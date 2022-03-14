Ми засуджуємо ракетний удар по Яворівському полігону, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен виступив із заявою, в якій засуджує ракетний удар окупантів по Яворівському полігону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Ми засуджуємо ракетний удар Російської Федерації на Міжнародний центр миротворчості та безпеки в Яворові, поблизу кордону України з Польщею. Жорстокість має припинитися", - зазначив він.

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