РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4811 посетитель онлайн
Новости ФоторепортажВойна в Украине Война
24 542 18
беспилотник (2095) война (46847) ССО (382) ВСУ (5154)

Бойцы ССО захватили беспилотник российских оккупантов. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Бойцы Cил специальных операций ВСУ захватили беспилотник российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование ССО ВСУ.

Бойцы ССО захватили беспилотник российских оккупантов 01

"Теперь еще одна новая оккупантская "птичка", захваченная воинами ССО Украины, стала на сторону добра и будет помогать нам защищать нашу землю", - говорится в сообщении.

Бойцы ССО захватили беспилотник российских оккупантов 02

Смотрите также: Бойцы Сил специальных операций захватили российский ЗРГК Панцирь-С1. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+33
наші выйскові реально виглядають як космодесантники,і подивіться на цих чмошних орків,цеж позоріще))..Слава ЗСУ!!!!
показать весь комментарий
12.03.2022 20:47
+23
У Польши есть более 1000 штук разных дронов в том числе ударных и с барражирующими боеприпасами. Польша готовилась к войне в то время когда мы дороги и зеленые тарифы строили
показать весь комментарий
12.03.2022 20:49
+4
русские конченные долбойобы
показать весь комментарий
12.03.2022 20:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чудо технологии
показать весь комментарий
12.03.2022 20:46 Ответить
У Польши есть более 1000 штук разных дронов в том числе ударных и с барражирующими боеприпасами. Польша готовилась к войне в то время когда мы дороги и зеленые тарифы строили
показать весь комментарий
12.03.2022 20:49 Ответить
Можна робити камікадзе і з простих безпілотників - навіть маленьких. Прикріпити до корпусу побільше вибухівки - і атакувати об"єкти ворога. Це можуть робити навіть цивільні.
показать весь комментарий
12.03.2022 20:53 Ответить
Это только кажется простым заданием.
показать весь комментарий
12.03.2022 21:16 Ответить
Збивати ворожі дрони банкою консервованих помідорів (чи огірків) теж не легко - але ми вміємо і це. Значить і з дронами-камікадзе теж впораємось.
показать весь комментарий
12.03.2022 21:37 Ответить
Дрон, который сможет поднять банку томатов и отнести ее на несколько километров стоит пару тысяч у.е. При этом он абсолютно не умеет пикировать и попадать в цель. Что-нибудь поджигать с помощью таких дронов скорее всего можно, но уничтожать технику - вряд ли.
показать весь комментарий
12.03.2022 21:46 Ответить
Я впевнений що ти дрона бачив лише по телевізору та картинках.
показать весь комментарий
12.03.2022 21:52 Ответить
Дрони бувають різні.
показать весь комментарий
12.03.2022 23:18 Ответить
наші выйскові реально виглядають як космодесантники,і подивіться на цих чмошних орків,цеж позоріще))..Слава ЗСУ!!!!
показать весь комментарий
12.03.2022 20:47 Ответить
не перехвали...русские тоже не конченные долбойобы!!!все хотят жить - я по себе сужу...я хоть одного (но за счастье заберу с собой)!!!
показать весь комментарий
12.03.2022 20:51 Ответить
Ні, кацапи кончениє далбайоби, всі до одного . І це повинно закріпитися в нашій свідомості на багато поколінь.
показать весь комментарий
12.03.2022 20:57 Ответить
русские конченные долбойобы
показать весь комментарий
12.03.2022 20:59 Ответить
от як раз такі ущербні, щоб показати себе,
можуть переїхати машину в якій батьки з дитиною.
а наші БІЙЦІ, не можуть.
бо вони Бійці з великої букви а не варвари.
показать весь комментарий
12.03.2022 21:00 Ответить
було б не погано коли б показали і тих дибілоідів накшталт "предыдущих владельцев"
показать весь комментарий
12.03.2022 21:04 Ответить
Нагадує здорову болотну мокшанську жабу
показать весь комментарий
12.03.2022 21:16 Ответить
Було б краще, ще б захватити якись комплекс реб парашії
показать весь комментарий
13.03.2022 06:26 Ответить
 
 