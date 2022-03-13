Російські дипломи про освіту більше не визнаються у світі
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Дипломи вищів Російської Федерації більше не визнаються у світі. Різні освітні асоціації прийняли рішення вилучити акредитацію в університетах агресора.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Верховної ради України.
Акредитацію вилучили:
AACSB - асоціація з розвитку університетських бізнес-шкіл;
Business Graduates Association - асоціація випускників бізнес-шкіл;
AMBA - асоціація MBA програм;
EFMD - глобальна мережа бізнес-шкіл, компаній та асоціацій, що займаються розвитком менеджменту.
Топ коментарі
+34 ruda
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+28 Первый Второй
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+25 Василь Діжка
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Будь ласка, зачекайте...
теперь работать только в *********
есть Луганская область Украины и Донецкая область Украины
Там у ізраїльтян є невелика військово-морська база, щоб контролювати судноплавство через Баб-ель-Мандебську протоку.
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Касаби?
..Vам...піZда.
..
Слава нації
Смерть *********
Их дети в российски вышах не дня не проучились
Они наверное знать не знают какие есть в рашке выши
Перший справжній крок до тотальної ізоляції ********** зроблено. Тепер ніяких наукових конференцій, симпозіумів, участі в міжнародних проектах, доступу до архівів, наукових фондів, ніякого файндрізінгу і грантів. Всі іноземні студенти яких успішно вербувало КГБ-ФСБ можуть викинути свої "дипломи" і ніхто більше не приїде вчитися в *********... За пять-десять років ізоляції і так низький рівень скотиться до плінтусного. Ніяких умов для органічної (на базі національних розробок) модернізації освіти та науки в *********і ніколи не було - все крадене. А красти більше не дадуть! ***** нещодавно глузував з Заходу - ви там витрачайте мільйони на дослідження а ми у вас "цап-царап"... Догрались придурки...
гастробайтерами
Будуть вулиці мести та посуд мити