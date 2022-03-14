Був у Гостомелі, а зараз я ще ближче до Києва, - Кадиров

Глава Чечні Рамзан Кадиров стверджує, що був у Гостомелі під Києвом, і погрожує, що вже може бути в столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на канал Кадирова у Телеграмі

Кадиров опублікував відео і заявляє, що воно зняте в Гостомелі, що розташований за 25 км від Києва.

"На відео ми в Гостомелі. Днями ми були приблизно за 20 км від вас, київські нацики, а зараз ще ближче, і здогадайтеся, наскільки близько ми наблизилися. Внесу інтригу: а може, ми вже в Києві і тільки чекаємо потрібної команди?" - йдеться в повідомленні.

Інформація про те, що Кадиров наразі в Україні, не підтверджена.

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