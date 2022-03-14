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Ми засуджуємо ракетний удар по Яворівському полігону, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми засуджуємо ракетний удар по Яворівському полігону, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен виступив із заявою, в якій засуджує ракетний удар окупантів по Яворівському полігону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Ми засуджуємо ракетний удар Російської Федерації на Міжнародний центр миротворчості та безпеки в Яворові, поблизу кордону України з Польщею. Жорстокість має припинитися", - зазначив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар окупантів по Яворівському полігону спричинений "розчаруванням" Путіна, - Салліван

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
А обеспокоенность где?
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14.03.2022 02:52
+23
хороший корректировщик - на вес золота
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14.03.2022 03:01
+14
Расплачьтесь еще, от огорчения
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14.03.2022 02:53
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А обеспокоенность где?
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14.03.2022 02:52 Відповісти
Обеспокоенность будет, когда по Польше попадут. Ссыкуны.
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14.03.2022 07:49 Відповісти
Расплачьтесь еще, от огорчения
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14.03.2022 02:53 Відповісти
Это конечно сильно, ***** даже улыбнулся в своем бункере, что о нем вспомнили, ракетами не даром пульнул, а что там люди погибли, кто ранен, кого оно интересует
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14.03.2022 02:54 Відповісти
Шо то було?
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14.03.2022 02:55 Відповісти
та невже
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14.03.2022 02:59 Відповісти
Блінкен включив режим максимальної жалюгідності
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14.03.2022 03:00 Відповісти
хороший корректировщик - на вес золота
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14.03.2022 03:01 Відповісти
они что, действительно выложили фотографии с геолокацией в файлах??
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14.03.2022 03:46 Відповісти
Это не обязательно. Главное вовремя напомнить, что полигоны переполнены добровольцами. А координаты полигона можно и на гул-мап взять.
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14.03.2022 04:03 Відповісти
По Яворову 35 загиблих і 134 поранених.😡
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14.03.2022 04:26 Відповісти
Т дебіл? Яворів при сєсєрії створено й його розташування з кількістю "поясів" НЕ змінювалось. З супутників ти навіть в свому планшеті роздивитись можеш, кльовуниско! Який ти, нафуй, Сміт Весон, помпа ти від ровера!
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14.03.2022 07:33 Відповісти
Арахамия и Подоляк реально не понимали , что они делают ?

и они же переговоры с рф ведут
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14.03.2022 04:31 Відповісти
Думаю, на самом деле реально не понимали, что делают, избиратели в 19-м году.
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14.03.2022 04:36 Відповісти
Советник Ермака "Падальак" все понимает как и из историей с Вагнеровцами было.
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14.03.2022 04:36 Відповісти
Я звісно розумію що російські генерали тупі, але не настільки щоб не розуміти що під час мобілізації усі полігони будуть переповнені, тому зрада зрадою, але нажаль це війна, і поки вона не закінчиться буде ще багато поганих новин, тому не займайтеся диванною контррозвідкою.
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14.03.2022 04:57 Відповісти
Давайте вспомните ( не озвучивая в Цензоре) какие ещё есть полигоны и кто так фоткался на них , а потом будете уже кидать камни в мой огород
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14.03.2022 05:02 Відповісти
Радостно фоткаются - а потом 35 погибших и 134 раненых
ДОЛГО ЕЩЁ ЭТОТ АБХАЗСКИЙ ******** БУДЕТ ГАДИТЬ В УКРАИНСКОЙ ПОЛИТИКЕ ?!!!!

