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Кадиров (481) нагорода (1105) ЗСУ (5726)

За голову Кадирова обіцяють будинок з 40 сотками під Києвом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Колишній нардеп Євген Рибчинський обіцяє винагороду тим, хто ліквідує Рамзана Кадирова.

Про це інформує Цензор.НЕТ. з посиланням на Facebook екс-нардепа Рибчинського.

"Якщо Кадиров дійсно під Києвом, то кожен боєць ЗСУ і Тероборони має поставити собі за мету знищення цієї ганьби чеченського народу і приспішника Huila. Обіцяю за голову Кадирова - будинок з 40 сотками під Києвом! А від керівництва країни, думаю, не заржавіє)", - запевняє Рибчинський.

Читайте: Якщо Кадиров в Україні, то його буде знищено, - Арестович
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Топ коментарі
+91
Та ***, сидить воно в своєму аулі і їбе осла
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14.03.2022 11:51
+77
Сафарі розпочато!
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14.03.2022 11:50
+36
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14.03.2022 11:52
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Сафарі розпочато!
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14.03.2022 11:50 Відповісти
Не пиарься больше
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14.03.2022 12:14 Відповісти
Кацап іди подстав своє очко жирову,барани йому вже набридли!!!
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14.03.2022 12:37 Відповісти
Як і обіцяли, публікуємо мобільні номери
Рамзана Ахматовича Кадирова

