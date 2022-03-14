Окупанти завдали удару по заводу "Антонов" у Києві, - КМДА
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У Києві окупанти обстріляли багатоповерхівку та завод "Антонов".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМДА.
На місцях вибухів працюють пожежні, медики та інші служби.
За попередніми даними загинули дві людини, 7 мають поранення різного ступеню важкості.
З місця вибуху в житловому будинку евакуйовано близько 70 осіб.
Топ коментарі
+27 Alter Nator
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+23 Палиця Василь
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+21 Muron
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Будь ласка, зачекайте...
І б'ють журбою в груди!
Невже тим країнам щось загрожує ? А якщо і так, то в них є НАТО.
Після перемоги ми докладно обговоримо власні.
А зараз треба щось робити. І ще вчора.
Про це в ефірі ТСН розповіла член делегації України для участі в усних слуханнях Міжнародного суду ООН у Гаазі. "Цей рахунок відкривається на підставі санкцій ЄС. Далі країни, які зараз виходять від РФ енергоносії і замість того, щоб надсилали ці кошти до Росії, а це майже мільярд щомісяця, ці кошти відкладаються на спеціальному рахунку і тоді, коли є якісь рішення , чи є якась угода… із цих рахунків суми надходять до України", - зазначила дипломат.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
90% насіння цукрового буряка в кацапстані - імпортне. Будуть сосати березу
скоро їхні тварини, що мають якісь хронічні захворювання почнуть дохнути через відсутність ліків
всі літаки через 2-3 місяці зупиняться через відсутність запчастин
гречка їм здасться дрібничкою, вони про неї скоро взагалі забудуть
вони ***-нах-мовні
Ця тварюка буде нищить все,він камня на камні не лишить ..І я зараз не тільки про Україну!НАТО повинно втрутитись.Якомога швидше.
Не набридло всіляку лабуду писати ?
Ну і грошей теж.
Повертайтесь у реальність.
От відмовимось від НАТО так одразу все і отримаємо.
Військовий блок НАТО за весь час не ухвалив жодного рішення про поставку Україні хоча б одного патрону!
Все, що поставляється - самостійна ініціатива окремих країн, багато з яких входять в блок НАТО. І вони це роблять, не чекаючи рішення НАТО.
Ми ж не країна НАТО, тому нами блок і не займається. Лише окремі країни.
Обробляють українців, щоб знову втулити нейтральний статус.
Типа, разбомбит все заводы, что построены во время союза.
Типа кацапы приезжали с россии и нам их строили, а не украинцы своими руками.
- Да !
- А почему она не двигается ?
- Она спит !
- Если она спит - почему воняет ?
(навеяло)
Чекайте кацапи отвєткі у своїй конченій еРеФії.