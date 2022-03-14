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Окупанти завдали удару по заводу "Антонов" у Києві, - КМДА

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Окупанти завдали удару по заводу "Антонов" у Києві, - КМДА

У Києві окупанти обстріляли багатоповерхівку та завод "Антонов".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМДА.

На місцях вибухів працюють пожежні, медики та інші служби.

За попередніми даними загинули дві людини, 7 мають поранення різного ступеню важкості.

З місця вибуху в житловому будинку евакуйовано близько 70 осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У багатоповерхівку на Оболоні в Києві влучив артилерійський снаряд, виявлено тіла 2 загиблих, 3 особи госпіталізовано (оновлено)

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
послухавши перехоплені розмови кацапів останнім часом, приходиш до висновку, що вони не російськомовні
вони ***-нах-мовні
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14.03.2022 08:45
+23
час вже їбанути по ростову
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14.03.2022 08:42
+21
росіяни у різних містах уже скаржаться на дефіцит цукру та гречки. "У мене вдома закінчилася гречка. Вирішила купити сьогодні одну упаковку, але не тут було! Пройшла по всіх магазинах - гречки немає. Є тільки дорога - 169 рублів за п'ять пакетиків".
90% насіння цукрового буряка в кацапстані - імпортне. Будуть сосати березу
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14.03.2022 08:42
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Жах, як про теперішній час!
І б'ють журбою в груди!
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14.03.2022 08:45 Відповісти
Час на місці не стоїть, Европа вже не мовчить, дуже багато говорить, але вже й нам нам цього недостатньо, чекаємо окрім риторики адекватних европейських дій.
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14.03.2022 08:51 Відповісти
Так вже і нездари.
Невже тим країнам щось загрожує ? А якщо і так, то в них є НАТО.
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14.03.2022 09:23 Відповісти
То добре, що вони визнають свої помилки.
Після перемоги ми докладно обговоримо власні.
А зараз треба щось робити. І ще вчора.
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14.03.2022 09:37 Відповісти
Україна просить ЄС відкрити спеціальний рахунок, на який надсилатимуть плату за російські газ та нафту. Це дозволить обмежити доступ Росії до валютної виручки, яку вона отримує за продаж енергоносіїв.

Про це в ефірі ТСН розповіла член делегації України для участі в усних слуханнях Міжнародного суду ООН у Гаазі. "Цей рахунок відкривається на підставі санкцій ЄС. Далі країни, які зараз виходять від РФ енергоносії і замість того, щоб надсилали ці кошти до Росії, а це майже мільярд щомісяця, ці кошти відкладаються на спеціальному рахунку і тоді, коли є якісь рішення , чи є якась угода… із цих рахунків суми надходять до України", - зазначила дипломат.



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14.03.2022 08:40 Відповісти
Підар...сер !
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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14.03.2022 08:41 Відповісти
час вже їбанути по ростову
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14.03.2022 08:42 Відповісти
Та не тільки по ростову
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14.03.2022 10:06 Відповісти
росіяни у різних містах уже скаржаться на дефіцит цукру та гречки. "У мене вдома закінчилася гречка. Вирішила купити сьогодні одну упаковку, але не тут було! Пройшла по всіх магазинах - гречки немає. Є тільки дорога - 169 рублів за п'ять пакетиків".
90% насіння цукрового буряка в кацапстані - імпортне. Будуть сосати березу
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14.03.2022 08:42 Відповісти
це лише початок
скоро їхні тварини, що мають якісь хронічні захворювання почнуть дохнути через відсутність ліків
всі літаки через 2-3 місяці зупиняться через відсутність запчастин
гречка їм здасться дрібничкою, вони про неї скоро взагалі забудуть
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14.03.2022 08:48 Відповісти
.
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14.03.2022 08:52 Відповісти
Останній виключає світло )
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14.03.2022 09:55 Відповісти
Я так розумію про це казав *****, коли говорив про справжню декомунізацію. Мета - знищити цивільну інфраструктуру України, яка на його думку дісталася в спадок від радянських часів... Воно геть *****те, як казав класик.
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14.03.2022 08:43 Відповісти
Заздрісне,плюгаве,нікчемне,закомплексоване *****.
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14.03.2022 08:46 Відповісти
послухавши перехоплені розмови кацапів останнім часом, приходиш до висновку, що вони не російськомовні
вони ***-нах-мовні
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14.03.2022 08:45 Відповісти
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14.03.2022 08:48 Відповісти
Это ёптичи - они все на таком языке говорят.
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14.03.2022 08:51 Відповісти
а можно завод на завод? У них ближайший, будете смеяться - в Воронеже.
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14.03.2022 08:48 Відповісти
Ну ,що ж пришла черга до серця України.Київ ,тримайсь!А що там з нашими Нептунами ,та Вільхами.Маємо те,що дадуть....
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14.03.2022 08:55 Відповісти
Цей ******** ,сраний чекіст провіряє на вшивість не тільки нас,він провіряє весь цілий світ.Сьогодні це гібридна світова війна сил добра і сил зла.Поки добро думає,зло-вбиває.

