Окупанти завдали удару по заводу "Антонов" у Києві, - КМДА

У Києві окупанти обстріляли багатоповерхівку та завод "Антонов".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМДА.



На місцях вибухів працюють пожежні, медики та інші служби.



За попередніми даними загинули дві людини, 7 мають поранення різного ступеню важкості.



З місця вибуху в житловому будинку евакуйовано близько 70 осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У багатоповерхівку на Оболоні в Києві влучив артилерійський снаряд, виявлено тіла 2 загиблих, 3 особи госпіталізовано (оновлено)