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На Краматорський район окупанти випустили "Іскандер", попередньо жертв немає, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Краматорський район окупанти випустили

Російські війська випустили в Краматорський район Донецької області тактичний ракетний комплекс "Іскандер". Попередньо, постраждалих немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-центр Нацполіції.

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"Сьогодні зранку, 9 березня, у напрямку Краматорська російські окупаційні війська випустили ракету з комплексу "Іскандер". Ракету було збито, хвостова частина комплексу впала на територію станції Шпичкіно у смт Ясногірка. За попередньою інформацією, постраждалих немає.", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події працюють вибухотехніки.

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09.03.2022 15:19 Відповісти
скорее всего точка у наверное,они их сняли с хранения
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09.03.2022 15:24 Відповісти
ПВО - шана і подяка
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09.03.2022 15:31 Відповісти
Русские фашисты пишут в вики, что искандер несбиваемый
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09.03.2022 15:35 Відповісти
Как положено, аналоговнетный.
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09.03.2022 15:57 Відповісти
Они просто не пробовали его сбивать.
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09.03.2022 16:38 Відповісти
я слышал что были попытки сбить лаптями, но вроде как не получилось
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09.03.2022 16:43 Відповісти
 
 