Ця тварюка буде нищить все,він камня на камні не лишить ..І я зараз не тільки про Україну!НАТО повинно втрутитись.Якомога швидше.
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14.03.2022 09:03 Відповісти
Що станеться, якщо НАТО забуде про нас ?
Не набридло всіляку лабуду писати ?
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14.03.2022 09:25 Відповісти
Тільки не буде байрактарів, стінгерів і джавелінів.
Ну і грошей теж.
Повертайтесь у реальність.
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14.03.2022 09:35 Відповісти
Напевно угорщина заважає штатам передати нам більше зброї.
От відмовимось від НАТО так одразу все і отримаємо.
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14.03.2022 09:51 Відповісти
Ви ніяк не можете зрозуміти.
Військовий блок НАТО за весь час не ухвалив жодного рішення про поставку Україні хоча б одного патрону!
Все, що поставляється - самостійна ініціатива окремих країн, багато з яких входять в блок НАТО. І вони це роблять, не чекаючи рішення НАТО.
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14.03.2022 09:49 Відповісти
Я вважаю, що НАТО це фактично штати.
Ми ж не країна НАТО, тому нами блок і не займається. Лише окремі країни.
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14.03.2022 09:53 Відповісти
Так мова в усіх коментах іде саме про БЛОК НАТО.
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14.03.2022 09:55 Відповісти
Що нам не треба туди вступати. Я в курсі.
Обробляють українців, щоб знову втулити нейтральний статус.
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14.03.2022 10:17 Відповісти
буде піста-але всьому світу
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14.03.2022 11:17 Відповісти
путін так само говорить.
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14.03.2022 09:27 Відповісти
Про НАТО не слід забувать.Вони багато чого роблять.Всі разом і кожний окремо.НАТО тут ,хоч багато хто його не бачитЬ.....Хотілось би пришвидшить смерть мордора і зберегти життя українців.
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14.03.2022 10:03 Відповісти
дякую за пораду
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14.03.2022 10:32 Відповісти
Сколько же Европа будет уже дурочкой прикидываться..Дадим -не значит "дали"!Особо и помощи никакой почти..Только разговоры..Сцыкуны, всё в сторонке отсиживаются..Про НАТО -то же самое.
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14.03.2022 09:10 Відповісти
путин сказал, что "декомунизацию" нам устроит.
Типа, разбомбит все заводы, что построены во время союза.
Типа кацапы приезжали с россии и нам их строили, а не украинцы своими руками.
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14.03.2022 09:12 Відповісти
Боримось та переможемо! Жодних перемовин з Путлєром, затяжна війна зруйнує росію, а нам весь Світ буде допомогати. Будь-які поступки ***** лише затягнуть нас в руіну. Формувати мобільні групи з протитанковою та протиавіаційною зброєю та бити, бити колони, розрізати постачання окупантів, оточувати- в нас кількість, в нас зброя, в нас захист свого дому та краіни. Нищіть ворога усюди!
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14.03.2022 09:12 Відповісти
- Это свежая рыба ?
- Да !
- А почему она не двигается ?
- Она спит !
- Если она спит - почему воняет ?
(навеяло)
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14.03.2022 09:25 Відповісти
Яка кількість ворожих військ на території України ?
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14.03.2022 09:26 Відповісти
Скажи, не соромся.
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14.03.2022 09:34 Відповісти
Це ж точно якась подлюка продажна коректувала цiль обстрiлу!
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14.03.2022 09:29 Відповісти
Ви чули про Гугл Мапс?
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14.03.2022 09:36 Відповісти
Вчора кремлівські гобліни гарно утюжили Харків з Градів і ракет.
Чекайте кацапи отвєткі у своїй конченій еРеФії.
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14.03.2022 10:58 Відповісти
От під.ри. Мало було їм Мрії ще й завод розбомбили😭Де є раша там терор, біда і смерть.
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14.03.2022 18:37 Відповісти
 
 