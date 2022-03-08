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Новости Война в Украине
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Враг выпустил три ракеты по Борисполю, две сбили ПВО, – мэр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг выпустил три ракеты по Борисполю, две сбили ПВО, – мэр

Российские войска 8 марта выпустили три ракеты по Борисполю, две из них были сбиты.

Об этом сообщил городской голова Борисполя Владимир Борисенко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативная информация. Действительно, пролетели над нами три ракеты, две из них были ликвидированы силами ПВО, одна попала на территорию воинской части", – рассказал Борисенко.

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По словам мэра, воздушной тревоги в городе не объявляли, поскольку была понятна траектория полета.

"Поэтому все нормально, ситуация контролируемая", – заверил Борисенко.

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Топ комментарии
+26
Стало відомо з неофіційних жерел. Міністарство оборони України радить солдатам росії перед перетином кодону не здавати докумеи військовому начальству, а звернути їх в трубочку і сховати в анальний отвір. Така міра необхідна в зв*язку з ти,що червоний хрест невзмозі фізично обробити велику кількість тіл загиблих російської федерації. А також це буде гарантією виплати обітцяної компенсації урядом Росії.
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08.03.2022 21:01
+16
Ракеты в никуда, и дураку понятно, что никто в своем уме на территории воинской части сейчас не будет размещать ни личный состав, ни технику.
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08.03.2022 21:02
+16
Та наші військові показали просто небачений професіоналізм й стали однією з найкращих армій світу! Мене аж переповнює гордість за наше ЗСУ. )))
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08.03.2022 21:13
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Стало відомо з неофіційних жерел. Міністарство оборони України радить солдатам росії перед перетином кодону не здавати докумеи військовому начальству, а звернути їх в трубочку і сховати в анальний отвір. Така міра необхідна в зв*язку з ти,що червоний хрест невзмозі фізично обробити велику кількість тіл загиблих російської федерації. А також це буде гарантією виплати обітцяної компенсації урядом Росії.
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08.03.2022 21:01 Ответить
Ракеты в никуда, и дураку понятно, что никто в своем уме на территории воинской части сейчас не будет размещать ни личный состав, ни технику.
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08.03.2022 21:02 Ответить
а куда стрелять? Сказали стрелять. Поговорка есть такая. Нам татарам один х... Наступаем-бежим, отступаем-бежим. Все время бежим.
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08.03.2022 21:05 Ответить
нам, татарам, бары быр.
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08.03.2022 21:29 Ответить
там раньше была часть,сейчас там нет ни хрена,из казарм сделали жилые дома для бывших офицеров. но название на слуху-военный городок,хотя там военного только воспоминания.
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08.03.2022 21:35 Ответить
557
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08.03.2022 21:02 Ответить
попала на территорию военной части и что дальше? что там с ней случилось?
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08.03.2022 21:02 Ответить
Здулася
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08.03.2022 21:04 Ответить
Прилетіла і вибухнула. Але там нікого давно вже нема.

Я сподіваюсь, всі розуміють, що зосереджуватись в одному місці, добре відомого ворогу, не варто.

Я це розумію, наприклад, а наші військові, певен, не дурніше за мене
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08.03.2022 21:08 Ответить
Та наші військові показали просто небачений професіоналізм й стали однією з найкращих армій світу! Мене аж переповнює гордість за наше ЗСУ. )))
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08.03.2022 21:13 Ответить
побачила, що нікого немає і повернулась назад
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08.03.2022 21:40 Ответить
Коли вже у цих виродків закінчаться ракети?
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08.03.2022 21:05 Ответить
Та вже, наче, небагато, але була інфа - по Білорусі везли ще 20 штук ((
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08.03.2022 21:08 Ответить
коли з голоду один одного пожеруть , до того вони кору на деревах як корейці жертимуть і будуть пухнути від сваего вялічія ((
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08.03.2022 21:37 Ответить
Надеюсь скоро. Даже у США их не особо много. Хватает на одну операцию обычно. Потом надо несколько лет пополнять.

Калибр 3М14, калибр 3М54 - годовой объем производства колеблется от 70 до 290 штук, если исключить экспортные версии, то должно быть около 1800 калибров.

С-10 Гранат - около 100
П-800 Оникс - менее 200
П-700 Гранит - 328 в 2006 году
P-270, P-500, P-1000 - менее 1000

Эти ракеты дорогое удовольствие на самом деле. Поэтому я думаю что в реале не более 900-1100 калибров.
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08.03.2022 21:54 Ответить
Кацапів дуже тішить, що вартість однієї високоточної ракети = зарплаті 35 років роботи вчителя.
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08.03.2022 21:06 Ответить
"Эвакуайовани" 2 раза только что ведущая сказала))) это про привезенных к нам с Сум людей.
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08.03.2022 21:10 Ответить
Они уже ракет по крайней мере на 1,5-2 миллиарда выстреляли
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08.03.2022 21:10 Ответить
А чому Зеленський просто не візьме і не купить
французки ППО "Кроталь"?!!
їх кому завгодно продають.
вони навіть в Пакистані, Ірані та Лівії є!

