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Незважаючи на додаткові фінансові заохочення, російські військові відмовляються їхати в Україну, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Незважаючи на додаткові фінансові заохочення, російські військові відмовляються їхати в Україну, - Генштаб ЗСУ

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України російські військовослужбовці масово відмовляються їхати в Україну, незважаючи на фінансові стимули.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у інформації Генштаба ЗСУ. 

"Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від "відряджень в Україну" для участі в бойових діях, незважаючи на обіцянки щодо надання статусу "ветерана війни", додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ на 24:00 13 березня

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+27
А в нас з набором все в порядку:

Як вступити в тероборону?

- Треба вбити 8 москалів і одного кота…

- А кота за що?
- Ви прийняті!
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14.03.2022 01:14
+24
Запорізька область, вся техніка росіян, яку вони накопичували, а це близько 200 машин, була вщент розбита.
Наші воїни також рознесли штаб орків під Мелітополем. Ті мучились над тим, щоб його створити 2 дні.
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14.03.2022 01:06
+21
Существуют ли ,, хорошие руSSкие " ?

Ну только двухсотые 😠
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14.03.2022 01:12
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Запорізька область, вся техніка росіян, яку вони накопичували, а це близько 200 машин, була вщент розбита.
Наші воїни також рознесли штаб орків під Мелітополем. Ті мучились над тим, щоб його створити 2 дні.
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14.03.2022 01:06 Відповісти
Це черговий пронос Геращенка.
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14.03.2022 01:16 Відповісти
Это было 2 марта
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14.03.2022 01:17 Відповісти
Пока не ясно, может быть просто военной дизой. Но надеемся на лучшее.
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14.03.2022 01:29 Відповісти
Существуют ли ,, хорошие руSSкие " ?

Ну только двухсотые 😠
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14.03.2022 01:12 Відповісти
Солдат спіт - служба идьот!
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14.03.2022 01:13 Відповісти
Ми ненавидимо москалів, але вміємо їх готувати!
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14.03.2022 01:14 Відповісти
У Росії відтепер не працює Instagram.
А це тисячі людей які втратили свій бізнес.
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14.03.2022 01:12 Відповісти
тысячи инстасамок готовы самоубиться ))
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14.03.2022 01:15 Відповісти
Неа, они не умеют в впн.
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14.03.2022 01:25 Відповісти
В ВПН по паРашному законодательству - это статья за экстремизм.
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14.03.2022 01:40 Відповісти
Путин сказал есть лучшая альтернатива - ВК.
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14.03.2022 01:54 Відповісти
Там у людей магазины, рекламы ресторанов...
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14.03.2022 01:52 Відповісти
Зачем им теперь магазины рестораны?
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14.03.2022 07:59 Відповісти
Заохочення від ВСУ значно переконливіші!

Навіть тупорилі парашенці починають щось розуміти.
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14.03.2022 01:12 Відповісти
Донька Пєскова обурюється санкціям проти неї.
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14.03.2022 01:13 Відповісти
А в нас з набором все в порядку:

Як вступити в тероборону?

- Треба вбити 8 москалів і одного кота…

- А кота за що?
- Ви прийняті!
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14.03.2022 01:14 Відповісти
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14.03.2022 01:14 Відповісти
Ті, в кого ще є залишки мозоку, розуміють, що рублями можна вже обклеювати сортири. А нормальних грошей у Роісі вже нема.
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14.03.2022 01:14 Відповісти
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14.03.2022 01:15 Відповісти
-на Берлін?
-на Убой!
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14.03.2022 01:36 Відповісти
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14.03.2022 01:17 Відповісти
передача что ?где? когда? чорний мішок в студію...досрочний ответ...кацап.Україна.2022р.
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14.03.2022 02:40 Відповісти
А пробовали обещать пожизненное прикрепление к месту возле паперти городского собора с правом наследования? Ну или, хотя бы у входа на пригородный автовокзал?
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14.03.2022 01:19 Відповісти
Валаам якось традиційніше
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14.03.2022 03:17 Відповісти
малый охват рынка. На всех безногих не хватит. А надо шоб был максимальный охват территории кацапии. Это будет полезно для исторической памяти.
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14.03.2022 03:22 Відповісти
Це як у Ільфа та Петрова у «Золотому теляті» - нова Сухарьовська конвенція?
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14.03.2022 09:11 Відповісти
Ні, ну насправді... Якщо кадирка під Києвом, то як на мене, це для СБУ, кард- бланш, джек пот, можливість повернути 100 довіру народу. Як хочете назвіть, але треба використати
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14.03.2022 01:21 Відповісти
Из интернета:
"Все больше и больше аргументов в пользу определения нынешней политики Путинской России в термине РАШИЗМ. (от Russia (Россия) и fascismo (фашизм)

Главными составляющими РАШИЗМА являются:

- признание особой миссии в мире российского народа, у которого, как утверждает Министр культуры Мединский, "есть излишняя хромосома";

- убеждение в статусе "старшего брата" среди всех славянских народов;

- утверждение русской версии православия как единственной правильной религии;

- тоталитарный характер политического режима;

- обоснование права России на защиту, включая военное, так называемое русскоязычное население в других государствах мира…"
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14.03.2022 01:35 Відповісти
я ше то в 2014 році писав..Олімпіада..1939 Аншлюз/Судетская область \1939 Олимпиада 2014 Крим2014
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14.03.2022 01:45 Відповісти
Судеты были в 1938. Тогда еще для всей Европы, ну кроме Чехословакии, наверное, Гитлер был белым и пушистым надежным партнером.
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14.03.2022 02:33 Відповісти
Блін та досить, якщо ви не вмієте в історію то краще мовчіть. Московія завжди такою була, з часу свого формування це брехливе стадо НВКОЛИ не вело себе по іншому! Максимального спротиву від цього стада отримували лише більш цивілізовані та чесні противники як Наполеон чи королі Речі Посполитої, які чомусь думали що якщо повернути це населення до цивілізації то воно стане іншим. Сама назва держави вкрадена, всі вєлікіє подвиги перебріхані по 10 раз, релігія фейк, всі досягнення вкрадені у інших народів або привласнені у поневолених. Московія жорстоке, брехливе і шовіністичне стадо, яке треба просто відрізати від світу та ізолювати.
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14.03.2022 01:55 Відповісти
Назаре, ізоляція не допоможе. Тільки повне знищення імперії.
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14.03.2022 03:44 Відповісти
Поддерживаю, но с изоляции все и начнется.
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14.03.2022 08:15 Відповісти
А как же "Можем повторить" и "Не смешите наши Искандеры"? Наши хлопцы из ВСУ умеют убеждать орков, что ехать сюда - это поездка в один конец, т е в последний путь.
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14.03.2022 03:11 Відповісти
Ото балувані )
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14.03.2022 03:19 Відповісти
відмовляються тому що мертвим гроші не потрібні.
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14.03.2022 04:14 Відповісти
Баженя "покосить укроп" чомусь зникло.
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14.03.2022 05:02 Відповісти
 
 