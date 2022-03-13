Захід переоцінював військові спроможності Росії, - начальник Штабу оборони Канади Ейрі

Україна здивувала західних військових рішучим опором, який чинить російському вторгненню.

Про це в інтерв’ю CBC News розповів начальник Штабу оборони Канади Вейн Ейрі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Перед війною ми переоцінювали спроможності та бажання воювати Росії й недооцінювали опір, який чинитимуть українські сили", - сказав Ейрі.

За його словами, військових експертів дуже здивувала неспроможність російських піхотних, інженерних, танкових, артилерійських та авіаційних підрозділів працювати злагоджено разом.

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"Ми розуміли, що українці воюватимуть, але вони роблять це феноменально. Їх запал обороняти батьківщину очевидний. З російського ж боку виникає багато запитань з приводу того, що вони взагалі роблять", - зазначив генерал.

Він додав, що погана російська військова логістика та догляд за технікою впадають у вічі.