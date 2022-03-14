9 048 36
Сьогодні в Києві відбудеться брифінг військовополонених російських солдат-строковиків
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 14 березня, в Ukraine Media Center відбудеться брифінг військовополонених солдат-строковиків Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на анонс заходу.
Брифінг почнеться сьогодні, 14 березня, о 13.00. Брифінг відбудеться в Києві вул. Еспланадна, 17. Готель "Sky Loft".
Організатори зазначили, що бути присутніми на заході можуть лише акредитовані журналісти, які отримали дозвіл на роботу в Міноборони.
Пряма трансляція брифінгу буде доступною на ютубканалі UkraineMediaCenter Kyiv.
Топ коментарі
+14 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар14.03.2022 10:23
+12 клаус хаус
показати весь коментар14.03.2022 10:21
+10 клаус хаус
показати весь коментар14.03.2022 10:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Повинні працювати Як Підсобні робітники!
Хай розчищають завали які самі і наробили,а Українці Самі вже якісно відбудують!
Ну да, ну да...
Е добра западна будівельна техника - вона все зробить
лучше правую руку всем кацапам отрубить - больше воевать не будут
MADSTREKOZA
@madstrekoza
·
1 год
Розмовляв з побратимом. Він під Києвом. Запитав що потрібно. Він сміється і показує два урали БК, трофеї. Каже, що це тількі його особисті)) русня стільки покинула, що йому до Москви вистаче) Добрий Шубін
приспішників -- повішення .