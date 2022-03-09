На Краматорський район окупанти випустили "Іскандер", попередньо жертв немає, - Нацполіція
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Російські війська випустили в Краматорський район Донецької області тактичний ракетний комплекс "Іскандер". Попередньо, постраждалих немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-центр Нацполіції.
"Сьогодні зранку, 9 березня, у напрямку Краматорська російські окупаційні війська випустили ракету з комплексу "Іскандер". Ракету було збито, хвостова частина комплексу впала на територію станції Шпичкіно у смт Ясногірка. За попередньою інформацією, постраждалих немає.", - йдеться в повідомленні.
Наразі на місці події працюють вибухотехніки.
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