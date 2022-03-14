Російська прокуратура погрожує західним компаніям, що покидають РФ, арештами
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Російська прокуратура погрожує керівникам деяких філіалів західних компаній, що знаходяться у Росії, арештом за критику російських влади, а також експроприацією майна компаній.
Про це пише The Wall Street Journal, інфомує Цензор.НЕТ.
"Минулого тижня прокуратура попередила такі компанії, як Coca-Cola Co, McDonald's Corp, Procter & Gamble Co., International Business Machines Corp. ,KFC. За словами працівників, до компаній надходили дзвінки, листи, а також особисті візити з погрозами конфіскувати активи, включаючи торгові марки", - зазначено у WSJ.
Зазначається, що більшість західних компаній почали вивозити керівників російських філій за кордон.
Топ коментарі
+45 Мирон Левицький
показати весь коментар14.03.2022 11:08
+37 Мобильный крематорий
показати весь коментар14.03.2022 11:12
+34 wittmann1980
показати весь коментар14.03.2022 11:06
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И тогда западный мир в полной мере преисполнится пониманием сущности этого экзистенциального зла, называемого расейской федерацией.
«Мы в ответе за тех, кого приручили. Они 30 лет кормили нас этой едой, говорили, что они это любят и мы должны это любить, а теперь они нас бросают».
Совпадєніє?