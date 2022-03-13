Російські дипломи про освіту більше не визнаються у світі

Дипломи вищів Російської Федерації більше не визнаються у світі. Різні освітні асоціації прийняли рішення вилучити акредитацію в університетах агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Верховної ради України.

Акредитацію вилучили:

AACSB - асоціація з розвитку університетських бізнес-шкіл;

Business Graduates Association - асоціація випускників бізнес-шкіл;

AMBA - асоціація MBA програм;

EFMD - глобальна мережа бізнес-шкіл, компаній та асоціацій, що займаються розвитком менеджменту.

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