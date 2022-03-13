Росія звернулася до Китаю з проханням про військову допомогу, - Financial Times
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За словами американських офіційних осіб, Росія попросила Китай надати військову техніку для підтримки її вторгнення в Україну
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times
Таке звернення викликало занепокоєння в Білому домі, оскільки Пекін може підірвати зусилля Заходу, щоб допомогти українським силам захистити свою країну.
Американські чиновники повідомили Financial Times, що з початку вторгнення Росія просила військового обладнання та іншої допомоги. Вони відмовилися повідомити подробиці про те, що просила Росія.
Інша особа, знайома з ситуацією, сказала, що США готуються попередити своїх союзників на тлі деяких ознак того, що Китай, можливо, готується допомогти Росії.
Інші американські чиновники заявили, що є ознаки того, що в Росії закінчуються деякі види зброї, оскільки війна в Україні триває вже третій тиждень. Білий дім не прокоментував цю інформацію і псольство Китаю у Вашингтоні також не відповіло на запит про коментар.
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Зачем ему это?
Да и новость скорее всего фэйковая.
шарахнуть по площадям до Урала - типа в защиту демократии.
Від початку війни окупанти вбили
вже 85 дітей в Україні Джерело
: https://censor.net/ua/
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