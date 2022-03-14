Звернення РФ до Китаю за військовою допомогою - це ганьба, - Подоляк

Запит Росії до Китаю за військовою допомогою це ганьба.

Про це у Twitter повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"РФ звернулася до Китаю по військову допомогу, повідомляють декілька впливових видань (FT, NYT). На тлі вкрай провальної сухопутної операції в Україні репутація РФ – ніщо. Але навіщо натягувати на РФ таку ганьбу, намагаючись хоч десь (РБ, ОДКБ, Китай) знайти сили, щоб знищити Україну?", - йдеться в повідомленні.

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