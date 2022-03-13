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Заместитель госсекретаря США: пока создается впечатление, что Путин хочет уничтожить Украину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Заместитель госсекретаря США: пока создается впечатление, что Путин хочет уничтожить Украину

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман считает, что президент РФ Владимир Путин может быть настроен на уничтожение Украины.

Об этом она заявила в интервью телеканалу Fox News, пишет "Европейская правда", сообщает Цензор.НЕТ.

"Давление начинает иметь определенный эффект. Мы видим некоторые признаки готовности к реальным, серьезным переговорам. Но я хочу сказать, пока создается впечатление, что Владимир Путин намерен уничтожить Украину. Мы должны помогать украинцам всеми возможными способами", - сказала Шерман.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Артиллерия и авиация оккупантов уничтожает жилые кварталы на западной окраине Мариуполя. ВИДЕО

По ее словам, США сейчас имеют две цели. Первая – поддерживать Украину всеми возможными способами, Вашингтон уже выделил 1,2 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности.

"А во-вторых, оказывать огромное давление на Путина, чтобы он изменил свои расчеты, положить конец этой войне, добиться прежде прекращение огня, открыть гуманитарные коридоры и положить конец этому вторжению", - добавила Шерман.

Также смотрите: Артиллерия и авиация оккупантов уничтожает жилые кварталы на западной окраине Мариуполя. ВИДЕО

