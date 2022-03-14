Найбільший у світі виробник шин Bridgestone зупиняє свій завод у РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Японський виробник шин Bridgestone вирішив закрити свій завод у російському місті Ульяновську та припинити експорт продукції в Росію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компанії.
"Bridgestone Group глибоко засмучений та стурбований через ситуацію в Україні й сподівається на якнайшвидше відновлення миру та безпеки. Після ретельного та всебічного вивчення ситуації Bridgestone вирішив призупинити локальне виробництво у РФ й експорт в Росію", – заявили в компанії.
Зазначається, що завод закриють 18 березня. Японських співробітників разом із родинами вивезуть із території РФ.
Крім цього, компанія має намір пожертвувати 4 млн євро Управлінню верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) та Міжнародному комітету Червоного Хреста.
Будь ласка, зачекайте...
После 40 тысяч корд - отдельно, резина - отдельно.
Ставайте в чергу
Теперь только в лаптях и на лошадях будут ездить .
😅👍
дорогшин нєт." )))
Волокуша
2) Примитивная бесколёсная повозка (рис. 3), состоящая из двух жердей, передние концы которых привязываются к лошади, быку или собаке, а задние волочатся по земле (отсюда и название «В.»). В. была распространена среди индейцев Северной Америки, а также в северных губерниях России (Вологодской, Архангельской), в Сибири и др.
П.С.
ПтичкуСобачку жалко.
Это не закрыть. Рабочие не уволены и продолжают получать зарплату.
месяц 2 платить будут
потом уже вряд ли
все ждут что будет
если у вас машин нет
пока приостанавливают
в надежде вернуться
ну ну