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Був у Гостомелі, а зараз я ще ближче до Києва, - Кадиров

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Глава Чечні Рамзан Кадиров стверджує, що був у Гостомелі під Києвом, і погрожує, що вже може бути в столиці.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на канал Кадирова у Телеграмі

Кадиров опублікував відео і заявляє, що воно зняте в Гостомелі, що розташований за 25 км від Києва.

"На відео ми в Гостомелі. Днями ми були приблизно за 20 км від вас, київські нацики, а зараз ще ближче, і здогадайтеся, наскільки близько ми наблизилися. Внесу інтригу: а може, ми вже в Києві і тільки чекаємо потрібної команди?" - йдеться в повідомленні.

Інформація про те, що Кадиров наразі в Україні, не підтверджена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Кадиров в Україні, то його буде знищено, - Арестович

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+114
поймают дебила - его головой в футбол играть будут
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14.03.2022 05:45
+76
Цей ************** ****** буде завернутий у свинячу шкіру.А зроблять це самі чеченці.
...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
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14.03.2022 05:50
+72
Да это чмо тик токерное как и все его гавновойско -- идут уже 2 недели никак не дойдут кошмарят гниды гражданских. Их нужно всех уничтожить -- это садисты еще хуже ванек
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14.03.2022 06:12
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Ще один СОН з підземного бункера СМЕРДЮЧОГО СЦИКЛИВОГО БАРАНОЙ*БА кадирова...!!! ПОПАДУТЬСЯ ЦІ баранойоби комусь, шкіру і скальп з них живих знімати на камеру...!!!
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14.03.2022 09:09 Відповісти
Надо на живца ловить, овец по Киеву навыпускать
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14.03.2022 09:31 Відповісти
Ну и балабол, госпаде
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14.03.2022 09:49 Відповісти
Відловити і у клітку у Київському зоопарку поряд з гамадрилом
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14.03.2022 09:51 Відповісти
Главный ****** приехал пинками поднимать и гнать в бой своих баранов.
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14.03.2022 09:54 Відповісти
Тада. Тому ця обізяна записує постановочні ролики.
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14.03.2022 10:00 Відповісти
Вони з Геращенко згпйшли один одного - будуть перекидуватись фейками та погрозами. 😁
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14.03.2022 10:01 Відповісти
Та це все фейк. І підняття рейтингів. Він на грошах сидить) чи буде він ризикувати за путіна?) Звичайно ні. Якби він був у києві чи коло нього, він би був вже знищений, якщо він не впевнений в сбу то повірте що іноземні спец служби вжа давно би його ліквідували тут. Те що там ці ребьята сидять і мерзнуть це правда, але то точно не їх картонний лідер))
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14.03.2022 10:18 Відповісти
Головне щоб він не постукав у двері президента Зеленського ! Поки

розвідка буде його шукати !
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14.03.2022 10:46 Відповісти

угу. Хочу бачити його не в бункері, а в бою.
Кацапи, кадирівці, це тільки для вас грізні вояки. Якщо він дійсно тут, то скоро йому пі.дец.
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14.03.2022 10:49 Відповісти
Якщо "востержествует справедливость" то он похнет.
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14.03.2022 10:47 Відповісти
Цей античний герой без 300(а може 500) нукерів своєї охорони із свого палацу-фортеці не вийде.
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14.03.2022 10:50 Відповісти
Дешёвые понты . ..и не больше. Пусть сначала просто выйдет на белый свет ...а то прячется как шакал в полумраке ....
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14.03.2022 10:51 Відповісти
Ти ближче до могили, дебіл. Зі кадировим старшим будете концерт Кобзона слухати скоро 😎
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14.03.2022 10:53 Відповісти
песня кадырова https://youtu.be/XsdPa9JvjEI
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14.03.2022 11:03 Відповісти
Кадирівці-не вояки, вони кати-вбивці. ЗСУ під Гостомелем 26.02.2022 робили кадирівський спецназ. Після цього вони роблять що вміють: грабують, катують, вбивають беззбройних. І хтось притомний вважає що Кадиров із свого полаца-фортеці приїде на війну?
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14.03.2022 11:11 Відповісти
І не надійтесь. Нема його тут. Відоме сцикло, яке в обмін на життя та гроші зрадив свій народ та свою Батьківщину. Якщо вже всі кацапи в курсі, що тут з асвабадітєлямі, то цей з перших днів все знає, і все оцінив. Нема його тут. На превеликий жаль.
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14.03.2022 11:49 Відповісти
Я бы заставил на видео сказать ахмат - *****! все кадыровы - ********! И пускай бы это видео увидел весь мир. паяльник для труб в жопу, и через несколько минут адские мучения, и мечты о смерти.)))
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14.03.2022 16:00 Відповісти
********* рыжая бородатая мартышка.
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14.03.2022 16:49 Відповісти
Ахах неуловимый ****** 000, настолько что он сам свой ********* язык поймать не может
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15.03.2022 00:47 Відповісти
Кадиров ти позор нации.
ЧМО. За тобою куча смертей земляков. Смерть тебе
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25.03.2022 22:01 Відповісти
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