+79250902104
+89250901204

З повагою <<ENIGMA>> https://t.me/EN111GMA/143
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14.03.2022 12:39 Відповісти
а оце дарма, бо можна було б встановити його місцезнаходження і накрити артою
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14.03.2022 13:20 Відповісти
Та воно дома сидить і в себе в сараї відео знімає.
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14.03.2022 15:10 Відповісти
в бункері з х..лом, але окремо
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14.03.2022 21:34 Відповісти
Та ***, сидить воно в своєму аулі і їбе осла
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14.03.2022 11:51 Відповісти
Слово ...бе заміни на кохає і мати не буде, а думка збереюеться...))...
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14.03.2022 11:52 Відповісти
Ок, ти правий. Забагато матюків останнім часом
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14.03.2022 11:54 Відповісти
кохає - це відноситься виключно взаємин між людьми.
А от покриває - точний ветеринарний термін для подібної процедури. Гидко уявляти, але точно без кацапських матюків.
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14.03.2022 13:50 Відповісти
Це дійсно смішно. Воно всреться скоріше, ніж перетне кордон України.
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14.03.2022 12:23 Відповісти
Только что увидел по ТВ сообщение от командира ТвО, что кака.дыров трус а съемки были постановочные.
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14.03.2022 13:04 Відповісти
А потом наоборот.
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14.03.2022 13:01 Відповісти
"ну это он круто переплатил...." ("принцесса на бобах")
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14.03.2022 11:52 Відповісти
Ківа на даний момент плаче за Україну у **********
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14.03.2022 11:52 Відповісти
Він у неї тиждень тому розповідав, що у України сил армії ще максимум на 2-3 дні і тоді пабєда і нарешті отой парад в Києві, на який оті всі кацапи їдуть, але чомусь приїжджають тільки на концерт Кобзона
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14.03.2022 12:03 Відповісти
Ківа в дані хвилини закликає ***** не йти ні на які перемовини а продовжувати ліквідацію режиму України до повного знищення
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14.03.2022 12:04 Відповісти
У ківи в Полтаві похований дід герой совєтского союза.Може розрушити його могилу нафіг?
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14.03.2022 12:12 Відповісти
там повно таких..чого дивуватись..ось запис Ваня, иди на войну и погибни, детям достанется 12 миллионовhttps://vimeo.com/687869665?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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14.03.2022 12:14 Відповісти
И дрочит на портрет *****.
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14.03.2022 13:02 Відповісти
за таку винагороду ту потвору і свої завалять
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14.03.2022 11:52 Відповісти
дон-дон-дон
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14.03.2022 11:52 Відповісти
андон !!! дон дон - андон !
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14.03.2022 12:20 Відповісти
гон-дон
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14.03.2022 12:39 Відповісти
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14.03.2022 11:52 Відповісти
а как он в такое узкое горлышко пролез? не иначе как салом смазали....
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14.03.2022 12:04 Відповісти
Непорядок! Треба смальцем залити для гарного зберігання.
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14.03.2022 12:22 Відповісти
та нема цього вівцейоба в Україні! Від слова "зовсім"!
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14.03.2022 11:54 Відповісти
Идёт охота на волков,идёт охотааа! Хоча скоріше на вівцю.
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14.03.2022 11:54 Відповісти
Куплю уши рамзанки дырова. Дорого.
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14.03.2022 11:54 Відповісти
за яйца отдам 2вушку!!!!
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14.03.2022 11:56 Відповісти
Таки вам сколько?
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14.03.2022 12:03 Відповісти
Так и знал. Предложи награду за одну пару ушей одной бородатой шлюхи, одесситы тут же приволокут пар 25.
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14.03.2022 12:05 Відповісти
Такі да...
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14.03.2022 12:28 Відповісти
А ты думал шо сувениры только тебе треба?
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14.03.2022 12:29 Відповісти
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14.03.2022 12:29 Відповісти
Якщо Кадиров був під Києвом, то я як Джон Картер був на Марсі!
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14.03.2022 11:55 Відповісти
Я думаю Кабздырова в Украине нет. А то все инсценирована замануха чтобы заловить наших бойцов
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14.03.2022 11:55 Відповісти
У яго ёсць галава? 0_0
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14.03.2022 11:57 Відповісти
Ну, ведь, во что-то же он ест...
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14.03.2022 13:06 Відповісти
Возможно, в желудок.
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14.03.2022 13:15 Відповісти
Ніхто на таке не піде: по будинку з присадибою чечени швидко "вичислять" і виріжуть всіх.
Цим мають зайнятися наші спецслужби, надіюсь що уже "процес пішов"...
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14.03.2022 11:57 Відповісти
не будь кацапом не трясись перед этими овечьими сожителями
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14.03.2022 12:00 Відповісти
Ви обидва просто не знаєте чеченців.
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14.03.2022 12:33 Відповісти
ой как ты ошибаешься прекрасно знаю
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14.03.2022 12:45 Відповісти
страх перед чеченами - це російська анальна проблема, не наша
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14.03.2022 12:05 Відповісти
Та немає тут дирова. Він ще сцикливіший ніж його бородачі, які сидять в тилу і тероризують населення.
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14.03.2022 11:58 Відповісти
так само думаю..нахрена йому пертись в Україну..коли знає, шо можуть вичислити і грохнути
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14.03.2022 12:17 Відповісти
Думаю, настоящие чеченцы только поддержат такую инициативу
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14.03.2022 11:58 Відповісти
не смеши, настоящие, они одинаковые что те, что другие...
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14.03.2022 12:21 Відповісти
Мав у свій час справу з чеченцями -всі воно без винятку непотріб і ослойоби!!!! І сцикуни а от коли вони збиваються у зграю а ти один то хегої!!!
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14.03.2022 12:44 Відповісти
Цей чиченський сцикливий тупий баранойоб, сидить в бункері в Грозному і поперджує ФЕЙКАМИ хєроїчного барана...!!!
Його баранойоби тушаєв разом з мартиновим та мєжидовим вже стали ХАМОНОМ для Українських хробаків землі...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ чиченським баранойобам...!!!
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14.03.2022 11:58 Відповісти
Ця гнида гламурна сидить десь у себе в аулі. А віщає відосиками.
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14.03.2022 11:59 Відповісти
При современной технике он может вообще на мальдивах сидеть , а здесь гибнут его дурные сородичи
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14.03.2022 12:28 Відповісти
тоже второй день читаю/видео про Кадырыча... ЭТО ВЕДБ БРЕД, ЧТО ОН В УКРАИНЕ.
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14.03.2022 11:59 Відповісти
Дурний самопіар і піар самого кадирова. війна це трагедія а вони перетворюють в фарс. Зараз той щось відповість побачите.
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14.03.2022 12:00 Відповісти
******* *****
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14.03.2022 12:01 Відповісти


