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Найбільший у світі виробник шин Bridgestone зупиняє свій завод у РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Найбільший у світі виробник шин Bridgestone зупиняє свій завод у РФ

Японський виробник шин Bridgestone вирішив закрити свій завод у російському місті Ульяновську та припинити експорт продукції в Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компанії.

"Bridgestone Group глибоко засмучений та стурбований через ситуацію в Україні й сподівається на якнайшвидше відновлення миру та безпеки. Після ретельного та всебічного вивчення ситуації Bridgestone вирішив призупинити локальне виробництво у РФ й експорт в Росію", – заявили в компанії.

Зазначається, що завод закриють 18 березня. Японських співробітників разом із родинами вивезуть із території РФ.

Крім цього, компанія має намір пожертвувати 4 млн євро Управлінню верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) та Міжнародному комітету Червоного Хреста.

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Топ коментарі
+30
Зачем телеге шины?
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14.03.2022 12:25
+24
Опять возврат к Ярославль-Шине.

После 40 тысяч корд - отдельно, резина - отдельно.
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14.03.2022 12:24
+23
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14.03.2022 12:27
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Добре.
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14.03.2022 12:24 Відповісти
Опять возврат к Ярославль-Шине.

После 40 тысяч корд - отдельно, резина - отдельно.
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14.03.2022 12:24 Відповісти
Так у нас продавали эти шины Bridgestone мейд ин раша. Такое же дерьмо.
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14.03.2022 12:32 Відповісти
Зачем телеге шины?
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14.03.2022 12:25 Відповісти
А хто ще скотопарашi під сраку не давав?
Ставайте в чергу
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14.03.2022 12:27 Відповісти
знаешь...будешь не приятно удивлен, сколько еще моральных уродов имеется...
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14.03.2022 13:02 Відповісти
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14.03.2022 13:13 Відповісти
Там ще заводи Goodyear мають ніби бути...
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14.03.2022 12:27 Відповісти
а, у кацапов то до хрена было производств импортных, после победы пусть у нас открывают производства...думаю военные больше не допустят коррупции....
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14.03.2022 12:27 Відповісти
у нас, могли б відкривати, але не з нашою корупцією і податковим і дозвільним законодавством, а кацапи свого часу навмсино створювали умови для того щоб іноземні бізнеса відкривали у них виробництва, а тут через своїх агентів кіля азіроф, капітельманша та купа їх, хто душив підприємництво, і таких багато, ну і корупція, куди ж без неї, були перешкодою для відкриття бізнесу, виробництв, всі великі офіси на регіон бувших сисисири відкривали в Мацкві, а не Києві. Мало того х..ло ставиви умову, що можуть продавати і працювати на пашці, якщо свій офіс або виробництво буде на параші, а не ще десь.
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14.03.2022 13:16 Відповісти
думаю военные больше не допустят коррупции....
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14.03.2022 13:18 Відповісти
я теж на це сподіваюсь, бо після 14 року, на довго не вистачило, десь на пів року і все повернулося взад, а після перемоги над х..лом, якщо не буде змін, то владу знесуть
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14.03.2022 13:23 Відповісти
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14.03.2022 12:27 Відповісти
Только что вычитал что дьявол больше не носит прадо а носит беларуZкий трикотаж и джинсы большевички.
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14.03.2022 12:28 Відповісти
Отлично !!!
Теперь только в лаптях и на лошадях будут ездить .
😅👍
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14.03.2022 12:28 Відповісти
якийсь блогер виступав з Німеччини..то казав репутація вище горошей...бо його маскалька ретельно допитувала..мол..так ві же тоже дєньгі патеряєтє
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14.03.2022 12:29 Відповісти
Дайош повернення бурлаков на Волгу!
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14.03.2022 12:31 Відповісти
Нехай на санях їздять, падлюки....
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14.03.2022 12:31 Відповісти
"Зачем вам машина, єслі дорог шин нєт." )))
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14.03.2022 12:32 Відповісти
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14.03.2022 12:33 Відповісти
Тобто мінус робочі місця та безробітні московіти... Але винні у цьому будут "хахлы праклятые". Ну то таке.
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14.03.2022 12:33 Відповісти
Сказали что зарплату продолжат платить. Бред какой-то.
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14.03.2022 12:34 Відповісти
Они надеются вернутся и что всё рассосется.
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14.03.2022 12:35 Відповісти
Все там уже рассасываются (в смысле старого анекдота про тетку, котрая после сеанса Кашпировского рассосалась и стала сосать у всего родъезда), но врядли что-то вернется.
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14.03.2022 12:52 Відповісти
Ну хорошо японцы из высшего руководства уехали . Орки национализируют завод и ставят своих. Производство как бы продолжается, но кто будет покупать резину с "мэйд ин раша" за месяц работы за рубеж при санкциях??? Притом что есть заводы в ярославле и нижнекамске , беларусы лезут в кацапстан еще (белшина). Производство самих автомобилей сократится однозначно. Ну что приехали ублюдки. теперь макаки(не обижаю приматов) подумаете... уже думают...
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14.03.2022 13:29 Відповісти
Речь про откат санкций. Пока международные компании надеются что всё уладится до мая.
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14.03.2022 14:02 Відповісти
Что все уладится, ничего так просто не уладится. Разрушенная экономика Украины??? Мордор должен быть уничтожен.
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14.03.2022 15:27 Відповісти
Ну они думают что уладится. Русские тоже думают. Что вот мы там победим Украину, она там признает все наши требования и все санкции снимут. Такой путь.
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14.03.2022 15:32 Відповісти
Чувак ты какой-то мутный . Ты сам есть троляра ,только скрытая
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14.03.2022 16:45 Відповісти
В интернете сейчас легко почитать кучу ботов на английском, которые пишут что Украина должна сдаться. Пишут они по одной простой причине - они хотят отката. Так как санкции создали кучу проблем по всему миру и им это не надо.
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14.03.2022 15:33 Відповісти
Чувак мордор насрал на все договора ,меморандумы, международные суды и вообще на все западные демократические ценности. Кибератаки, теракты, постоянная подпитка движений,партий для развала Европы, отравления Скрипалей, Литвиненка, убийства Немцова, Политковской и тд и тп и тд и тп. Перечислять ой-йо -йой. Теперь ВОПРОС : кто кого? Мордор должен быть уничтожен. Это наконец-то окончательно поняли на ЗАПАДе
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14.03.2022 16:58 Відповісти
Я не знаю зачем ты мне это пишешь. Я думаю, что санкции никто не снимет, но Россия и эти все компании всё еще верят, что будет. Они не понимают, что реальность изменилась. Обычная инерция мышления. Которую я тебе объясняю.
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14.03.2022 17:06 Відповісти
тепер в них будуть лише такі колеса
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14.03.2022 12:33 Відповісти
У кацапів є і такий варіант.

