купиш!!(туалетний папир) если в твоей земле ,,засранцы"то вовсе не значит что так во всей гермашке.
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13.03.2022 19:48 Ответить
Бо чужого нам не треба, а за своє горлянку перегризем!
Слава нашим Захистникам!
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13.03.2022 19:03 Ответить
2022 - це рік закінчення кацапського міфу. І це зробили УКРАЇНЦІ !!!
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13.03.2022 19:03 Ответить
Я писал это уже 100 раз и сегодня напишу ещё раз !

Пришло время понять , что русская армия грозная только в телевизоре!
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13.03.2022 19:04 Ответить
В мультиках.
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13.03.2022 19:20 Ответить
они удивлены, что нас не убили и не захватили, как они себе предсказывали? Вы удивлены, что мы ещё живы? Ну, красавци, шо тут скажешь. Мы здесь тоже очень удивлены, как некоторые из вас себя проявили....
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13.03.2022 19:04 Ответить
Сейчас запад памперсы поменяет и станет более смелее.
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13.03.2022 19:05 Ответить
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13.03.2022 19:05 Ответить
ІнфоВійська України/Ukraine



Змієві Вали XI століття за Білогородкою стали сюрпризом для російських окупантів, вони не змогли їх швидко подолати і спроба прориву була зупинена артилерією України.
Змієві Вали - тисячолітня гарантія якості

