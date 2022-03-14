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Окупанти завдали ракетного удару по адмінбудівлям на Житомирщині: 4 особи постраждало, 7 будівель знищено, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

14 березня о 02:40 у смт Ставище Житомирського району окупанти завдали ракетного удару по адміністративним будівлям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Так, 14 березня о 02:40 у смт Ставище Житомирського району внаслідок ракетного удару по адміністративним будівлям постраждало 4 особи.

За попередньою інформацією, знищено 7 будівель, проводяться пошуки.

Від ДСНС залучено 12 осіб та 2 од. техніки.

Також дивіться: Вночі загарбники завдали авіаударів по трьох селах Житомирщини. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Закусывать надо...
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14.03.2022 07:30
+5
ВСІ КЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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14.03.2022 07:22
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ВСІ КЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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14.03.2022 07:22 Відповісти
разрушения Украины будут идти до тех пор, пока стоимость на восстановления не достигнут 200 миллиардов долларов. Заморожено активов роисси на 418 миллиардов, так вот, половина этих денег уйдет на восстановление , а вторую половину возьмет себе запад, за оказанную помощь, и когда стоимость восстановления достигнет 200 лярдов , закроют небо . В этом есть часть конспирологии и может быт бреда , но что то мне подсказывает, что будет так.
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14.03.2022 07:27 Відповісти
Закусывать надо...
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14.03.2022 07:30 Відповісти
Роман, не сердись, мне тоже больно это все видеть , но оправдания терпению запада нет, возникает вопрос , почему не закрывают небо если у них есть такая возможность ? боязнь путина ? не верю, уже все понятно чего хочет этот шизофреник ,
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14.03.2022 07:37 Відповісти
Їм вигідно, щоб ми його вимотували і чим довше, тим для них краще.
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14.03.2022 07:42 Відповісти
Какой Вы близорукий. Как его закрыть? Где как и чем заправлять, заряжать, обслуживать истребители, где расквартировывать иностранный технический персонал? В конце концов, кто это будет оплачивать, страховать, поддерживать, особенно при неизбежных жертвах? И в какой мере, на сколько процентов, оно сможет быть закрыто? И как быть с угрозой от подлодок с ЯО в карибском море, и с этими совсем не мультяшными гиперзвуковыми ракетами? Надо трезво смотреть на реальную ситуацию. Запад не может беспечно увязнуть в мировой войне из-за дележа границ бывшего расколовшегося СССРа.
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14.03.2022 10:08 Відповісти
А что там, в этом Ставище? Или абы куда?
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14.03.2022 07:27 Відповісти
Кафе з пончиками. Аби куди, щоб залякати цивільних і вимусити їх тікати
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14.03.2022 07:38 Відповісти
- Наша цель - разрушить ядерную

- Наша цель - разрушить ядерную установку на высотах, показанных здесь. Это ваша основная цель. Если вам не удастся нанести удар по главной цели, то наносите по второстепенным: одна из них - фабрика по изготовлению аккордеонов, вторая - школа пантомимного искусства.©Горячие головы
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14.03.2022 08:00 Відповісти
привет из-под Словечно.
Ну, и где эти которые в носках на лавочках?
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14.03.2022 07:29 Відповісти
І ці падли роблять це перед перемовинами !?
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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14.03.2022 07:40 Відповісти
 
 