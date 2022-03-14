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Звернення РФ до Китаю за військовою допомогою - це ганьба, - Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Запит Росії до Китаю за військовою допомогою це ганьба.
Про це у Twitter повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"РФ звернулася до Китаю по військову допомогу, повідомляють декілька впливових видань (FT, NYT). На тлі вкрай провальної сухопутної операції в Україні репутація РФ – ніщо. Але навіщо натягувати на РФ таку ганьбу, намагаючись хоч десь (РБ, ОДКБ, Китай) знайти сили, щоб знищити Україну?", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+28 Rino Onix
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+23 Да-это-я
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+19 Kondrat
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+ перевіряйте на блокпостах гумконвої Фури Вантажівки і т д., в коробочках можуть бути гості
+ військова техіка #ЗСУ що їде до Києва має бути ідентифікована Штабом
"Все больше и больше аргументов в пользу определения нынешней политики Путинской России в термине РАШИЗМ. (от Russia (Россия) и fascismo (фашизм)
Главными составляющими РАШИЗМА являются:
- признание особой миссии в мире российского народа, у которого, как утверждает Министр культуры Мединский, "есть излишняя хромосома";
- убеждение в статусе "старшего брата" среди всех славянских народов;
- утверждение русской версии православия как единственной правильной религии;
- тоталитарный характер политического режима;
- обоснование права России на защиту, включая военное, так называемое русскоязычное население в других государствах мира…"
Це відповідь.
https://www.youtube.com/watch?v=9eKcNpN5zgE&t=4s
P. S.
А всі орки, що їхали, потрапили на концерт Кабздона? 🤔
Со всем немерянным уважением к нашим Киборгам на сейчас история звучит так-роисся взяла б Киев за 2 дня если б не застряла на мертво в селах на Сумщине и Черниговщине...
считали второй армией мира.
не забувайте.