Напомним, администрация Байдена под давлением с целью расширения арсенала оружия, которое Украина имеет в конфликте с Россией, работает с европейскими союзниками, чтобы ускорить направление более тяжелых систем противовоздушной обороны и другого вооружения в зону боевых действий.
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Топ комментарии
+51
Точно ? А ми якось сумніваємось...
Дякуємо, що попередили.
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13.03.2022 20:21
+40
Тупорылые.
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13.03.2022 20:20
+36
А до цього, мабуть, складалося враження, що ***** хоче нагодувати українців пєчєньками?
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13.03.2022 20:21
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Тупорылые.
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13.03.2022 20:20 Ответить
18 дней думали и решили...
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13.03.2022 20:28 Ответить
тут вопрос и что теперь к чему этот вывод ?или это просто капитан очевидность?
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13.03.2022 20:35 Ответить
)
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13.03.2022 20:21 Ответить
Точно ? А ми якось сумніваємось...
Дякуємо, що попередили.
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13.03.2022 20:21 Ответить
Про напад вони "найвеличнішого" попереджали давно - повинні були замість нього ще й підготовку провести, а потім відбити його?!?!?
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13.03.2022 20:31 Ответить
А до цього, мабуть, складалося враження, що ***** хоче нагодувати українців пєчєньками?
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13.03.2022 20:21 Ответить
Ріллі?! Ні,ну дісно?! А ми думали,що вони нам квіти везуть в трубах Градів.
Далі має йти нецензурний текст,я його наведу потім,якщо ви захочете.
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13.03.2022 20:22 Ответить
*** , серьезно ? А мы думали они в гости пришли ?"Братья" же !
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13.03.2022 20:22 Ответить
Еще 10 лет назад 80% населения Украины так и думали, за это платим.
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13.03.2022 20:29 Ответить
Три года назад, 73% проголосовали против войны, развязанной Порошенко. Ну, судя по предвыборной компании Зе.
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13.03.2022 20:41 Ответить
Абсолютно. Устали от войны. Теперь хлебаем.
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13.03.2022 20:43 Ответить
не все "так думали", мои московские родственники для меня полностью исчезли навсегда 7 лет назад, до этого мы с ними часто спорили кто прав, кто нет...
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13.03.2022 21:11 Ответить
Я про 10 лет назад писал. Если вы внимательно читали.
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13.03.2022 21:20 Ответить
Не знаю сміятись чи плакати
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13.03.2022 20:22 Ответить
Тільки дійшло до неї , що ху@ ло намагається знищити Украіну 😡
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13.03.2022 20:22 Ответить
та ну... нет конечно...
***** просто хочет подснежников ... его рать их под нашим снегом для него ищет...
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13.03.2022 20:24 Ответить
Секрет Полішенеля.
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13.03.2022 20:25 Ответить
Ахренеть!!!!
У этой тупой дуры наверняка есть кацапское гены.
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13.03.2022 20:25 Ответить
Всего лишь 1 лишний хромосом.
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13.03.2022 20:33 Ответить
Извините,у нее гены товарищей...!!!
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13.03.2022 21:20 Ответить
Невольно вспоминается задорнов
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13.03.2022 20:26 Ответить
Триста років,триста проклятих років вони нас намагаються знищити.Це просто один з епізодів,ну це ж ясно будь-якій людині,що всила історію не по радянським підручникам
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13.03.2022 20:26 Ответить
Почти 1000 лет Народ Украины-Руси противостоит этой Орде.
"1000 лет война" (Цой). Война не прекращается, она просто то разгорается, то затухает. Эта война принимает разные формы, но 1000 лет наш Народ ведет войну с Ордой
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13.03.2022 20:32 Ответить
Это ГЕНОЦИД!!!
путин официально объявил денацификацию Украины, т.е. - уничтожение Украинской Нации как таковой.
А навязывание и агрессивная экспансия понятия "русский мир" - НАЦИЗМ.
Они ставят свою выдуманную нацию, выше других наций.
Это должно быть сказано на уровне ООН
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13.03.2022 20:27 Ответить
кацапов я ненавижу а ЭТИХ я уже начинаю призирать за трусость - кровь убитых в Украине детей частично то же на их руках
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13.03.2022 20:27 Ответить
Вони теж не хочуть помирати. А війна це втрати.
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13.03.2022 20:28 Ответить
если они и дальше будут себя вести как "тварь дрожащая" то умирать им все равно придётся и ни кто не требует от них личного участия у них просят только вооружения но бабушка (читай байден ) тихонько бзданула в штаны и все остановилось
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13.03.2022 20:32 Ответить
а кто их спрашивать будет с такой сцыкливой политикой
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13.03.2022 21:15 Ответить
путлер будет воевать с нато на территории Украины до последнего Украинца - обеим сторонам, похоже всё равно, сколько будет погибших, лишь бы не было ядерной войны. И после стольких отвергнутых просьб Закрыть Небо украинцы захотят доверять вашей озабоченности?
Иди ты, нато, вслед за русским кораблем!
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13.03.2022 20:27 Ответить
***** ?
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13.03.2022 20:39 Ответить
Та ні, кацапи просто асвабаждают.
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13.03.2022 20:28 Ответить
Пока у него яйца защемило прочно в двери и он теннисной ракеткой х...ярит по серванту. Думает дверь с сервантом договорится.
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13.03.2022 20:28 Ответить
бабуля...., иди проспись.....
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13.03.2022 20:29 Ответить
пока что мы все видим как УКРАИНЦЫ уничтожают кацапских фашистов!
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13.03.2022 20:31 Ответить
Спала летаргическим сном? Только что проснулась, курица?
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13.03.2022 20:32 Ответить
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13.03.2022 20:33 Ответить
Правильно. Бен ладен не те дома взорвал. Взрывал бы у себя в Афганистане, ничего бы с ним не делали.
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13.03.2022 22:25 Ответить
Опасаюсь что после осознания кремлевскими гномами провала "спец.операции", они будут действовать по принципу "не достанется мне, значит не достанется никому"
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13.03.2022 20:35 Ответить
какая умная всетаки.... недаром на высоком посту !! твари трусливые !!
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13.03.2022 20:35 Ответить
Иди нахер старая дура - позвони ***** и поговори о погоде, еси чено - достали.
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13.03.2022 20:35 Ответить
хотелось бы узнать а в сша во власти мужики есть?пока только бабский батальон воюет больше языком конечно
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13.03.2022 20:36 Ответить
Чего орете? Еще 2,5 недели назад сами не верили в это. Думали, что войны не будет и все будет большой и ровный автобан, с перекуром на каннабис. А CNN - это вообще махровая скабеевщина, а то и хуже. Теперь имеем что имеем.
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13.03.2022 20:36 Ответить
Виявилося, що за «гучною» фразою про звільнення компанії Coca-Cola з ринку Росії ховається зовсім не зупинка виробництва товару в РФ, а зупинка інвестицій у маркетинг. Крім цього, компанія має намір зробити все, щоб забезпечити безперебійне виробництво своїх продуктів у РФ.
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13.03.2022 20:36 Ответить
Та нехай залишається. Воно ж некорисне для здоров'я.
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13.03.2022 22:24 Ответить
Чего вы сразу тетку гнобите? В том то и дело что многие , особенно европейцы в начле войны могли подумать что пу хочет завоевать себе часть Украины или заставить капитулировать, или еще что-то менее существенное. А на деле он просто хочет Украину стереть с карт мира, ему даже земля не нужна. А такое здравомыслящему человеку трудно понять. Та даже пуйловскм жополизам эта война без прибыли и цели попросту ненужна. В случае победы они будут в жопе всеравно, и только старый маразматик порадуется.
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13.03.2022 20:38 Ответить
*******! Капитан очевидность! И кто бы мог подумать!?!?!?!
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13.03.2022 20:41 Ответить
Треба ще почекати і складеться враження, що ***** це вдається.