K

Чеченский блогер Хасан Халитов объявил вознаграждение в 5 млн. долларов за голову Кадырова
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14.03.2022 12:02 Відповісти
засиделся он вместе с путей, пора менять
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14.03.2022 12:04 Відповісти
Ага, а податки на землю та нерухомість хто платитиме в такому разі? Поточніть будь ласочка...
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14.03.2022 12:05 Відповісти
Я гадаю що він, все ж таки десь поблизу.
Але, кілометрів на 100 від того місця, про яке пише.
Найімовірніше, десь на кордоні з Белорусью... на білоруській стороні.
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14.03.2022 12:06 Відповісти
Пам'ятайте, як ФСБ вбили Басаева (чи кого там?) - по сигналу телефона.
Кадиров це точно пам'ятає, тому ніколи не буде користуватися українськими телефонами, навіть у телеграмі.
А на нашей території зараз працюють тільки сімки наших операторів.
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14.03.2022 12:11 Відповісти
Джохара Дудаєва.
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14.03.2022 12:16 Відповісти
Соррі, погана пам'ять на прізвища.
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14.03.2022 12:23 Відповісти
сша помогли
их разведка отследила звонок по спутниковому телефону
и передала русне
"молодцы"
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14.03.2022 14:27 Відповісти
на нього самі ФСБешники полюють..ще з часів війни..ви хоть бачили його кортеж,як він їде..там з 36 джипів машин охорони
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14.03.2022 12:20 Відповісти
наша Антонина скорей Хрозный захватит, чем этот ***** решится приехать сюда
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14.03.2022 12:10 Відповісти
Від себе ще додам свою дачу в Запоріжж
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14.03.2022 12:16 Відповісти
О, блін. А два раба?
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14.03.2022 12:17 Відповісти
снял с языка ))))
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14.03.2022 12:19 Відповісти
ищите его возле больших овцебаз.
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14.03.2022 12:19 Відповісти
В зоопарке сварите клетку рядом с приматами на которой будет написано - "це нi мавпа це свиння - Рамзан Кадыров"
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14.03.2022 12:22 Відповісти
Та,за цього ********,помісь ішака і мула.Хіба ,що 2*2*2 м.кв,безплатно.
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14.03.2022 12:22 Відповісти
Та його тут нема. Воно сцикливе. Віщає десь з бункеру в підвалі палацу біля Грозного, як його спільник по злочинах *****.
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14.03.2022 12:36 Відповісти
Женя, ты красавец!
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14.03.2022 12:37 Відповісти
Академик КаДЫРка, чего ты прячешся на Чечне? Если чурка-КаДЫРка такой смелый, сам приезжай в Украину и мы надерем тебе задницу https://www.youtube.com/watch?v=eLgOqcA2Qrg
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14.03.2022 12:37 Відповісти
Кадиров - хАкарчи!
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14.03.2022 12:44 Відповісти
удобрить украинскую землю телом кадырова за честь каждому патриоту страны
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14.03.2022 12:51 Відповісти
Как- дырова нет в Украине.Эта бородатая овца из за бугра троит.
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14.03.2022 12:54 Відповісти
Сомневаюсь, что этот сцыкливый ****** здесь.
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14.03.2022 12:55 Відповісти
Ну вот, охота начинается. Впрочем, украинцы и без домика в деревне достаточно мотивированы , чтобы этого прикормленного зверька прикончить. Но, ребята, этот овце*б , скорее всего, сидит у себя в поместье в Ачхой-Мартане.
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14.03.2022 13:14 Відповісти
скорее всего,он сразу как узнал,что пуйло втикло в подземелья,тоже сдрыснул куда-нибудь в аулы Ирана или Афганистана
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14.03.2022 13:37 Відповісти
Та ні , який Іран -- він типо суніт , а там шіїти .

Тай для талібів він те ж не брат . Він зрадник й посіпака шураві !
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14.03.2022 13:51 Відповісти
это толшько предположение.он может быть и в Пакистане и в австрии или Бельгии..Вряд ли он в России,где его недруги в КГБ просто порвут,пользуясь тем,что сцыкливый путин из бункера даже не вякнет на эту расправу..Что касается вероисповедания и "шурави-не шурави",то "Восток-дело тонкое...и любящее золото".за деньги на Востоке можно купить даже лютого врага.А уж там,где есть чеченская диаспора 9а это пол-Востока) этому "богатенькому Буратине" спрятаться будет совсем несложно.Везде..Но не в России и США..
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14.03.2022 16:39 Відповісти
Від мене ще +500$
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14.03.2022 13:49 Відповісти
ого тепер тобі рамзанка дон треба проситися в бункер до ху.ла,бо не один чечен в грозному захоче винагороду
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14.03.2022 14:05 Відповісти
А чому про двох рабів нічого не кажуть?
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14.03.2022 14:54 Відповісти
Напишите еще что путин в Буче
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14.03.2022 17:09 Відповісти
приєднуюсь до благодійників, за голову свинособаки кадирова даю 5 баранов.
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14.03.2022 17:27 Відповісти
 
 