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08.03.2022 21:20 Ответить
Ну это Арабам

А нам нельзя

Мыж не муслимы

Да и ***** обидеться. У Макрона яйц не хватит на такое
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08.03.2022 21:24 Ответить
Зачем покупать? Надо надавить чтоб бесплатно предоставили. Америка и Британия навезли бесплатно оружия. Пусть и Франция поднатужится. Сейчас Украина может требовать
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08.03.2022 21:39 Ответить
Купляти - скоріше та проще!
Нам же час важливий?!
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08.03.2022 21:52 Ответить
Повідомлення від 5 березня!!! від Пенсіонінформбюро.
Про ракетний треш і трберезня охи про те, що буде далі.
Дзвонив Пентагон і казав таке: за 9 діб РФ запустила 480 ракет, з них 230 - з мобільних ПУ, тобто з "Іскандерів". 160 пусків - з території РФ, 70 - з Білорусі (з-під Мозиря, якщо випадково ця дира комусь з українських міст - побратим, прокляніть їх та викиньте з братів-друзів; Конотопським відьмам: як звільнитеся від справ оборони рідного місця - поробляйте туди), 10 - з кораблів ЧФ РФ.
Весь цей ракетний треш ретельно підраховує спеціально призначений бухгалтер - супутник раннього попередження про ракетний напад Imeus, котрий висить в 28000 км від Землі. Ракету, що летіла в Бровари в 1999, він теж бачив, до речи. Цифри - верняк, ця система рахує з кінця 70-х.
"Калібри" ми порахували раніше (було десь 200, витрачено десь 170. По "Іскандерам" має бути десь так: по одній ракетній бригаді є в кожній армії, що бере участь у вторгненні, тобто бригад має бути 3-4 (36-48 ПУ, кожна має 2 ракети на ПУ, ще 2 на ТЗМ, загалом у бригади - 144-192 ракети). Можна навангувати, що в закромах Родини має бути принаймні ще стільки ж. Ще можна позабирати запаси в інших бригадах (ще є 8 бригад, по неперевірених даних - навіть 10, але 2 нові я ніде знайти не зміг).
Як з мобільних ПУ стрельнули 230 штук, то це означає, що своє витратили і ще десь запозичили, тобто вже не вистачає. Ще 240 ракет запускали з літаків (тут - не моє пасовисько, маю з компетентними людьми перебалакати, Пенсіонінформбюро не має авіаційного юніту).
Цифрова мораль: ворогом витрачено 85% КР "Калібр", ОТР "Іскандер" - 24% (від загального від наявного в РФ, в операційній зоні витрачено 120%, тобто ракетні удари а) недолуго сплановані, б) криво виконані).
Про високоточну зброю РФ: коли ви наносите груповий ракетний удар крилатими ракетами по аеродрому, котрий є навіть на Google Maps, але влучаєте в газон біля аеродрому, то це - високонеточна зброя, а не ото все, що РФ в мультиках показує.
Для контрасту та усвідомлення краси ракетної справи: в 04:42 04.04.2017 два есмінці ВМФ США USS Ross (DDG-71) та USS Porter (DDG-78) нанесли удар 60 КР "Томагавк" по сирійській авіабазі Еш-Шарат. Свої цілі знайшли 59 ракет, при цьому деякі ракети першого пуску пробивали дири у бетонних укриттях, а другого пуску - влітали у пробиті дири і уражали сховані там літаки. Ось це - точність, ось це - ракетний удар. Ще маю зазначити шикарне почуття гумору і тонке розуміння російських реалій Пентагоном: ракетним ударом по гопнику керувала жінка, капітан "Портера" командер Andria L. Slough (на фоточці).
Вчиться, гопники, ракетній справі, належним чином!
Про погане: весь цей високонеточний хлам, рештки радянських крилатих ракет будуть літати над Україною до останнього дня, аж до знищення носіїв ракет (ССО це і без мене розуміють).
Але не кожен "Іскандер" долетить до середини Дніпра. Так у Гоголя, не?
Про хороше: балістичні ракети перехоплюються наявними у нас засобами простіше, ніж крилаті.
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08.03.2022 21:20 Ответить
А точки У?
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08.03.2022 23:13 Ответить
искандеры по сути и есть "тюнингованные" точки-у
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08.03.2022 23:20 Ответить
Админ,забань этих лайкеров свинособачих,плиз.
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08.03.2022 21:23 Ответить
Радость, что орки ракеты пустили?Я по заголовку сужу...
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08.03.2022 21:25 Ответить
Радість що три ракети в нікуди
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08.03.2022 21:34 Ответить
..
Депутат Сейма Юрашс добровольцем отправился защищать Украину
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08.03.2022 21:30 Ответить
Председатель юридической комиссии Сейма, представитель Новой консервативной партии (НКП) Юрис Юрашс добровольцем отправился защищать Украину, сообщил лидер НКП, министр юстиции Янис Борданс.

"Я могу подтвердить, что он вызвался защищать Украину и бороться против оккупантов всего свободного мира, в том числе защищать демократию в Латвии", - сказал министр.

Борданс утверждает, что Юрашс сделал это не для славы или на фоне приближающихся выборов в 14-й Сейм.
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08.03.2022 21:31 Ответить
Нам нужно пробивать в США не только ПВО и самолеты а и ракеты возмездия. Что бы московия на своей шкуре прочувствовала все прелести бомбардировок!
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08.03.2022 21:40 Ответить
домохозяйки сбивают русские летучие лапти банками с помидорами
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08.03.2022 22:59 Ответить
Слава ЗСУ
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09.03.2022 02:49 Ответить
 
 