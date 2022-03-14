ASUS йде з російського ринку
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Один з передових виробників комп'ютерного обладнання та IT-технологій ASUS покидає російський ринок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Михайла Федорова.
Так, міністр цифрових технологій України пише:
"ASUS приєднується до цифрової блокади й покидає РФ. Компанія розробить план "евакуації" своїх співробітників і бізнесу."
Топ коментарі
+24 Larissa Kora 56c14f78
показати весь коментар14.03.2022 09:50
+21 Eight Wonder 56eae116
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+17 Rhodesian
показати весь коментар14.03.2022 10:04
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Вони зроблять свій бренд
ВідсасусвФуйла!!
а то раптом БАБИ ЄЩЬО НАРОЖАЮТ)))