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13.03.2022 19:06 Ответить
зміїний та змієві вали посилають парашників nach! ))
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13.03.2022 19:16 Ответить
Духи наших славних предків нам допомагають бити одвічних ворогів наших.
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13.03.2022 19:32 Ответить
Таке враження, що всі сподівались, що нас швиденько окупують і проблема зникне сама собою, а тут раптом - ні і зараз вони не знають що з цим всим робити. Вони просто недооцінили нас, а не переоцінили то гівно, що називало себе "вєликой і нєпабєдімой".
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13.03.2022 19:06 Ответить
Exactly.
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13.03.2022 19:18 Ответить
«Никто другой, как Украина, забьет осиновый кол
в могилу Московской империи»
Павло Штепа
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13.03.2022 19:06 Ответить
Меня шокирует, когда иногда даже кое кто из патриотов Украины, не зная важнейшие страницы истории, Русью называют вонючую московию. Пора уже запомнить, что Русь это Украина и никто другой.
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13.03.2022 19:35 Ответить
Ну так подключайтесь, помогите нам изгнать орду из цивилизованного мира.
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13.03.2022 19:07 Ответить
Плевать им на нас не у них война идёт.Это трусы .Что ООН что Евросоюз что западные страны это гныль и трусы.Которых кроме бабок и жопы в тепеле ничего не интересует.
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13.03.2022 19:09 Ответить
По логике получается что запад изначально нас слил ?Так выходит вы погибайте,а мы озабоченность проявим и откупимься мелочью типа помощь.До сих пор не дали самолёты и ПВО а наш народ погибает.Убл@дки тепличные и трусливые.Имеено запад своей трусостю разорвал Грузию именно запад дал войти в Украину в 2014 и не вынес урок именно запад допустил эту войну с орками,Пид@расы !А сейчас сидят байки травят.Наш народ героически воюет и бьёт орков а запад шлюхи трусливые.
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13.03.2022 19:08 Ответить
Запад сейчас пребывает в том же состоянии, в котором была Украина до начала широкомасштабного вторжения. Один в один.
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13.03.2022 19:39 Ответить
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13.03.2022 19:08 Ответить
Мені тепер подобаються ці вумники - тепер виявляється "не такий страшний чорт". Ну так покажіть приклад що ви не всрались.
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13.03.2022 19:09 Ответить
піжди,спочатку хай портки відперуть)))
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13.03.2022 19:43 Ответить
уже британская разведка предупреждает, что гусня хочет захлопнуть кольцо по админграницам Донбасса, пытаясь продвинуться со стороны Харьковской области а шо там Арестович с Подоляком? миллионны колонн продолжают уничтожать?
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13.03.2022 19:09 Ответить
Там по карте военных действий и так видно что они хотят.Вопрос какие меры примет командование.
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13.03.2022 19:12 Ответить
хотят то они хотят, но кто им даст.
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13.03.2022 19:15 Ответить
Так поки що дають, як видно по карті бойових дій
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13.03.2022 20:15 Ответить
Їм,це нецікаво. Їх це непереймає. Їх обходе
Ввраження,що людей незбираються спасати. Озброєння в Маріуполь неперекидають. Для розблокування нічого нероблять.
В них піарр,й самозакоханість
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13.03.2022 19:17 Ответить
У них все спокійно, вони післязавтра угоду з рашою про гарантії ненападу підписувати будуть.
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13.03.2022 19:19 Ответить
До Изюма уже дошли. С Белгородской обл. самолеты летают туда и днем и ночью.
Из Харькова ехал знакомый на машине в сторону Сватово - до Чугуева (р. Северский Донец) еще украинские блокпосты, после росиянские
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13.03.2022 20:42 Ответить
Чужими руками жар загрібати...!
Стидоба
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13.03.2022 19:12 Ответить
Вспомните мои слова по итогу победы нами в войне ещё окажеться какой запад героический что если бы не он нам капец был бы.
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13.03.2022 19:14 Ответить
Канада досі пишається перемогою у 2й Світовій. В них загибло кілька десятків військових.
Білльш переймає,що жопа намагається недати кацапні капітулювати. Оце справжня проблема
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13.03.2022 19:21 Ответить
Просто все было спижжено
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13.03.2022 19:15 Ответить
Турбуватися чи дивуватися - не мішки носити.
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13.03.2022 19:15 Ответить
Ми розуміли, що українці воюватимуть, але вони роблять це феноменально. Їх запал обороняти батьківщину очевидний, і на цьому фоні дуже проявилося двуликість і лицемірство НАТО.ЄС.США ,котрі відмовили Україні у закритті неба і прикривають своє життя трупами українців
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13.03.2022 19:15 Ответить
Цинізм паразитів зашкалює
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13.03.2022 19:22 Ответить
Вы не тодько переоценили ********* вы и сейчас запугиваете НАТО что Рашка начнет какую то третью мировую войну. Если сцытев штаны то дайте нам истребители и ПВО и мы сами Рашку разберем по кирпичам и вернем ее в исконно рузкие границы Московского Болота
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13.03.2022 19:19 Ответить
Враження,що незрозуміти,чого більше бояться? - кацапів,чи нашої перемоги їх
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13.03.2022 19:24 Ответить
Тоже такое ощущение уже давно сложилось. Запад и США дают нам помощи ровно столько чтобы мы еле отбивались но чтобы не смогли пойти в атаку. Ато глядишь еще Крым освободим и на Кубань залезем. Я так думаю что Запад специально Рашку поддерживает как буферную зону от Китая. Но все ето вылезет им боком. Китай благодаря ********* еще быстрее развивается и ********* его не остановит. Я уже давно предполагал что коронавирус был завезен в Китай из Рашки или из США чтобы проредить ряды китайцев хоть в несколько раз. Про похождение коронавируса от сьеденной сырой летучей мыши ето маразм полный. США даже не рассматривали похождение вируса из лабораторий Рашки. Что многим наводит на мысль....
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13.03.2022 19:32 Ответить
Для Світу проблема,як ділити,й що робити з зникаючим прожєктом кацапердія. Не знають як будуть позицірнуватися з шостою частиною суходолу
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13.03.2022 19:38 Ответить
Зрозуміло,що зникнення підорастії,для ьагатьох буде некомфортним. Це зумовлює,їх лайнову поведіеку.
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13.03.2022 19:26 Ответить
Оленевода армия. Импотент с онкологией командует. Чечен - ***** в услужении. Страны уже нету. Осталась территория, которую будут дерибанить на метры квадратные. Удивили. Противно
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13.03.2022 19:26 Ответить
Не по чесноку от такого коллектива погибать !!! ***** за поребрик !!! Балалйка. Водка. Фуфайка.
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13.03.2022 19:31 Ответить
Та ні, скоріше ви недооцінили бойовий дух і військові можливості Українців.
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13.03.2022 19:34 Ответить
За більш ніж триста років знущань над нашими предками,над нами та нашими дітьми пощади цій орді не буде,так що не треба дивуватись.
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13.03.2022 19:43 Ответить
Я понял, что благодаря зсу и тро вы можете спать спокойно.
А нам, что с того?
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13.03.2022 19:43 Ответить
Дипломи, видані російськими університетами більше не визнаються світом.
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13.03.2022 19:54 Ответить
Якщо переоцінив, то чтого ж тоді досі боїться закрити небо над Україною? Може причина зовсім не у страху перед Путіним, а якись домовленостях з ним?
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13.03.2022 19:55 Ответить
у этих тварей ещё и ядерное оружие есть потому запад так ссыт закрывать небо над УКРАИНОЙ и принимать её в нато
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13.03.2022 20:03 Ответить
Украина удивила западных военных
это говорит только о том,
что нас изначально и в *уй не ставили, а хотели посмотреть что же произойдёт,
но и выводов не делают, и , суки, помощи не оказывают.
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13.03.2022 20:51 Ответить
Ну а кто говорил, что они "2-я армия мира" чисто по наземным войскам - это было с учётом ракет, ядерки и тд, и тп. Ну так-то в совокупности ничего не меняется, а по наземным войскам включая пехоту, танки, арту - даже не в 1-й десятке, уже ясно...
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13.03.2022 21:03 Ответить
Не переоценивали, а попросту боялись. Да и до сих пор боитесь. Пока они жиденько обсираются, украинцы перемалывают русскую дерьмоармию.
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13.03.2022 21:11 Ответить
 
 