Волокуша
2) Примитивная бесколёсная повозка (рис. 3), состоящая из двух жердей, передние концы которых привязываются к лошади, быку или собаке, а задние волочатся по земле (отсюда и название «В.»). В. была распространена среди индейцев Северной Америки, а также в северных губерниях России (Вологодской, Архангельской), в Сибири и др.

П.С. Птичку Собачку жалко.
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14.03.2022 12:37 Відповісти
Нехай краще кацпські гандони із зекономленої гуми собі гандони виробляють.
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14.03.2022 12:34 Відповісти
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14.03.2022 12:35 Відповісти
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14.03.2022 12:35 Відповісти
Ще б планету Земля так виправити...
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14.03.2022 12:39 Відповісти
От мысли купить машину (новую или поддержанную) отказались 80% планировавших такую покупку жителей поребрика (Авто Мэйл.Рус, опрос проводился 9.03.22)
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14.03.2022 12:46 Відповісти
Приостановить (suspend) производство.
Это не закрыть. Рабочие не уволены и продолжают получать зарплату.
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14.03.2022 13:21 Відповісти
мак так же
месяц 2 платить будут
потом уже вряд ли
все ждут что будет
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14.03.2022 14:24 Відповісти
зачем вам колеса
если у вас машин нет

пока приостанавливают
в надежде вернуться
ну ну
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14.03.2022 14:24 Відповісти
 
 