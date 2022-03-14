УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4564 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
9 048 36
армія РФ (13505) війна (56581) полонені (1946)

Сьогодні в Києві відбудеться брифінг військовополонених російських солдат-строковиків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні в Києві відбудеться брифінг військовополонених російських солдат-строковиків

Сьогодні, 14 березня, в Ukraine Media Center відбудеться брифінг військовополонених солдат-строковиків Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на анонс заходу.

Брифінг почнеться сьогодні, 14 березня, о 13.00. Брифінг відбудеться в Києві вул. Еспланадна, 17. Готель "Sky Loft".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Верещук: обмінний фонд буде сформовано, списки надсилають Червоному Хресту

Організатори зазначили, що бути присутніми на заході можуть лише акредитовані журналісти, які отримали дозвіл на роботу в Міноборони.

Пряма трансляція брифінгу буде доступною на ютубканалі UkraineMediaCenter Kyiv.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Ксения, какие из кацапов строители ? Они безрукие . Лучше правую руку отрубить
показати весь коментар
14.03.2022 10:23
+12
показати весь коментар
14.03.2022 10:21
+10
показати весь коментар
14.03.2022 10:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Готові до відбудови українських міст.
показати весь коментар
14.03.2022 10:20 Відповісти
Ксения, какие из кацапов строители ? Они безрукие . Лучше правую руку отрубить
показати весь коментар
14.03.2022 10:23 Відповісти
Обе, и голову. После накорить печеньками, ну и отпустить конечно, толку от них
показати весь коментар
14.03.2022 10:25 Відповісти
Хай завали розбирають, розміновують - підірветься і чорт з ним
показати весь коментар
14.03.2022 10:27 Відповісти
100 відсотково..притягнути їх до роботи..нєх їм сидіти без діла..щей годуй ту мразь..за їду нехай працюють
показати весь коментар
14.03.2022 10:30 Відповісти
Для того щоб лопатою розгрібати і вивозити сміття багато ума не потрібно.
Повинні працювати Як Підсобні робітники!
Хай розчищають завали які самі і наробили,а Українці Самі вже якісно відбудують!
показати весь коментар
14.03.2022 10:29 Відповісти
Напевно Софія і Планшет подумали, що їх прям головними інженерами поставлять.
Ну да, ну да...
показати весь коментар
14.03.2022 10:31 Відповісти
😂😂😂
показати весь коментар
14.03.2022 10:35 Відповісти
Завалы прибрать. Там много ума не надо.
показати весь коментар
14.03.2022 10:30 Відповісти
Кормити, поїти, охороняти, от вошей лікувати ?

Е добра западна будівельна техника - вона все зробить
показати весь коментар
14.03.2022 10:37 Відповісти
Да, придется охранять. Тут вопрос не столько в технике, а в том, чтобы они немного поработали физически. И посмотрели, что происходит. Такая работа не очень эффективна, но некоторым поможет вправить мозги. Но это дело будущего, решать все-равно не нам.
показати весь коментар
14.03.2022 10:43 Відповісти
Вправить мозги поможет только морг
показати весь коментар
14.03.2022 10:44 Відповісти
С одной стороны да, а с другой...Убить этих козлов в плену нельзя. Другой вопрос, что и в плен уже не стоит брать. Но это создаст другие сложности: это повысит мотивацию противника воевать и приведет к еще большим жертвам. Остается только полагаться на власти, у них больше данных и понимания, что делать.
показати весь коментар
14.03.2022 10:53 Відповісти
Вони не будувати будуть, вони розгрібати будуть.
показати весь коментар
14.03.2022 10:32 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2022 10:21 Відповісти
Не забудьте к чаю положить печенек и конфет
показати весь коментар
14.03.2022 10:22 Відповісти
Питання - які тюремні строки будуть у цих расійських гоблинів ?
показати весь коментар
14.03.2022 10:22 Відповісти
Верещук сейчас обмены начнёт. Уже проходили .
лучше правую руку всем кацапам отрубить - больше воевать не будут
показати весь коментар
14.03.2022 10:24 Відповісти
Після брифінгу прикопати за студією, щоб потім не обміняли на захоплених цивільних
показати весь коментар
14.03.2022 10:24 Відповісти
Цивильные будут спасены, а их, нквд прикопает самостоятельно.
показати весь коментар
14.03.2022 10:29 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2022 10:25 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2022 10:28 Відповісти













MADSTREKOZA


@madstrekoza

·
1 год



Розмовляв з побратимом. Він під Києвом. Запитав що потрібно. Він сміється і показує два урали БК, трофеї. Каже, що це тількі його особисті)) русня стільки покинула, що йому до Москви вистаче) Добрий Шубін
показати весь коментар
14.03.2022 10:29 Відповісти
Який сенс в тому шапіто? Всі все знають. Нахрена їм ще якісь прес-конференції влаштовувати? За законами військового часу розстріляти або у лагеря для військовополонених. Якісь збоченці при владі.
показати весь коментар
14.03.2022 10:29 Відповісти
то для світу..показати шо ми не звірі..тай по женевській конвенції так потрібно
показати весь коментар
14.03.2022 10:32 Відповісти
а літуни інтерв'ю не дають ?
показати весь коментар
14.03.2022 10:32 Відповісти
було
показати весь коментар
14.03.2022 13:01 Відповісти
ще одна гарна новина для людожерів з кацапії - світова кіноспільнота виступає за заборону показу російських стрічок на різних фестивалях.
показати весь коментар
14.03.2022 10:32 Відповісти
Підари гнойні!
показати весь коментар
14.03.2022 10:33 Відповісти
Будуть плакати, говорити про навчання. І підуть одразу на обмін якихось селян зі Сходу
показати весь коментар
14.03.2022 10:34 Відповісти
Київ -1944рік. Брифінг на Євбазі. По закінченню -- страта окупантів та
приспішників -- повішення .
показати весь коментар
14.03.2022 11:22 Відповісти
 
 