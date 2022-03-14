Ми засуджуємо ракетний удар по Яворівському полігону, - Блінкен
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Державний секретар США Ентоні Блінкен виступив із заявою, в якій засуджує ракетний удар окупантів по Яворівському полігону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Ми засуджуємо ракетний удар Російської Федерації на Міжнародний центр миротворчості та безпеки в Яворові, поблизу кордону України з Польщею. Жорстокість має припинитися", - зазначив він.
Топ коментарі
+30 Александр Петров fb6b30c7
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Будь ласка, зачекайте...
и они же переговоры с рф ведут
ДОЛГО ЕЩЁ ЭТОТ АБХАЗСКИЙ ******** БУДЕТ ГАДИТЬ В УКРАИНСКОЙ ПОЛИТИКЕ ?!!!!
от Арахамии одни проблемы - он же дурак ! И Зе должен об этом задуматься - взять лист белой бумаги и перечислить все зашквары Арахамии и ДАТЬ ПОД ЗАД НОГОЙ
Золотое правило - сначала сделайте , а потом пиарьтесь
То 70 самолетов завозят , то ещё бравурно шото сообщают
ЗАЧЕМ ПИСТЕТЬ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ ?!??
Вьетнам, 1969 го, отряд Вьетконга пробирается сквозь джунгли и начинает переходить крупную реку, и тут один из отряда говорит:
"Наче зима зараз, а вода тепла як у Дніпра в липні".
Висновок: війна, брешуть всі, не робіть поспішних висновків і підтримуйте своїх.
Зашкварившихся политиков надо отодвигать от ведущих процессов - бо идиоты до добра не доведут
и Ваш пример с Вьетнамом - примитив
Как можно допускать его к переговорам ??!
Вот только "цеглину" заменить на "кірпічіну" не успели - лет тридцати не хватило.
"Є версія, що пародії на Тичину написав Володимир Сосюра. Поет із Донбасу теж написав немало текстів, які прославляли Радянський Союз, але на старості літ схаменувся та бахнув вірш "Любіть Україну""© Йде війна, а бидло з пам'яттю рибки-гупі й свідомістю "дуболома" черекає "аби було"...
Він також додав, що Україна розраховує на те, що Євросоюз активно приєднається до протистояння дезінформації, яку розповсюджує Росія.
https://twitter.com/Mugabli/status/1503060352849920005
https://defence-ua.com/news/vorog_gotuje_novi_raketni_udari_zi_storoni_chornogo_morja_genshtab_zsu-6417.html
Будемо відстрілюватися "Нептунами"
54.2488, 58.1324 координати
4 керованих тамденних ракет зможе знищити цей бункер
Кто-то должен войти в бункер. Осталось 72 часа - Пионтковский о расколе среди военных в Кремле
https://youtu.be/NwwCDXGRpc4
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям.
Беріть к руки топори.