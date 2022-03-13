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Окупанти збили свій же безпілотник і доповіли про знищення байрактару, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти збили свій же безпілотник і доповіли про знищення байрактару, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив інформацію, що окупанти збили свій же безпілотник і доповіли про знищення українського байрактару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Залужний підкреслив: "Ми зруйнували міф про "непереможність" російської армії. Вони розраховували завоювати нас за 48 годин. Максимум на 3 доби були розраховані запаси їжі, палива, боєприпасів. Але ми зупинили їх і зірвали загарбницькі плани. Противник несе серйозні втрати в особовому складі і техніці.

Ця війна доводить, як далеко ми просунулися вперед за останні роки. Сьогодні армія РФ за рівнем професійності - це ми зразка початку 2014-го.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО захопили безпілотник російських окупантів. ФОТО

Показовим прикладом їх "військової майстерності" є історія зі "збитим" українським Байрактаром.

Сьогодні о 9:32 в районі Веселе Харківської області підрозділом протиповітряної оборони 6 Армії ЗС РФ із ЗРК "ТОР" на висоті 3200 м було збито російський БПЛА, який висувався для проведення розвідки на Харківському напрямку. При цьому, російські військовослужбовці ППО доповіли керівництву про знищення БПЛА "Байрактар" наших Збройних Сил.

Результати розслідування причин зникнення БПЛА ЗС РФ довели факт його збиття власним ЗРК ППО, проте командування армії вирішило приховати цю інформацію. Ось так воює "друга за потужністю армія світу"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Байрактари в дії!", - головнокомандувач ЗСУ Залужний опублікував запис знищення РСЗВ окупантів. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
усушкі, утрускі, припіскі, пєрєсортіца... грьобаний совок
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13.03.2022 21:49
+14
То, фігня. Жду Воронеж.
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13.03.2022 21:51
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Какі ж вони ловкі…
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13.03.2022 21:49 Відповісти
усушкі, утрускі, припіскі, пєрєсортіца... грьобаний совок
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13.03.2022 21:49 Відповісти
То, фігня. Жду Воронеж.
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13.03.2022 21:51 Відповісти
а я чекаю на Волгодонск 2.0
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13.03.2022 21:59 Відповісти
Ещё и ордена получат.
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13.03.2022 21:51 Відповісти
,продовжуйте кацяпосвині ,нам подобається. Застрельтеся ще самі ,і можете спокійно написати на останок,що то ЗСУ зробило.
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13.03.2022 21:52 Відповісти
Пфе! Просто застрілитися - якось некреативно. Тут би їм застосувати скрєпну смєкалку! Ну, приміром, змайструвати якийсь дебелий шмакі-бум, а потім заявити про звірства укропської стелс-пихоти.
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13.03.2022 21:56 Відповісти
Дивно. Орки ж приперлися в Україну з парадною формою, то принарядилися б. А то якось невдобно ото обідраними до кабздона на концерт йти.
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13.03.2022 21:52 Відповісти

Підстолом.
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13.03.2022 21:52 Відповісти
Увидить Байрактар и умереть, смысл жизни кацапа
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13.03.2022 22:08 Відповісти
Рукожопи за роботою.
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13.03.2022 21:53 Відповісти
із ЗРК "ТОР" на висоті 3200 м було збито російський БПЛА
==================
важливо інше: значить ТОР таки може збивати бпла?
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13.03.2022 22:08 Відповісти
свои может
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13.03.2022 23:21 Відповісти
!!! Філігранна робота !
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14.03.2022 03:06 Відповісти
А с чувством юмора у нашего Главнокомандующего все ок) Тролит кацев по полной)
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13.03.2022 21:53 Відповісти
На мародерились градусної , що в чортів стріляють
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13.03.2022 21:53 Відповісти
Скоріше, орко-горючка закінчилась, і тепер орків ловить аццкая бєлочка.
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13.03.2022 22:04 Відповісти
не могу не похвалить - здорово, ребята, следующим ждем самолет...
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13.03.2022 21:53 Відповісти
И что бы каждый день так, но уж по 3 своих сбивали, а шо там они говорят, то нам это сильно фиолетово.
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13.03.2022 21:57 Відповісти
Бий своїх, щоб чужі боялись. Ось звідки міф про другу армію світу
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13.03.2022 21:58 Відповісти
С - смєкалочка. ) Наступного разу орки перевдягнуть когось зі своїх у форму ЗСУ і скажуть, що спіймали українського гєнєралісімуса.
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13.03.2022 21:58 Відповісти
Дуже шкода, що наш Єнотик записався в тероборону Баштанкі... Ото б він тут зараз витанцьовував !!!
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13.03.2022 22:00 Відповісти
Смерть цапам!
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13.03.2022 22:01 Відповісти
Білоруський рубль пішов на дно вслід за російським.
Експерти прогнозують, що 45% девальвації білоруського рубля за перші 18 днів війни - це лише початок.
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13.03.2022 22:01 Відповісти
Побіше хай своє ж сбиває, тупа кацапня
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13.03.2022 22:02 Відповісти
 
 