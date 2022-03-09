На Краматорский район оккупанты выпустили "Искандер", предварительно жертв нет, - Нацполиция
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска выпустили на Краматорский район Донецкой области тактический ракетный комплекс "Искандер". Предварительно - пострадавших нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.
"Сегодня утром, 9 марта, в направлении Краматорска российские оккупационные войска выпустили ракету из комплекса "Искандер". Ракета была сбита, хвостовая часть комплекса упала на территорию станции Шпичкино в пгт Ясногорка. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники.
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