Захід переоцінював військові спроможності Росії, - начальник Штабу оборони Канади Ейрі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна здивувала західних військових рішучим опором, який чинить російському вторгненню.
Про це в інтерв’ю CBC News розповів начальник Штабу оборони Канади Вейн Ейрі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Перед війною ми переоцінювали спроможності та бажання воювати Росії й недооцінювали опір, який чинитимуть українські сили", - сказав Ейрі.
За його словами, військових експертів дуже здивувала неспроможність російських піхотних, інженерних, танкових, артилерійських та авіаційних підрозділів працювати злагоджено разом.
"Ми розуміли, що українці воюватимуть, але вони роблять це феноменально. Їх запал обороняти батьківщину очевидний. З російського ж боку виникає багато запитань з приводу того, що вони взагалі роблять", - зазначив генерал.
Він додав, що погана російська військова логістика та догляд за технікою впадають у вічі.
Будь ласка, зачекайте...
ПАБ-первая армия бомжей
Може досить? Дайте нам належну зброю. і ми закінчимо цю війну розбивши повністю ворога і на землі і в небі.
побігли в супермаркти та розкупили ВЕСЬ туалетний папір та пампрси для дорослих....
НЕ розумію ...для чого...??
Слава нашим Захистникам!
Пришло время понять , что русская армия грозная только в телевизоре!
Змієві Вали XI століття за Білогородкою стали сюрпризом для російських окупантів, вони не змогли їх швидко подолати і спроба прориву була зупинена артилерією України.
Змієві Вали - тисячолітня гарантія якості
в могилу Московской империи»
Павло Штепа
Читать дальше...
Ввраження,що людей незбираються спасати. Озброєння в Маріуполь неперекидають. Для розблокування нічого нероблять.
В них піарр,й самозакоханість
Из Харькова ехал знакомый на машине в сторону Сватово - до Чугуева (р. Северский Донец) еще украинские блокпосты, после росиянские
Стидоба
Білльш переймає,що жопа намагається недати кацапні капітулювати. Оце справжня проблема
А нам, что с того?
это говорит только о том,
что нас изначально и в *уй не ставили, а хотели посмотреть что же произойдёт,
но и выводов не делают, и , суки, помощи не оказывают.