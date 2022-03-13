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Російські дипломи про освіту більше не визнаються у світі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські дипломи про освіту більше не визнаються у світі

Дипломи вищів Російської Федерації більше не визнаються у світі. Різні освітні асоціації прийняли рішення вилучити акредитацію в університетах агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  телеграм-канал Верховної ради України.

Акредитацію вилучили:

AACSB - асоціація з розвитку університетських бізнес-шкіл;

Business Graduates Association - асоціація випускників бізнес-шкіл;

AMBA - асоціація MBA програм;

EFMD - глобальна мережа бізнес-шкіл, компаній та асоціацій, що займаються розвитком менеджменту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Франції Ле Дріан оголосив про нові санкції проти РФ: Почнуть діяти вже відсьогодні

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+34
вот єто поворот
теперь работать только в *********
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13.03.2022 21:42
+28
Шо, даже те что в переходах продаются?
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13.03.2022 21:40
+25
Нехай їх визнають в Тамбові і Рязані )
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13.03.2022 21:41
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Шо, даже те что в переходах продаются?
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13.03.2022 21:40 Відповісти
Нехай їх визнають в Тамбові і Рязані )
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13.03.2022 21:41 Відповісти
Тепер москалям зрозуміло, чому еліта вчилась за кордоном.
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13.03.2022 21:42 Відповісти
вот єто поворот
теперь работать только в *********
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13.03.2022 21:42 Відповісти
І в Північній Кореї
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13.03.2022 21:44 Відповісти
І в ДНР/ЛНР, Придністров'ї та в Південній Осетії. Можна ще в Сирії, Білорусі та якійсь Уретрі (хто так, бл*дь, країну назвав?).
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13.03.2022 21:51 Відповісти
нет никаких л/днр!

есть Луганская область Украины и Донецкая область Украины
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13.03.2022 21:53 Відповісти
Це в нас нема, а в них є, то най туди й физдують.
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13.03.2022 22:07 Відповісти
Еритрея, до речі, союзник Ізраїля.
Там у ізраїльтян є невелика військово-морська база, щоб контролювати судноплавство через Баб-ель-Мандебську протоку.
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13.03.2022 21:57 Відповісти
Тю, забув, як вона називається, вибачайте...
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13.03.2022 22:08 Відповісти
це ще питання
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13.03.2022 22:03 Відповісти
теперь они будут работать на заводе
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14.03.2022 06:52 Відповісти
ну теперь специалисты с дипломами вузов лугандона будут в мире на вес гомна )
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13.03.2022 21:43 Відповісти
Настал тот час, когда слово Параша, становится не оскорблением и жаргоном, а реальным фактом, местом, полностью характеризующим определенную территорию, в нашем общем доме планете Земля
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13.03.2022 21:45 Відповісти
параша пишеться з маленької літери!
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13.03.2022 21:48 Відповісти
В данному випадку пишеться з великої літери. Це нова їхня назва. А слово росія пишеться з малої літери.
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13.03.2022 22:04 Відповісти
терер це назва місцевості, на зразок "тайга"
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13.03.2022 22:13 Відповісти
Русофобія,чи шо?
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13.03.2022 21:45 Відповісти
дипломофобия
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13.03.2022 21:54 Відповісти
яка сумна новина
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13.03.2022 21:46 Відповісти
А як з тими кацапами,що вже працюють в країнах Заходу? Їх треба теж було б уйті.
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13.03.2022 21:47 Відповісти
Коротко
.

Касаби?
..Vам...піZда.

..
Слава нації
Смерть *********
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13.03.2022 21:48 Відповісти
Весь мир признает только один документ ярлык с пальца ноги путинских орков.
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13.03.2022 21:48 Відповісти
Успіх за успіхом в цього *****.
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13.03.2022 21:48 Відповісти
"Переможець", курва...

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13.03.2022 21:52 Відповісти
*****
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13.03.2022 21:56 Відповісти
Эти дипломы там и так не особо жаловали.
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13.03.2022 21:49 Відповісти
Олигархам пофиг

Их дети в российски вышах не дня не проучились

Они наверное знать не знают какие есть в рашке выши
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13.03.2022 21:51 Відповісти
так їх діти і не воюють, вони розкішно розташувалися у ненавистній кацапам Європі і промотують гроші вкрадені у кацапського зобмбі ,ці санкціі на замітку тупому бидлу що йде убивати українських дітей за гроші і статок путлера.
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13.03.2022 22:06 Відповісти
Страна 404
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13.03.2022 21:54 Відповісти
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13.03.2022 22:02 Відповісти
Congratulations, мля. Хотілось би побачити як раша-студенти пи.дитимуть батьків. А в них такий "падйом патріотізму" зараз, шо мамадарагая
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13.03.2022 22:08 Відповісти
судячи з того які обоюдні матюки при спілкувані з мамками ,то кацяпські самки луплені синулями неодноразово.
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13.03.2022 22:11 Відповісти
Зараз їх почнуть масово звільняти з компаній. Ну що ж - ті хто не доклав зусиль для підтвердження кваліфікації опиняться на вулиці. Думаю таких небагато.
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13.03.2022 22:09 Відповісти
А до этого признавали? Расейское образование это там где Кадыров академЫк ? И где руцький коллайдер в Протвино выглядит как Зарьков сейчас. Только его не бомбили - просто украли все финансирование
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13.03.2022 22:10 Відповісти
Балалайка. Водка. Фуфайка. Вундервафали на новых физицских прынцыпах отменяются, Коцмос, домик на Луне тоже.
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13.03.2022 22:22 Відповісти
Радасть та какая! ))))))))
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13.03.2022 22:45 Відповісти
Якщо хтось не розуміє то я любязно пояснюю. На Заході людина з вищою освітою є носієм певних моральних принципів. І саме набуття цих принципів вважається "освтою". Все інше це професія або спеціалізація в якійсь галузі технічного або соціального застосування моралі для досягнення "суспільного блага" . Звідси корупціонерів університитети позбавляють дипломів бо вважається що не маючи моральних принципів людина не має освіти взагалі. Світ аморальних професіоналів це і є фашизм. Тому для західного інтелектуала вважати "колегою" професора який прославляє і підтримує режим ***** неможливо в принципі.

Перший справжній крок до тотальної ізоляції ********** зроблено. Тепер ніяких наукових конференцій, симпозіумів, участі в міжнародних проектах, доступу до архівів, наукових фондів, ніякого файндрізінгу і грантів. Всі іноземні студенти яких успішно вербувало КГБ-ФСБ можуть викинути свої "дипломи" і ніхто більше не приїде вчитися в *********... За пять-десять років ізоляції і так низький рівень скотиться до плінтусного. Ніяких умов для органічної (на базі національних розробок) модернізації освіти та науки в *********і ніколи не було - все крадене. А красти більше не дадуть! ***** нещодавно глузував з Заходу - ви там витрачайте мільйони на дослідження а ми у вас "цап-царап"... Догрались придурки...
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13.03.2022 22:54 Відповісти
Тепер шлях тільки у Китай
гастробайтерами
Будуть вулиці мести та посуд мити
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13.03.2022 23:01 Відповісти
Интересно, когда их морские документы признавать перестанут?
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14.03.2022 02:43 Відповісти
 
 