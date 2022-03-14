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Краматорськ зазнав ракетного удару агресора, попередньо двоє загиблих

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Краматорськ зазнав ракетного удару агресора, попередньо двоє загиблих

На Донеччині місто Краматорськ зазнало ракетного удару з боку російського агресора, внаслідок чого, за попередньою інформацією, є дві жертви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив Краматорський міський голова Олександр Гончаренко.

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"Краматорськ зазнав ракетного удару. За попередньою інформацією – 2 жертви", – написав очільник міста та опублікував фотографію з міста події, на якій можна побачити вирву діаметром близько 20 метрів.

24 лютого президент російської федерації путін оголосив початок вторгнення в Україну. Російські війська одночасно перетнули українські кордони з півночі, сходу та Криму. Вони руйнують міста, вбивають мирне населення, обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, обстрілюють житлові будинки українців. В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.

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Как только переговоры, так сразу остервенелые обстрелы всего, до чего могут дотянуться. Это делается для того, чтобы иметь хоть что-то для торга. Заметьте, если раньше перед переговорами наносились массированные удары только по самым крупным городам, то сейчас все больше по периферии. Причем беспорядочно, лишь бы стрельнуть хоть чем-то хоть куда-то.
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14.03.2022 10:51 Відповісти
"Краматорськ зазнав ракетного удару. За попередньою інформацією - 2 жертви", - написав очільник міста та опублікував фотографію з міста події, на якій можна побачити вирву діаметром близько 20 метрів. Джерело: https://censor.net/ua/n3324870


Какой свежести эта информация?
Или если она реально свежая, то на кой хрен ее иллюстрировать "заплесневелой" картинкой? Чтобы провоцировать дополнительную панику среди домохозяек или гуманитариев, которые хоть и умные и знают наизусть всего Шевченко, Пушкина и Шекспира, но напрочь не умеют размышлять в рамках элементарных физических процессов?
Если это произошло вот только вот сейчас, то как эта воронка оказалась на три четверти заполнена водой покрытой СНЕЖНО-ледяной коркой, в то время как вокруг голая черная земля без единой снежиночки?
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14.03.2022 11:44 Відповісти
Эксперд ****, это было сегодня ночью и видео в телеграмм канале Типичный Краматорск есть. У меня в 12 км. от эпицентра взрыва люстра зашаталась.
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14.03.2022 12:20 Відповісти
****, это ты. Я не говорил про отсутствие обстрела, я говорил про кривую иллюстрацию к выданной информации, которая у тех кто не в 12 км, а в 120, может спровоцировать недоверие.
Если нет фото с места события, то лучше вообще ничего не выкладывать, а написать - фото и видео постараемся опубликовать позже.
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14.03.2022 12:46 Відповісти
 
 