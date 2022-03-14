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ASUS йде з російського ринку

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ASUS йде з російського ринку

Один з передових виробників комп'ютерного обладнання та IT-технологій ASUS покидає російський ринок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Михайла Федорова.

Так, міністр цифрових технологій України пише:

"ASUS приєднується до цифрової блокади й покидає РФ. Компанія розробить план "евакуації" своїх співробітників і бізнесу."

Також читайте: Росіяни більше не зможуть користуватись PayPall
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Топ коментарі
+24
Хай живе чибурнет та тристаграм
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14.03.2022 09:50
+21
Gigabyte, MSI, принимает эстафету
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14.03.2022 09:48
+17
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14.03.2022 10:04
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Gigabyte, MSI, принимает эстафету
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14.03.2022 09:48 Відповісти
Тю,залякали лаптєногих!!
Вони зроблять свій бренд
ВідсасусвФуйла!!
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14.03.2022 09:48 Відповісти
кусок фанери з розмальованою клавіатурою.QWERTY
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14.03.2022 10:21 Відповісти
Скоро игра RUST для них станет реальностью
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14.03.2022 09:49 Відповісти
Хай живе чибурнет та тристаграм
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14.03.2022 09:50 Відповісти
пане Бутусов, якщо можливо, то подайте оновлену інформацію хто залишився на ринку у них
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14.03.2022 09:50 Відповісти
Abidas и Adibas.
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14.03.2022 10:22 Відповісти
і цікаво що там зі свіфтом, який мали відключтити 12 березня?
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14.03.2022 09:51 Відповісти
Дякуєм !
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14.03.2022 09:59 Відповісти
А ничего, нефть и газ продаются, так что деньги на войну у РФ есть и будут. Пока не прекратится торговля энергоресурсами, мгновенно это невозможно.
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14.03.2022 10:01 Відповісти
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14.03.2022 10:04 Відповісти
І на додачу:
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14.03.2022 10:37 Відповісти
Українці по багаточисельним заявкам москалів допомагають їм повернутись назад в совок
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14.03.2022 10:07 Відповісти
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14.03.2022 10:08 Відповісти
ну як на мене ці хай і лишаються
а то раптом БАБИ ЄЩЬО НАРОЖАЮТ)))
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14.03.2022 10:16 Відповісти
я згадав анегдот..---я дам маскалю два гандони..один, шоб він натягнув собі на голову,а другий ,нехай дасть своему татові.шоб таких )(уїв більше не робив
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14.03.2022 10:26 Відповісти
 
 