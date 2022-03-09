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На Краматорский район оккупанты выпустили "Искандер", предварительно жертв нет, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На Краматорский район оккупанты выпустили

Российские войска выпустили на Краматорский район Донецкой области тактический ракетный комплекс "Искандер". Предварительно - пострадавших нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.

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"Сегодня утром, 9 марта, в направлении Краматорска российские оккупационные войска выпустили ракету из комплекса "Искандер". Ракета была сбита, хвостовая часть комплекса упала на территорию станции Шпичкино в пгт Ясногорка. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. 

В настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники.

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Мордор повинен бути знищений!
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09.03.2022 15:19 Ответить
скорее всего точка у наверное,они их сняли с хранения
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09.03.2022 15:24 Ответить
ПВО - шана і подяка
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09.03.2022 15:31 Ответить
Русские фашисты пишут в вики, что искандер несбиваемый
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09.03.2022 15:35 Ответить
Как положено, аналоговнетный.
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09.03.2022 15:57 Ответить
Они просто не пробовали его сбивать.
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09.03.2022 16:38 Ответить
я слышал что были попытки сбить лаптями, но вроде как не получилось
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09.03.2022 16:43 Ответить
 
 