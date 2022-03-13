Заместитель госсекретаря США: пока создается впечатление, что Путин хочет уничтожить Украину
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман считает, что президент РФ Владимир Путин может быть настроен на уничтожение Украины.
Об этом она заявила в интервью телеканалу Fox News, пишет "Европейская правда", сообщает Цензор.НЕТ.
"Давление начинает иметь определенный эффект. Мы видим некоторые признаки готовности к реальным, серьезным переговорам. Но я хочу сказать, пока создается впечатление, что Владимир Путин намерен уничтожить Украину. Мы должны помогать украинцам всеми возможными способами", - сказала Шерман.
По ее словам, США сейчас имеют две цели. Первая – поддерживать Украину всеми возможными способами, Вашингтон уже выделил 1,2 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности.
"А во-вторых, оказывать огромное давление на Путина, чтобы он изменил свои расчеты, положить конец этой войне, добиться прежде прекращение огня, открыть гуманитарные коридоры и положить конец этому вторжению", - добавила Шерман.
Напомним, администрация Байдена под давлением с целью расширения арсенала оружия, которое Украина имеет в конфликте с Россией, работает с европейскими союзниками, чтобы ускорить направление более тяжелых систем противовоздушной обороны и другого вооружения в зону боевых действий.
Пожалуйста, подождите...
Дякуємо, що попередили.
Далі має йти нецензурний текст,я його наведу потім,якщо ви захочете.
***** просто хочет подснежников ... его рать их под нашим снегом для него ищет...
У этой тупой дуры наверняка есть кацапское гены.
"1000 лет война" (Цой). Война не прекращается, она просто то разгорается, то затухает. Эта война принимает разные формы, но 1000 лет наш Народ ведет войну с Ордой
путин официально объявил денацификацию Украины, т.е. - уничтожение Украинской Нации как таковой.
А навязывание и агрессивная экспансия понятия "русский мир" - НАЦИЗМ.
Они ставят свою выдуманную нацию, выше других наций.
Это должно быть сказано на уровне ООН
Иди ты, нато, вслед за русским кораблем!
А потім просто з подивом константувати, що України більше нема.
Может машину пора в СТО отвезти, или апгрейд сделать?
Нікуди не дінешся, в такій війні на знищення він має перевагу - в озброєнні, живій силі, жорсткості. Лупити по площах чи житлових районах розуму геть не треба. А вибити орків із зайнятих територій буде важко.
Тепер йому, все рівно, яке місто захоплювати - ціле чи розбомблене, а якщо не вдається захопити, то ще більше старатимуться нанести шкоди.
Тому краще цю орду бити на підходах до населених пуктів, а ще краще, з допомогою союзників на території рф.
денаціоналізувати
тобто знищіти всіх українців
Latvijas armija 11ч назад. ⚔️ Военнослужащие Национальных вооруженных сил и усиленной боевой группы НАТО в учениях «Хрустальная стрела 22».
🛡 «Во время тренировок подразделения разыгрывали две вещи - защиту, с которой мы также планируем в основном работать, если кому-то придет в голову пересечь нашу границу. После оборонительных операций, взяв на себя инициативу, мы движемся вперед, идем в атаку, и большой вопрос в том, как далеко мы зайдем», - говорит полковник Сандрис Гаугерс, командир механизированной пехотной бригады.