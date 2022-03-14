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Кулеба і Трасс обговорили посилення санкційного тиску на Росію

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба і Трасс обговорили посилення санкційного тиску на Росію

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба телефоном обговорив з главою МЗС Великої Британії Ліз Трасс подальші дії щодо застосування додаткових санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у твіттері.

"Тиск має посилюватися, поки росія не припинить свою безглузду агресію та не зупинить варварські воєнні злочини. Вдячний Великій Британії за посилення підтримки України", - зазначив глава української дипломатії.

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Автор: Роман Свиридович
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Много не надо.

Полное эмбарго на энергоресурсы

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Всё!
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14.03.2022 00:43 Відповісти
 
 