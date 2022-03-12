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Бійці ССО захопили безпілотник російських окупантів. ФОТО
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Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ захопили безпілотник російських окупаційних військ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування ССО ЗСУ.
"Тепер ще одна нова окупантська "пташка", захоплена воїнами ССО України, стала на сторону добра та буде допомагати нам боронити нашу землю", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+33 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар12.03.2022 20:47
+23 FT FT
показати весь коментар12.03.2022 20:49
+4 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар12.03.2022 20:59
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можуть переїхати машину в якій батьки з дитиною.
а наші БІЙЦІ, не можуть.
бо вони Бійці з великої букви а не варвари.