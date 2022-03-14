УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13504 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
28 749 53
війна (56544) Китай (1921) Росія (47244) Подоляк Михайло (296)

Звернення РФ до Китаю за військовою допомогою - це ганьба, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення РФ до Китаю за військовою допомогою - це ганьба, - Подоляк

Запит Росії до Китаю за військовою допомогою це ганьба.

Про це у Twitter повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"РФ звернулася до Китаю по військову допомогу, повідомляють декілька впливових видань (FT, NYT). На тлі вкрай провальної сухопутної операції в Україні репутація РФ – ніщо. Але навіщо натягувати на РФ таку ганьбу, намагаючись хоч десь (РБ, ОДКБ, Китай) знайти сили, щоб знищити Україну?", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росія звернулася до Китаю з проханням про військову допомогу, - Financial Times

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+28
Друга армія світу просить третю армію світу, щоб перемогти 22-гу армію світу.
показати весь коментар
14.03.2022 01:24
+23
Бо всралася, недарма ця територія отримала, тепер споконвічну, назву - параша
показати весь коментар
14.03.2022 01:23
+19
Думаю тут главное - в чьих руках это оружие ...
показати весь коментар
14.03.2022 01:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Походу в #Київ зібрались не прохані гості
+ перевіряйте на блокпостах гумконвої Фури Вантажівки і т д., в коробочках можуть бути гості
+ військова техіка #ЗСУ що їде до Києва має бути ідентифікована Штабом
показати весь коментар
14.03.2022 01:38 Відповісти
А може й не фейк https://censor.net/ua/news/3324776/rosiya_zvernulasya_do_kytayu_z_prohannyam_pro_viyiskovu_dopomogu_financial_times
показати весь коментар
14.03.2022 09:25 Відповісти
Китай ввічливо відмовить лузерам. Бо то не друга армія світу, а чистий сором.
показати весь коментар
14.03.2022 01:22 Відповісти
било б глупо стільки працювати на репутацію а потім зганьбитися з цими недолюдками.
показати весь коментар
14.03.2022 01:24 Відповісти
Тепер Китай друга армія в світі. усРашку ВСУ попустили на рівень африканських аборигенів
показати весь коментар
14.03.2022 01:41 Відповісти
Бо всралася, недарма ця територія отримала, тепер споконвічну, назву - параша
показати весь коментар
14.03.2022 01:23 Відповісти
У путэна закончились не только ракеты, мясо, железо, но и трусы, ведь они уже все в дерьме.
показати весь коментар
14.03.2022 01:23 Відповісти
Нехай счастить.
показати весь коментар
14.03.2022 01:23 Відповісти
Щастить (перепрошую).
показати весь коментар
14.03.2022 07:19 Відповісти
Вроде Китай сказал, что рашка не обращалась
показати весь коментар
14.03.2022 01:24 Відповісти
их там нет.. ну и не было.. ессено-ну никкаддда..
показати весь коментар
14.03.2022 01:26 Відповісти
Скорее всего так и есть но троллинг удался и рашку опустили)
показати весь коментар
14.03.2022 02:45 Відповісти
Це визнання того, що "ніпабідімая" сдулася за 2 тижні війни з країною, яка має менщі військові та технічні ресурси.
показати весь коментар
14.03.2022 01:24 Відповісти
Как не крути , ещё это показывает высокую эффективность вооружения НАТО
показати весь коментар
14.03.2022 01:26 Відповісти
Думаю тут главное - в чьих руках это оружие ...
показати весь коментар
14.03.2022 01:39 Відповісти
Золотые слова.
показати весь коментар
14.03.2022 01:44 Відповісти
З нашого там лише Стугна. Взагалі парадокс, літак СУ-35 коштує мільйонів 30 долярів, а збивається ракетою в сотні разів дешевше. Країни НАТО дивляться на цю війну як на напад дикунів, озброєних луками і стрілами на факторію, і з барського плеча дають трішечки зброї щоб захисників форту не перебили за день.
показати весь коментар
14.03.2022 01:47 Відповісти
Это вообще позор для Запада, потому что кто-то спустя время поднимет документы и сопоставит то что можно было отправить для помощи и то что отправили. В итоге окажется, что лучшее чем смог помочь запад это 20к добровольцев, а всё оружие это старый ненужный резерв в 50% случаев. А добровольцы это не помощь Запада, а волеизлеяние их электората, следовательно с их системой управления пора что-то делать и в разы упразнить бюрократию.
показати весь коментар
14.03.2022 02:02 Відповісти
А ну назад, баночку, консерва.
показати весь коментар
14.03.2022 06:42 Відповісти
Да, эффективность человеческого фактора.
показати весь коментар
14.03.2022 02:28 Відповісти
Друга армія світу просить третю армію світу, щоб перемогти 22-гу армію світу.
показати весь коментар
14.03.2022 01:24 Відповісти
Може і до першої звернеться?😅
показати весь коментар
14.03.2022 01:27 Відповісти
Якщо Китай себе поважає, не поведеться на таку просьбу. А кацапи явно підставляють, хочуть потягнути китайців за собою під санкції
показати весь коментар
14.03.2022 01:28 Відповісти
Если это вылезло в новости, Китай или отморозится, или начнёт 3-ю мировую. Делаем ставки.
показати весь коментар
14.03.2022 02:04 Відповісти
За останній час Україна отримала понад 50 тонн ліків. Йдеться і про державні закупівлі, і про гуманітарну допомогу. Зокрема, 12 березня держава отримала понад 20 тонн ліків, які надав уряд Індії.
показати весь коментар
14.03.2022 01:35 Відповісти
відчувається, що переляку трохи шкода рузге.
показати весь коментар
14.03.2022 01:37 Відповісти
Из интернета:
"Все больше и больше аргументов в пользу определения нынешней политики Путинской России в термине РАШИЗМ. (от Russia (Россия) и fascismo (фашизм)