от Арахамии одни проблемы - он же дурак ! И Зе должен об этом задуматься - взять лист белой бумаги и перечислить все зашквары Арахамии и ДАТЬ ПОД ЗАД НОГОЙ
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14.03.2022 05:09 Відповісти
Самі рахували?
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14.03.2022 06:13 Відповісти
Турка написав, що на радбезі ООН москалі обгрунтувати свій напад на нас працями фонду Бєрєжної, контори Портова.
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14.03.2022 06:10 Відповісти
Тука*
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14.03.2022 06:11 Відповісти
Я вообще удивляюсь организации многих процессов .
Золотое правило - сначала сделайте , а потом пиарьтесь
То 70 самолетов завозят , то ещё бравурно шото сообщают
ЗАЧЕМ ПИСТЕТЬ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ ?!??
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14.03.2022 05:04 Відповісти
Знаєте, є такий совковий анекдот, мовою оригіналу:
Вьетнам, 1969 го, отряд Вьетконга пробирается сквозь джунгли и начинает переходить крупную реку, и тут один из отряда говорит:
"Наче зима зараз, а вода тепла як у Дніпра в липні".
Висновок: війна, брешуть всі, не робіть поспішних висновків і підтримуйте своїх.
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14.03.2022 05:13 Відповісти
Вы не хотите признавать , что во главе фракции слуги стоит явный идиот Арахамия , который ляпает всякую дурь уже 2, 5 года ???
Зашкварившихся политиков надо отодвигать от ведущих процессов - бо идиоты до добра не доведут
и Ваш пример с Вьетнамом - примитив
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14.03.2022 05:24 Відповісти
Я просто хочу сказати що навіть політик котрого ви підтримуєте вже закликав не бути корисними ідіотами і згуртуватися біля тої влади котра є, бо зараз не час розгойдувати човен. У мене також є багато питань і про дороги і про армію, але ні я ні ви не маємо доступу до повної картини, якось так.
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14.03.2022 05:28 Відповісти
Блин, то что арахамия - идиот , было видно ещё до войны
Как можно допускать его к переговорам ??!
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14.03.2022 05:31 Відповісти
К переговорам где с другой стороны Мединский? Который сопоставим с Веркой Сердючкой по политической важности? Какие там переговоры? Это был расчет на испуг с нашей стороны, типо отправим клоуна какого нибудь и пусть там укры думают что делать. Идиоты с обеих сторон, так что парировали)
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14.03.2022 05:40 Відповісти
Блд, ЩЕ не доперло, що це за "персонажі"??? Пам'ять в тебе, як в рибки-гупі??? Що ZE-гнида, що його "супутнички" - одна зграя. ********* на тілі України!
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14.03.2022 07:35 Відповісти
Обидві рожі настільки неприємні, що хочеться взяти до руки кірпічіну..
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14.03.2022 06:09 Відповісти
от снова запалился: цеглину.
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14.03.2022 06:23 Відповісти
Не зовсім так, багатьом українцям, що вміють читати, відомі рядки українського письменніка Володимира Сосюри: "Дайте мені кирпичину, Я уб'ю Павла Тичину."
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14.03.2022 06:36 Відповісти
Сосюра еще тот хранитель украинского языка. Он писал в то время, когда уже давно кацапы в обиход ввели русизмы типа "крісло", "графін" etc
Вот только "цеглину" заменить на "кірпічіну" не успели - лет тридцати не хватило.
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14.03.2022 06:45 Відповісти
Мдя... Даунбація обмежена, як блохи у цирковій банці... Особливо совкова срань... Чмакає з корита помиї й розповідає, що то амброзія...

"Є версія, що пародії на Тичину написав Володимир Сосюра. Поет із Донбасу теж написав немало текстів, які прославляли Радянський Союз, але на старості літ схаменувся та бахнув вірш "Любіть Україну""© Йде війна, а бидло з пам'яттю рибки-гупі й свідомістю "дуболома" черекає "аби було"...
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14.03.2022 07:44 Відповісти
Я на сто відсотків упевнений, що у кожній області України працюють ДРГ рашки, фсбешники і завербовані "українці", які зливають інфу ворогу, про дислокацію і пересування нашої армії.
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14.03.2022 06:28 Відповісти
у нас особенно и вербовать не надо - у нас ваты, работающей на кацапов просто по любви к рускамумиру, за один день можно на целый автозакам наловить. А ведь выборы снова не за горами.
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14.03.2022 06:37 Відповісти
и пусть на заборе напишут-"ПТН-ХЙЛ" )
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14.03.2022 03:15 Відповісти
Глибока стурбованість? Чи звичайна? Бо це велике значення)))
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14.03.2022 03:18 Відповісти
Олександр Ткаченко запропонував замінити російський контент наступним чином: рекомендувати провайдерам показувати в етері марафон "UAразом". Важливо, що він доступний англійською мовою.

