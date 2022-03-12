Бойцы ССО захватили беспилотник российских оккупантов. ФОТО

Бойцы Cил специальных операций ВСУ захватили беспилотник российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование ССО ВСУ.

"Теперь еще одна новая оккупантская "птичка", захваченная воинами ССО Украины, стала на сторону добра и будет помогать нам защищать нашу землю", - говорится в сообщении.

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