Главными составляющими РАШИЗМА являются:

- признание особой миссии в мире российского народа, у которого, как утверждает Министр культуры Мединский, "есть излишняя хромосома";

- убеждение в статусе "старшего брата" среди всех славянских народов;

- утверждение русской версии православия как единственной правильной религии;

- тоталитарный характер политического режима;

- обоснование права России на защиту, включая военное, так называемое русскоязычное население в других государствах мира…"
показати весь коментар
14.03.2022 01:37 Відповісти
Незначне просування дорогами у деяких прикордонних областях та блокади міст, які не підкорюються навіть тоді, коли їх окупують - це і все, на що спромоглася самовпевнена російська армія, яка до вторгнення в Україну нараховувала близько 150 тисяч солдат. Звичайно, це не той результат, на який розраховували чи то в Кремлі, чи у бункері. Та й цей результат дався окупантам ціною величезних втрат як в особливому складі, так і в техніці.
показати весь коментар
14.03.2022 01:38 Відповісти
Китаю таке лайно даремно не впало
показати весь коментар
14.03.2022 01:39 Відповісти
"На тлі вкрай провальної сухопутної операції в Україні репутація РФ - ніщо". - Тоді якого біса ви хочете підписати з ними договір про якісь там гарантії безпеки? Якщо самі ж говорите - що в росії немає жодної репутації...
показати весь коментар
14.03.2022 01:40 Відповісти
Маріуполь і не тільки!
Це відповідь.
показати весь коментар
14.03.2022 01:50 Відповісти
Здати всю країну заради одного міста? Я на такий "обмін" не згоден.
показати весь коментар
14.03.2022 14:26 Відповісти
Командування радянською та російською армій ніколи не рахувало людей. При виконанні завдань, втрати особового складу ніколи не мало значення. Окупанти навіть приховують свої втрати та не забирають більшість вбитих.
показати весь коментар
14.03.2022 01:41 Відповісти
Після того що скоїв ***** в Україні навіть кимченин з кндр десять разів поміркує - чи надавати тому хоч якусь допомогу, чи ввічливо післати його слідом за рюзьгєкарабльом! Це фактично агонія божевільного напівдурка що обісрався від страху перед неминучим ганебним кінцем.. Його відлік до попадання у казан із киплячою смолою пішов вже не на роки, і навіть на місяці! "Аннушка ужє разліла масло..."
показати весь коментар
14.03.2022 01:41 Відповісти
Самое смешное, что рашкованцы привыкли смотреть на Китай свысока (собственно, как и на все другие народы мира), типа "вот мы с Китаем вам щас всем покажем!" А действительность выглядит несколько иначе...
показати весь коментар
14.03.2022 01:43 Відповісти
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил Китаю, что любые его попытки помочь России в войне против Украины или уклонении от санкций Запада будут иметь негативные последствия.
показати весь коментар
14.03.2022 01:46 Відповісти
Казахстан надішле гуманітарну допомогу Україні через Польщу.
показати весь коментар
14.03.2022 01:48 Відповісти
А зачем это Китаю. После падения Мордора он сможет взять себе Сибири с огроменными ископаемыми сколько пожелает.
показати весь коментар
14.03.2022 01:50 Відповісти
Збройні сили України розбили чергову колону техніки рашистських фашистів. Вони назбирали чимало трофеїв: цілу машину снарядів, а також мостоукладач МТУ-90. Частину рашистських машин. Аби зупинити просування ворога, українські військові зробили на дорозі "закладки" з мінами, а потім підірвали їх.

https://www.youtube.com/watch?v=9eKcNpN5zgE&t=4s
показати весь коментар
14.03.2022 01:53 Відповісти
Хороша закладка! 💪👍😁
P. S.
А всі орки, що їхали, потрапили на концерт Кабздона? 🤔
показати весь коментар
14.03.2022 02:18 Відповісти
Вангую, дядько Сі ввічливо відмовить у їх проханні! 🤔
показати весь коментар
14.03.2022 02:06 Відповісти
Напомню бессмертное : роисская армия через 2 дня взяла бы бы Киев, через 4 Париж и через неделю-Лондон если б по пути не случился донецкий аэропорт..
Со всем немерянным уважением к нашим Киборгам на сейчас история звучит так-роисся взяла б Киев за 2 дня если б не застряла на мертво в селах на Сумщине и Черниговщине...
показати весь коментар
14.03.2022 02:16 Відповісти
Кацап та дешовка це сiнонiми .
показати весь коментар
14.03.2022 02:24 Відповісти
Если бы кремль не дёргался с нападением, его бы по инерции ещё лет 100
считали второй армией мира.
показати весь коментар
14.03.2022 02:42 Відповісти
Китай ответил России, что даст войска: -До Урала.
показати весь коментар
14.03.2022 03:25 Відповісти
Мы же дохлого бурята от китайца тоже дохлого сможем отличить??
показати весь коментар
14.03.2022 07:45 Відповісти
А навіщо Китаю це робити? Нехай Росія слабне. Потім Китай пригребе зайве голими руками. Це в його фылософії. Ще й за безкоштовно (рублі не пропонувати)? Росіяни за свій рахунок трубопровід клали, а тут техніку на халяву? Та й Китаю самому потрібно для можливих майбутніх сутичок.
показати весь коментар
14.03.2022 08:26 Відповісти
Китай и рф находятся в разных!!! лигах...
показати весь коментар
14.03.2022 09:37 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2022 09:41 Відповісти
100 років тому комуністична влада масово залучала китайців вбивати українців.
не забувайте.
показати весь коментар
14.03.2022 09:55 Відповісти
 
 