Він також додав, що Україна розраховує на те, що Євросоюз активно приєднається до протистояння дезінформації, яку розповсюджує Росія.
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14.03.2022 03:25 Відповісти
а вот какого класного американского шария нашли в Киеве. Этого точно в Ирпене не застрелят, потому что он туда не поедет
https://twitter.com/Mugabli/status/1503060352849920005
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14.03.2022 03:34 Відповісти
І де українські пі...раси з бандеровськими смузями? Вони що не знають, що цей гомік в Україні?
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14.03.2022 04:32 Відповісти
ну, хотелось бы, что бы американскими ********** занимались американские ********, потому что тут нашим своих ********* хватает.
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14.03.2022 04:38 Відповісти
Так його мабуть тут вже всі поімєлі, він і поїхав українських спробувать...
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14.03.2022 21:45 Відповісти
Засужено. Это уже пародия
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14.03.2022 03:41 Відповісти
Ворог готує нові ракетні удари зі сторони Чорного моря - Генштаб ЗСУ
https://defence-ua.com/news/vorog_gotuje_novi_raketni_udari_zi_storoni_chornogo_morja_genshtab_zsu-6417.html
Будемо відстрілюватися "Нептунами"
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14.03.2022 03:41 Відповісти
Вони що, зброю діставляють свичайними вантажами? Тоді я не дивуюсь, що пуйло вже сірійців обіцяє снабжати стінгерами. Скільки вже зброї проє...ли?
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14.03.2022 06:15 Відповісти
Встречный вопрос - а в смене зрадойобов те же тарифы?
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14.03.2022 06:21 Відповісти
Гео магнитные спутники нашли 4 бункера Путина. Самый защищенный в 16 этажей находится в внутри горы Ямантау в районе Белорецка
54.2488, 58.1324 координати

4 керованих тамденних ракет зможе знищити цей бункер
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14.03.2022 03:43 Відповісти
Пионтковский

Кто-то должен войти в бункер. Осталось 72 часа - Пионтковский о расколе среди военных в Кремле

https://youtu.be/NwwCDXGRpc4

1
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14.03.2022 04:33 Відповісти
Судили-рядили, слухали-постановили... Засудили !!! Курва мать ...
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14.03.2022 03:49 Відповісти
ну Украина ну как вам объяснить США не будет НАТО не будет ЕВРО не будет. Просто все дружно бежите на танки. Украинцы так отчаянно защищают свою землю но её продали. Своё что есть у человека жизнь семья квартира машина в лучшем случае все. У него нет земли это товар у него будет такая же свобода как и у гражданина РФ попробуй он скажи что против власти. Есть тонкая грань между демократией и право на протесты и анархией вот на западе жестко пресекают протесты. Что есть у человека за что он борется за хату её П не отберет за мову пожалуйста балакай не расстреляют за маленький бизнес по ремонту мебели не отберут уж точно. А вот олигархи те много теряют заводы пароходы угольные электростанции. Но олигархи дружно сидят за границей они не на фронте и заставляют костьми ложиться простых Украинцев заперев в городах и не дают выйти.
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14.03.2022 03:51 Відповісти
Причому, ці п@дори, об'єкти на заході країни - гасять ракетами вночі.
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14.03.2022 03:55 Відповісти
Засудлива стурботливлість
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14.03.2022 04:05 Відповісти
Вашими занепокоєннями і засудженнями можна вже дорогу в іншу галактику вимостити.
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14.03.2022 04:53 Відповісти
коли Україна сама переможе агресора ,доцільність існування НАТО стане під питанням .
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14.03.2022 04:55 Відповісти
Велике занепокоєння...!?
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям.
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14.03.2022 05:11 Відповісти
Я тут помітив , що в світі майже зникла будь яка терористична активність,це пояснюється тим що головна країна терорист,московія,зайнята нищенням України...😡
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14.03.2022 05:41 Відповісти
Ви не судді. Скільки вже можна.
Беріть к руки топори.
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14.03.2022 06:07 Відповісти
Смело!
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14.03.2022 06:36 Відповісти
ну хоть не одобрил.
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14.03.2022 07:39 Відповісти
Нікому не легше від вашого засудження та турботи.
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14.03.2022 08:00 Відповісти
Сильное заявление. Орки обкакались.
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14.03.2022 08:06 Відповісти
импотенты
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14.03.2022 08:44 Відповісти
По полигону - осуждаем, а по Мариуполю? Не видит, наверное....
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14.03.2022 09:24 Відповісти
 
 