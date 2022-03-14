За голову Кадирова обіцяють будинок з 40 сотками під Києвом
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Колишній нардеп Євген Рибчинський обіцяє винагороду тим, хто ліквідує Рамзана Кадирова.
Про це інформує Цензор.НЕТ. з посиланням на Facebook екс-нардепа Рибчинського.
"Якщо Кадиров дійсно під Києвом, то кожен боєць ЗСУ і Тероборони має поставити собі за мету знищення цієї ганьби чеченського народу і приспішника Huila. Обіцяю за голову Кадирова - будинок з 40 сотками під Києвом! А від керівництва країни, думаю, не заржавіє)", - запевняє Рибчинський.
Топ коментарі
+91 Вололо Трололо
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+77 Larissa Kora 56c14f78
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+36 Deodar Revolution
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Будь ласка, зачекайте...
Рамзана Ахматовича Кадирова
+79250902104
+89250901204
З повагою <<ENIGMA>> https://t.me/EN111GMA/143
А от покриває - точний ветеринарний термін для подібної процедури. Гидко уявляти, але точно без кацапських матюків.
Цим мають зайнятися наші спецслужби, надіюсь що уже "процес пішов"...
Його баранойоби тушаєв разом з мартиновим та мєжидовим вже стали ХАМОНОМ для Українських хробаків землі...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ чиченським баранойобам...!!!
K
Чеченский блогер Хасан Халитов объявил вознаграждение в 5 млн. долларов за голову Кадырова
Але, кілометрів на 100 від того місця, про яке пише.
Найімовірніше, десь на кордоні з Белорусью... на білоруській стороні.
Кадиров це точно пам'ятає, тому ніколи не буде користуватися українськими телефонами, навіть у телеграмі.
А на нашей території зараз працюють тільки сімки наших операторів.
их разведка отследила звонок по спутниковому телефону
и передала русне
"молодцы"
Тай для талібів він те ж не брат . Він зрадник й посіпака шураві !