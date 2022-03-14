УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4509 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
13 857 44
Росія (47263) санкції (6855)

Російська прокуратура погрожує західним компаніям, що покидають РФ, арештами

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Російська прокуратура погрожує західним компаніям, що покидають РФ, арештами

Російська прокуратура погрожує керівникам деяких філіалів західних компаній, що знаходяться у Росії, арештом за критику російських влади, а також експроприацією майна компаній.

Про це пише The Wall Street Journal, інфомує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня прокуратура попередила такі компанії, як Coca-Cola Co, McDonald's Corp, Procter & Gamble Co., International Business Machines Corp. ,KFC. За словами працівників, до компаній надходили дзвінки, листи, а  також особисті  візити з погрозами  конфіскувати активи, включаючи торгові марки", - зазначено у WSJ.

Зазначається, що більшість західних компаній почали вивозити керівників російських філій за кордон.

Також читайте: Через санкції Росія втратила доступ до 300 млрд доларів резервів, - Мінфін РФ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+45
За все що вони заарештують з них знімуть втричі, дуже скоро буде програма нафта в обмін на продукти.
показати весь коментар
14.03.2022 11:08
+37
Венесуэла захватила иностранные компании. Как там дела в Венесуэле? Удалось наладить добычу нефти? Свет не пропадает? Клоуны. От бессилия не знают, что делать. Только визжат да бросаются на всех подряд, тупые кацапы.
показати весь коментар
14.03.2022 11:12
+34
До сопки потуги, арестуйте завод Фольксваген и делайте там автомобили, хочу посмотреть что получится.
показати весь коментар
14.03.2022 11:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До сопки потуги, арестуйте завод Фольксваген и делайте там автомобили, хочу посмотреть что получится.
показати весь коментар
14.03.2022 11:06 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2022 11:13 Відповісти
У дикарей теперь даже "лада" не получится - там половина деталей импортных, которых теперь не будет.
показати весь коментар
14.03.2022 11:42 Відповісти
Budut konstruvati Laptevagen-Telega 2023.
показати весь коментар
14.03.2022 13:54 Відповісти
Северная Корея - 2 )
показати весь коментар
14.03.2022 11:08 Відповісти
Хуже . Корейцы не знают и не помнят , как было раньше , потому что они рождаются в той системе и живут , а кацапы помнят и будут помнить , как оно было хорошо , ну скажем нормально , по крайней мере в крупных городах . Представить , что у тебя было все и в один момент не стало нихуя - для меня жутковато
показати весь коментар
14.03.2022 11:55 Відповісти
За все що вони заарештують з них знімуть втричі, дуже скоро буде програма нафта в обмін на продукти.
показати весь коментар
14.03.2022 11:08 Відповісти
А шо за бугром у рф нема чого заарештовувати?
показати весь коментар
14.03.2022 11:38 Відповісти
кацапи ще цих працівників у заручники візьмуть
показати весь коментар
14.03.2022 11:09 Відповісти
Вгодований синуля художника Сафронова у знак протесту прикував себе цепом до ручок макдональдса.
показати весь коментар
14.03.2022 11:14 Відповісти
треба було його на шампур і в шаурму здать, пів мацкви б нагодували)))
показати весь коментар
14.03.2022 11:18 Відповісти
А минулого року той синуля в літаку в туалеті застряв. Життя кацапа - пожрать, пос..ть і здохнуть
показати весь коментар
14.03.2022 11:21 Відповісти
Дєди ваівалі! Кокаколанаш!!!😀
показати весь коментар
14.03.2022 11:09 Відповісти
😂😂😂
показати весь коментар
14.03.2022 11:21 Відповісти
скажена рашка *********
показати весь коментар
14.03.2022 11:09 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2022 11:09 Відповісти
жопа отважно атакует ежа размером с мамонта...
показати весь коментар
14.03.2022 11:10 Відповісти
А хотелка не обдристается?
показати весь коментар
14.03.2022 11:10 Відповісти
гарний. Росія ще більше стріляє собі в ногу. інвестори довго уникатимуть Росії навіть після зняття санкцій.
показати весь коментар
14.03.2022 11:11 Відповісти
Венесуэла захватила иностранные компании. Как там дела в Венесуэле? Удалось наладить добычу нефти? Свет не пропадает? Клоуны. От бессилия не знают, что делать. Только визжат да бросаются на всех подряд, тупые кацапы.
показати весь коментар
14.03.2022 11:12 Відповісти
Как раз теперь у Венесуюлы добыча нефти наладится, в результате отказа США и Канады от московитской нефти. США покупали 200 тыс. баррелей в день - это для Венесуэлы не баран чихнул.
показати весь коментар
14.03.2022 11:48 Відповісти
Тим більше, вони підуть і вже ніколи не повернуться.
показати весь коментар
14.03.2022 11:12 Відповісти
Дурная голова кацапам заднице покоя не дает. Или наоборот, я немного запутался что там у них и где.
показати весь коментар
14.03.2022 11:12 Відповісти
Та быстрей арестовывайте уже. А с национализаией не стоит возиться - это долго. Просто дайте команду населению на разграбление.
И тогда западный мир в полной мере преисполнится пониманием сущности этого экзистенциального зла, называемого расейской федерацией.
показати весь коментар
14.03.2022 11:14 Відповісти
Ну дак кто сомневается. Аресты, Гулаги, лесоповалы, пыточные НКВД, расстрелы за валюту и джинсы... добро пожаловать назад в совок.
показати весь коментар
14.03.2022 11:16 Відповісти
Санкції на користь, як так?
показати весь коментар
14.03.2022 11:20 Відповісти
Дикуни, кам"яний вік.
показати весь коментар
14.03.2022 11:23 Відповісти
А кого они будут арестовывать ? Если руководитель иностранец , то они даже не с огнем играются. А если местный , то вообще пох . Они там все отравленные в мордоре. Пусть посидит в СИЗО подумает, что работы нет и почему нет и что такое насекомое как *****
показати весь коментар
14.03.2022 11:23 Відповісти
Известный российский пианист Лука Сафронов приковал себя наручниками ко входу в «Макдональдс» на Пушкинский площади. Он протестует против ухода компании, буквально, «вскормившей его», с отечественного рынка.



