Незважаючи на додаткові фінансові заохочення, російські військові відмовляються їхати в Україну, - Генштаб ЗСУ
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За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України російські військовослужбовці масово відмовляються їхати в Україну, незважаючи на фінансові стимули.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у інформації Генштаба ЗСУ.
"Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від "відряджень в Україну" для участі в бойових діях, незважаючи на обіцянки щодо надання статусу "ветерана війни", додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу", - відзначається у повідомленні.
Топ коментарі
+27 Sergey Osadchy
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+24 Rino Onix
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+21 Amber
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Наші воїни також рознесли штаб орків під Мелітополем. Ті мучились над тим, щоб його створити 2 дні.
Ну только двухсотые 😠
А це тисячі людей які втратили свій бізнес.
Навіть тупорилі парашенці починають щось розуміти.
Як вступити в тероборону?
- Треба вбити 8 москалів і одного кота…
- А кота за що?
- Ви прийняті!
-на Убой!
"Все больше и больше аргументов в пользу определения нынешней политики Путинской России в термине РАШИЗМ. (от Russia (Россия) и fascismo (фашизм)
Главными составляющими РАШИЗМА являются:
- признание особой миссии в мире российского народа, у которого, как утверждает Министр культуры Мединский, "есть излишняя хромосома";
- убеждение в статусе "старшего брата" среди всех славянских народов;
- утверждение русской версии православия как единственной правильной религии;
- тоталитарный характер политического режима;
- обоснование права России на защиту, включая военное, так называемое русскоязычное население в других государствах мира…"