А потім просто з подивом константувати, що України більше нема.
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13.03.2022 20:43 Ответить
Невже прозрівають?
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13.03.2022 20:44 Ответить
you trust in God? no you trust in GoldOilDollar...
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13.03.2022 20:44 Ответить
Пля... С ручника до сих пор не могут сняться...
Может машину пора в СТО отвезти, или апгрейд сделать?
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13.03.2022 20:45 Ответить
Слід визнати, що вона права. Спочатку ху...ло хотів захопити Україну, щось по типу криму і донбасу в 2014, а коли отримав по рилу, то змінив тактику і тепер методично нищить міста, інфраструктуру, вбиває без розбору людей.
Нікуди не дінешся, в такій війні на знищення він має перевагу - в озброєнні, живій силі, жорсткості. Лупити по площах чи житлових районах розуму геть не треба. А вибити орків із зайнятих територій буде важко.
Тепер йому, все рівно, яке місто захоплювати - ціле чи розбомблене, а якщо не вдається захопити, то ще більше старатимуться нанести шкоди.
Тому краще цю орду бити на підходах до населених пуктів, а ще краще, з допомогою союзників на території рф.
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13.03.2022 20:45 Ответить
эти политические пигмеи хотя бы прочитали речь президента США, Рональда Рейгана, сказанную им во Флориде в марте 1983 г., где он назвал ссср "империей зла" и где он сделал вывод, что "совок" понимает только язык силы. Современная ското-Рашка является тем же самым "совком" с чекистами во главе и по прежнему является "империей зла", античеловеческой по своей сути... Империю зла можно только уничтожить, но никак нельзя ее уговорить перестать творить зло ... Шо тут не ясно???
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13.03.2022 20:48 Ответить
Именно так оно есть в действительности..»если не получу,то уничтожу»
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13.03.2022 20:48 Ответить
Все 17 дней войны в НАТО и в Белом Доме надеялись, что Путлер одумается и остановит войну. Но на 18-ый день они вдруг поняли, что он таки намерен уничтожить Украину. А мне кажется, что они выжидали и надеялись на что-то другое и сейчас разочарованы в силе и возможностях русской дерьмоармии
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13.03.2022 20:48 Ответить
І не сумнівайтеся!
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13.03.2022 20:49 Ответить
Вони там гальмівною рідиною зловживають?
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13.03.2022 20:49 Ответить
У нее только создалось впечатление. Они еще будут проверять, может ошибаются. Когда убедятся на 100% - Украина будет разрушена на 90%.....
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13.03.2022 20:51 Ответить
так а що свого журналіста не шкода ? Чи один то не рахується ? Ок, чекайте може орки ще вб'ють американців
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13.03.2022 20:52 Ответить
Вы так наивно думаете, что если орки убьют американцев на территории Украины, что-то изменится? Ничего не изменится. Изменится что-то лишь тогда, когда орки начнут херачить по территориям стран, входящих в НАТО (во что пока жители этих стран не верят).
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13.03.2022 22:28 Ответить
Та невже? Шмара ти тупа!
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13.03.2022 20:55 Ответить
Добре що почали з'являтись такі заяви. 2 тижні тому на самому початку нападу на CBS я бачив інтерв'ю з американським аналітиком де він розповідав, що мета хйла захопити столицю і поставити свою проросійську маріонеткову владу. І цей варіант розглядався як основний. Минуло 2 тижні і вже не просто якийсь зачуханий аналітик, а офіційна особа - заступниця держсекретаря США, каже що американська влада усвідомлює, що метою нападу може бути знищення країни. Як на мене це добре. По-перше русня не може захопити столицю як планувалось. По-друге наші союзники усвідомлюють рівень небезпеки.
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13.03.2022 21:01 Ответить
Фуйло ніколи не скривав що бажає
денаціоналізувати
тобто знищіти всіх українців
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13.03.2022 21:07 Ответить
А до этого было другое.. крыса байденовская!? Одна говорильня за другой,ПОЗОР!!!
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13.03.2022 21:13 Ответить
як туго до них доходить
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13.03.2022 21:21 Ответить
А в мене поки складається враження що розумові здібновсті в декого досить низькі, якщо дехто вважає що якийсь там політичний тиск зможе вплинути на ботоксного кривавого утирка.
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13.03.2022 21:54 Ответить
Да скоро Латвийская Армия в наступление пойдет, пока вы там под впечатлением.

Latvijas armija 11ч назад. ⚔️ Военнослужащие Национальных вооруженных сил и усиленной боевой группы НАТО в учениях «Хрустальная стрела 22».
🛡 «Во время тренировок подразделения разыгрывали две вещи - защиту, с которой мы также планируем в основном работать, если кому-то придет в голову пересечь нашу границу. После оборонительных операций, взяв на себя инициативу, мы движемся вперед, идем в атаку, и большой вопрос в том, как далеко мы зайдем», - говорит полковник Сандрис Гаугерс, командир механизированной пехотной бригады.
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13.03.2022 22:26 Ответить
Звичайна нікчемна лівацька хвойд@.
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14.03.2022 00:02 Ответить
 
 