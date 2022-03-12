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Бійці ССО захопили безпілотник російських окупантів. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ захопили безпілотник російських окупаційних військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування ССО ЗСУ.

Бійці ССО захопили безпілотник російських окупантів 01

"Тепер ще одна нова окупантська "пташка", захоплена воїнами ССО України, стала на сторону добра та буде допомагати нам боронити нашу землю", - йдеться у повідомленні.

Бійці ССО захопили безпілотник російських окупантів 02

Також дивіться: Бійці Сил спеціальних операцій захопили російський ЗРГК Панцирь-С1. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+33
наші выйскові реально виглядають як космодесантники,і подивіться на цих чмошних орків,цеж позоріще))..Слава ЗСУ!!!!
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12.03.2022 20:47
+23
У Польши есть более 1000 штук разных дронов в том числе ударных и с барражирующими боеприпасами. Польша готовилась к войне в то время когда мы дороги и зеленые тарифы строили
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12.03.2022 20:49
+4
русские конченные долбойобы
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12.03.2022 20:59
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12.03.2022 20:46 Відповісти
У Польши есть более 1000 штук разных дронов в том числе ударных и с барражирующими боеприпасами. Польша готовилась к войне в то время когда мы дороги и зеленые тарифы строили
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12.03.2022 20:49 Відповісти
Можна робити камікадзе і з простих безпілотників - навіть маленьких. Прикріпити до корпусу побільше вибухівки - і атакувати об"єкти ворога. Це можуть робити навіть цивільні.
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12.03.2022 20:53 Відповісти
Это только кажется простым заданием.
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12.03.2022 21:16 Відповісти
Збивати ворожі дрони банкою консервованих помідорів (чи огірків) теж не легко - але ми вміємо і це. Значить і з дронами-камікадзе теж впораємось.
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12.03.2022 21:37 Відповісти
Дрон, который сможет поднять банку томатов и отнести ее на несколько километров стоит пару тысяч у.е. При этом он абсолютно не умеет пикировать и попадать в цель. Что-нибудь поджигать с помощью таких дронов скорее всего можно, но уничтожать технику - вряд ли.
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12.03.2022 21:46 Відповісти
Я впевнений що ти дрона бачив лише по телевізору та картинках.
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12.03.2022 21:52 Відповісти
Дрони бувають різні.
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12.03.2022 23:18 Відповісти
наші выйскові реально виглядають як космодесантники,і подивіться на цих чмошних орків,цеж позоріще))..Слава ЗСУ!!!!
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12.03.2022 20:47 Відповісти
не перехвали...русские тоже не конченные долбойобы!!!все хотят жить - я по себе сужу...я хоть одного (но за счастье заберу с собой)!!!
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12.03.2022 20:51 Відповісти
Ні, кацапи кончениє далбайоби, всі до одного . І це повинно закріпитися в нашій свідомості на багато поколінь.
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12.03.2022 20:57 Відповісти
русские конченные долбойобы
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12.03.2022 20:59 Відповісти
от як раз такі ущербні, щоб показати себе,
можуть переїхати машину в якій батьки з дитиною.
а наші БІЙЦІ, не можуть.
бо вони Бійці з великої букви а не варвари.
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12.03.2022 21:00 Відповісти
було б не погано коли б показали і тих дибілоідів накшталт "предыдущих владельцев"
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12.03.2022 21:04 Відповісти
Нагадує здорову болотну мокшанську жабу
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12.03.2022 21:16 Відповісти
Було б краще, ще б захватити якись комплекс реб парашії
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13.03.2022 06:26 Відповісти
 
 