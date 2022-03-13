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Напередодні посівної уряд пообіцяв державну підтримку аграріям

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Напередодні посівної уряд пообіцяв державну підтримку аграріям

Малі та середні агровиробники з обігом до EUR20 млн на рік у період воєнного стану зможуть отримати безвідсотковий кредит на 6 місяців до 50 млн грн під держгарантію на 80% від його суми для забезпечення посівної.

"Уряд одноголосно підтримав упровадження механізму надання державних гарантій таким сільгосптоваровиробникам, - ухвалено постанову "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо забезпечення кредитної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам", - йдеться у повідомленні Мінагрополітики, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з ним, держава повністю компенсує відсоткову ставку за такими кредитами.

За розрахунками Мінагрополітики, йдеться про агрокомпанії, які обробляють до 10 тис. га.

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Відомство зазначило, що для отримання кредиту суб'єкт підприємництва має бути сільськогосподарським товаровиробником у значенні, наведеному в законі "Про державну підтримку сільського господарства України".

"Заявникам необхідно звертатися до фінансової установи, де вони обслуговувалися!" - зазначило Мінагрополітики.

Як пояснив міністр Роман Лещенко, навесні аграрії завжди потребують додаткового фінансування на період посівної, а після початку війни проблема загострилася через неможливість реалізувати зібраний торік урожай на експорт, оскільки вся портова інфраструктура країни заблокована агресором.

За оцінками Мінагрополітики, загальна потреба у коштах на проведення посівної становить приблизно 100 млрд грн.

Міністерство нагадало, що для забезпечення сільгоспвиробників насінням до посівної в Україні під час воєнного стану скасовано додаткові процедури із сертифікації насіннєвого матеріалу й дозволено експлуатацію сільгоспмашин без їх реєстрації.

Крім того, запущено аграрну платформу Мінагрополітики зі збору актуальних потреб аграріїв під посівну в режимі реального часу  створено онлайн-платформу для покращення логістичних маршрутів аграріїв в умовах воєнного стану.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
ты идиот, а жрать ты что собрался? Война войной а сеять надо.
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13.03.2022 23:43
+2
Сам ты идиот . А удобряться поля градами будут ? Пшеница жаростойкая ?
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13.03.2022 23:46
+1
Какая посевная ?Вы о чём ? Конечно , может не все в курсе , что в стране происходит .
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13.03.2022 23:32
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Может всё таки Мариуполю?
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13.03.2022 23:27 Відповісти
штаб все знає..без паніки
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13.03.2022 23:43 Відповісти
Какая посевная ?Вы о чём ? Конечно , может не все в курсе , что в стране происходит .
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13.03.2022 23:32 Відповісти
ты идиот, а жрать ты что собрался? Война войной а сеять надо.
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13.03.2022 23:43 Відповісти
Сам ты идиот . А удобряться поля градами будут ? Пшеница жаростойкая ?
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13.03.2022 23:46 Відповісти
а война идёт в каждой области? давай все на печку заберёмся и мир нас кормит
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13.03.2022 23:58 Відповісти
и к стати - ты настроился что война на несколько лет?
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14.03.2022 00:00 Відповісти
Во всех , ракеты везде залетают . Но я очень надеюсь , что она быстро закончится . К этому идёт . А тогда уже можно будет и посевной заняться . И не только посевной .
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14.03.2022 00:06 Відповісти
тю..так посівна вже йде повним ходом..24 лютого почалась
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13.03.2022 23:41 Відповісти
Звичайно ж де орки їздять по полям і можуть розстріляти трактор - дуже не попрацюєш. Але не сіяти у потрібні терміни - це втрати урожаю гарантовано. На собі перевіряв не раз. Тож сіяти треба. Ще рано звичайно, але на підготовку піде не один тиждень.
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14.03.2022 00:47 Відповісти
 
 