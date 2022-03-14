ASUS йде з російського ринку

Один з передових виробників комп'ютерного обладнання та IT-технологій ASUS покидає російський ринок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Михайла Федорова.

Так, міністр цифрових технологій України пише:

"ASUS приєднується до цифрової блокади й покидає РФ. Компанія розробить план "евакуації" своїх співробітників і бізнесу."

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