Окупанти завдали ракетного удару по адмінбудівлям на Житомирщині: 4 особи постраждало, 7 будівель знищено, - ДСНС
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14 березня о 02:40 у смт Ставище Житомирського району окупанти завдали ракетного удару по адміністративним будівлям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
Так, 14 березня о 02:40 у смт Ставище Житомирського району внаслідок ракетного удару по адміністративним будівлям постраждало 4 особи.
За попередньою інформацією, знищено 7 будівель, проводяться пошуки.
Від ДСНС залучено 12 осіб та 2 од. техніки.
Топ коментарі
+7 Roman Podyu 5027fa4e
показати весь коментар14.03.2022 07:30
+5 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар14.03.2022 07:22
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- Наша цель - разрушить ядерную установку на высотах, показанных здесь. Это ваша основная цель. Если вам не удастся нанести удар по главной цели, то наносите по второстепенным: одна из них - фабрика по изготовлению аккордеонов, вторая - школа пантомимного искусства.©Горячие головы
Ну, и где эти которые в носках на лавочках?
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям.