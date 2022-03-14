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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ на 24:00 13 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ на 24:00 13 березня

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив оперативну інформацію на 24 годину 13 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні відзначається: "Завершується вісімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Російські окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти нашої Держави. Намагаються закріпитися на захоплених позиціях та зберегти темпи наступу на визначених напрямках.

Для нарощування угруповань у Поліському, Таврійському та Південнобузькому операційних районах противником здійснюється формування та переміщення стратегічних резервів до наших кордонів.

Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від "відряджень в Україну" для участі в бойових діях, незважаючи на обіцянки щодо надання статусу "ветерана війни", додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 13.03.2022

Нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, російські окупанти продовжують знищення стаціонарних об’єктів військової та цивільної інфраструктури на території України. Так, 13 березня було завдано ракетних ударів по об’єктах в населених пунктах Умань, Івано-Франківськ, Старичі із застосуванням літаків стратегічної авіації. Крім того, продовжуються пуски ОТКР "Іскандер" з території Білорусі.

На Волинському напрямку противник проводив демонстраційні дії підрозділами зі складу ЗС РБ вздовж Державного кордону України.

На Поліському напрямку підрозділи окупаційних військ проводили заходи з відновлення боєздатності та перегрупування військ, удосконалювали логістичне забезпечення. З метою виключення раптовості дій з боку Збройних Сил України противник активно веде розвідку.

На Сіверському напрямку противник зосередився на перегрупуванні, поповненні запасів, підготовці до відновлення наступу у напрямку Броварів.

На Слобожанському напрямку противник намагається закріпитися на досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ та здійснює спроби відновити наступальні дії на міста Харків і Суми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Де загиблі вороги?": в Міноборони пояснили, чому вже кілька днів втрати окупантів не перетинають позначку в понад 12 тис.

На Ізюмському напрямку внаслідок активних наступальних дій Українських захисників противник зазнав втрат в районі населених пунктів Топольське, Шпаківка, Донецьке та відступив.

На Донецькому та Таврійському напрямках ворожі підрозділи намагаються вести штурмові дії, зосереджуючи основні зусилля на просуванні в напрямку Сєвєродонецька.

Безуспішними залишаються спроби захопити Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку противник намагається вести рейдові дії та закріпитися на досягнутих рубежах.

Віримо в Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
Надеюсь, утром какой-нибудь черниговский лесник его пристрелит.
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14.03.2022 00:33
+3
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14.03.2022 00:43
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Надеюсь, утром какой-нибудь черниговский лесник его пристрелит.
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14.03.2022 00:33 Відповісти
В Київ ці щурі можуть полізти каналізацією...?
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14.03.2022 04:46 Відповісти
Слава Украіні !!
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14.03.2022 00:37 Відповісти
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14.03.2022 00:43 Відповісти
В районі Гостомеля біля Києва, окупанти намагалися навести понтонну переправу через ріку Ірпінь. І героїчно згоріли разом з понтонами.

Українська арта доступно пояснила окупантам, що нема чого плавати в наших річках - вони їх не рили.
Водночас, повідомляється про розгром 155-ї бригади морської піхоти з Владівостока. Втрати окупантів - біля 600 убитих і стільки ж поранених.
Судячи з повідомлень про те, що загарбники не мають доступу до харчування і житла, ворог побіг.
Героям слава!
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14.03.2022 04:43 Відповісти
Гарний трофей. може більш корисний для волонтерів, які працюють у зруйнованих населених пунктах, для допомоги місцевим мешканцям, які залишилися без домівок і змоги собі та дітям готувати їжу.

https://twitter.com/i/status/1502988311568306177
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14.03.2022 00:53 Відповісти
ЗСУ знищили російський гусеничний всюдихід "Витязь.
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14.03.2022 01:03 Відповісти
ух ты, какая неведомая кацапская шняга! Это наверное, шоб у ріллі якісно застрягати.
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14.03.2022 01:14 Відповісти
це рідкісна техніка, його зробили спеціально для боліт мокшандії, що вони на ньому тягають ?
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14.03.2022 01:29 Відповісти
А на західному полігоні розбомбили велику кількість отриманої зброї і західних добровольців.
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14.03.2022 02:06 Відповісти
Так. "Вечірній Тамбов" вже писав, і фотки на розвороті надрукував.
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14.03.2022 02:31 Відповісти
Ситуация на сегодня
https://twitter.com/i/status/1502970481057710080
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14.03.2022 02:28 Відповісти
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14.03.2022 02:48 Відповісти
Думаю, якщо наші захисники України будуть використовувати "глушники" для зброї, щоб не виявляти свої позиції, особливо під час наступу, то це дозволило би зменшити втрати і водночас досягти кращих результатів.
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14.03.2022 03:00 Відповісти
В українських військових новий незвичайний трофей - МТУ-90 армії окупантів МТУ-90 - танковий мостоукладач, призначений для зведення переправ через річки та яри. Тепер не проїдуть!
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14.03.2022 03:24 Відповісти

расчёт сжёг джавелинами два БМП и два танка

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=ShVII961uYI&feature=emb_title
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14.03.2022 03:58 Відповісти
руSSкий танк притворяется мёртвым, когда заметил «Байрактар»)
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14.03.2022 04:32 Відповісти
 
 