«Мы в ответе за тех, кого приручили. Они 30 лет кормили нас этой едой, говорили, что они это любят и мы должны это любить, а теперь они нас бросают».
показати весь коментар
14.03.2022 11:24 Відповісти
этого скрепыша на фотке можно использовать как бигмак рекламу ну и по традиции если прикован дать гранатомет пусть сидит на привязи
показати весь коментар
14.03.2022 11:29 Відповісти
Боже ! Отой жиросвин - відомий піаніст ? А як у нього виходить за інструментом сидіти ? не те що на ньому якийсь твір виконувати ?
показати весь коментар
14.03.2022 11:37 Відповісти
Ну все, тепер для цього колобка настане голодомор.
показати весь коментар
14.03.2022 11:40 Відповісти
Цікавий піаніст.... руки явно не достануть до клавіш...
Совпадєніє?
показати весь коментар
14.03.2022 11:43 Відповісти
Ми ж знаемо, що не обов'язково грати руками
показати весь коментар
14.03.2022 13:34 Відповісти
В принципі моя собака теж може мене вкусити, але навіть вона розуміє наслідки
показати весь коментар
14.03.2022 11:24 Відповісти
Феєричні дебіли! Але це гарна новина, це відіб'є у західного бізнесу бажання співпрацювати з Мордором.
показати весь коментар
14.03.2022 11:34 Відповісти
кто бежит от паРаши как от прокажённой , она всех силой пытается затянуть в своё тухлое болото , угрожая при этом расправой и войной ..
показати весь коментар
14.03.2022 11:40 Відповісти
если ты мне не брат , я тебе проломлю череп
показати весь коментар
14.03.2022 11:42 Відповісти
если бы брат ..) А то ведь Рашка с бодуна решила что она нам мать )
показати весь коментар
14.03.2022 11:55 Відповісти
инвестиции дубинкой ...
показати весь коментар
14.03.2022 12:05 Відповісти
дибіли. Тепер, якщо вони націоналізують майно компаній, їм придуркам через суди доведеться відшкодовувати їм збитки. Так що компанії від цього ще й виграють. А бабло ще й онуки лаптєногих будуть віддавати.
показати весь коментар
14.03.2022 12:40 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2022 12:51 Відповісти
Свинособаки беснуют. Так приятно.
показати весь коментар
14.03.2022 18:27 Відповісти
 
 