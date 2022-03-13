Напередодні посівної уряд пообіцяв державну підтримку аграріям

Малі та середні агровиробники з обігом до EUR20 млн на рік у період воєнного стану зможуть отримати безвідсотковий кредит на 6 місяців до 50 млн грн під держгарантію на 80% від його суми для забезпечення посівної.

"Уряд одноголосно підтримав упровадження механізму надання державних гарантій таким сільгосптоваровиробникам, - ухвалено постанову "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо забезпечення кредитної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам", - йдеться у повідомленні Мінагрополітики, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з ним, держава повністю компенсує відсоткову ставку за такими кредитами.

За розрахунками Мінагрополітики, йдеться про агрокомпанії, які обробляють до 10 тис. га.

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Відомство зазначило, що для отримання кредиту суб'єкт підприємництва має бути сільськогосподарським товаровиробником у значенні, наведеному в законі "Про державну підтримку сільського господарства України".

"Заявникам необхідно звертатися до фінансової установи, де вони обслуговувалися!" - зазначило Мінагрополітики.

Як пояснив міністр Роман Лещенко, навесні аграрії завжди потребують додаткового фінансування на період посівної, а після початку війни проблема загострилася через неможливість реалізувати зібраний торік урожай на експорт, оскільки вся портова інфраструктура країни заблокована агресором.

За оцінками Мінагрополітики, загальна потреба у коштах на проведення посівної становить приблизно 100 млрд грн.

Міністерство нагадало, що для забезпечення сільгоспвиробників насінням до посівної в Україні під час воєнного стану скасовано додаткові процедури із сертифікації насіннєвого матеріалу й дозволено експлуатацію сільгоспмашин без їх реєстрації.

Крім того, запущено аграрну платформу Мінагрополітики зі збору актуальних потреб аграріїв під посівну в режимі реального часу створено онлайн-платформу для покращення логістичних маршрутів аграріїв в умовах воєнного стану.