РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4622 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
13 857 44
Россия (91304) санкции (10622)

Российская прокуратура угрожает покидающим РФ западным компаниям арестами

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Российская прокуратура угрожает покидающим РФ западным компаниям арестами

Российская прокуратура угрожает руководителям некоторых филиалов находящихся в России западных компаний арестом за критику российских властей, а также экспроприацией имущества компаний.

Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе прокуратура предупредила такие компании, как Coca-Cola Co, McDonald's Corp, Procter & Gamble Co., International Business Machines Corp., KFC. По словам работников, в компании поступали звонки, письма, а также личные визиты с угрозами конфисковать активы, включая торговые марки", - отмечено в WSJ.

Отмечается, что большинство западных компаний стали вывозить руководителей российских филиалов за границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США предупредили Китай и другие страны о последствиях при помощи России в обходе санкций

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+45
За все що вони заарештують з них знімуть втричі, дуже скоро буде програма нафта в обмін на продукти.
показать весь комментарий
14.03.2022 11:08
+37
Венесуэла захватила иностранные компании. Как там дела в Венесуэле? Удалось наладить добычу нефти? Свет не пропадает? Клоуны. От бессилия не знают, что делать. Только визжат да бросаются на всех подряд, тупые кацапы.
показать весь комментарий
14.03.2022 11:12
+34
До сопки потуги, арестуйте завод Фольксваген и делайте там автомобили, хочу посмотреть что получится.
показать весь комментарий
14.03.2022 11:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До сопки потуги, арестуйте завод Фольксваген и делайте там автомобили, хочу посмотреть что получится.
показать весь комментарий
14.03.2022 11:06 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2022 11:13 Ответить
У дикарей теперь даже "лада" не получится - там половина деталей импортных, которых теперь не будет.
показать весь комментарий
14.03.2022 11:42 Ответить
Budut konstruvati Laptevagen-Telega 2023.
показать весь комментарий
14.03.2022 13:54 Ответить
Северная Корея - 2 )
показать весь комментарий
14.03.2022 11:08 Ответить
Хуже . Корейцы не знают и не помнят , как было раньше , потому что они рождаются в той системе и живут , а кацапы помнят и будут помнить , как оно было хорошо , ну скажем нормально , по крайней мере в крупных городах . Представить , что у тебя было все и в один момент не стало нихуя - для меня жутковато
показать весь комментарий
14.03.2022 11:55 Ответить
За все що вони заарештують з них знімуть втричі, дуже скоро буде програма нафта в обмін на продукти.
показать весь комментарий
14.03.2022 11:08 Ответить
А шо за бугром у рф нема чого заарештовувати?
показать весь комментарий
14.03.2022 11:38 Ответить
кацапи ще цих працівників у заручники візьмуть
показать весь комментарий
14.03.2022 11:09 Ответить
Вгодований синуля художника Сафронова у знак протесту прикував себе цепом до ручок макдональдса.
показать весь комментарий
14.03.2022 11:14 Ответить
треба було його на шампур і в шаурму здать, пів мацкви б нагодували)))
показать весь комментарий
14.03.2022 11:18 Ответить
А минулого року той синуля в літаку в туалеті застряв. Життя кацапа - пожрать, пос..ть і здохнуть
показать весь комментарий
14.03.2022 11:21 Ответить
Дєди ваівалі! Кокаколанаш!!!😀
показать весь комментарий
14.03.2022 11:09 Ответить
😂😂😂
показать весь комментарий
14.03.2022 11:21 Ответить
скажена рашка *********
показать весь комментарий
14.03.2022 11:09 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2022 11:09 Ответить
жопа отважно атакует ежа размером с мамонта...
показать весь комментарий
14.03.2022 11:10 Ответить
А хотелка не обдристается?
показать весь комментарий
14.03.2022 11:10 Ответить
гарний. Росія ще більше стріляє собі в ногу. інвестори довго уникатимуть Росії навіть після зняття санкцій.
показать весь комментарий
14.03.2022 11:11 Ответить
Венесуэла захватила иностранные компании. Как там дела в Венесуэле? Удалось наладить добычу нефти? Свет не пропадает? Клоуны. От бессилия не знают, что делать. Только визжат да бросаются на всех подряд, тупые кацапы.
показать весь комментарий
14.03.2022 11:12 Ответить
Как раз теперь у Венесуюлы добыча нефти наладится, в результате отказа США и Канады от московитской нефти. США покупали 200 тыс. баррелей в день - это для Венесуэлы не баран чихнул.
показать весь комментарий
14.03.2022 11:48 Ответить
Тим більше, вони підуть і вже ніколи не повернуться.
показать весь комментарий
14.03.2022 11:12 Ответить
Дурная голова кацапам заднице покоя не дает. Или наоборот, я немного запутался что там у них и где.
показать весь комментарий
14.03.2022 11:12 Ответить
Та быстрей арестовывайте уже. А с национализаией не стоит возиться - это долго. Просто дайте команду населению на разграбление.
И тогда западный мир в полной мере преисполнится пониманием сущности этого экзистенциального зла, называемого расейской федерацией.
показать весь комментарий
14.03.2022 11:14 Ответить
Ну дак кто сомневается. Аресты, Гулаги, лесоповалы, пыточные НКВД, расстрелы за валюту и джинсы... добро пожаловать назад в совок.
показать весь комментарий
14.03.2022 11:16 Ответить
Санкції на користь, як так?
показать весь комментарий
14.03.2022 11:20 Ответить
Дикуни, кам"яний вік.
показать весь комментарий
14.03.2022 11:23 Ответить
А кого они будут арестовывать ? Если руководитель иностранец , то они даже не с огнем играются. А если местный , то вообще пох . Они там все отравленные в мордоре. Пусть посидит в СИЗО подумает, что работы нет и почему нет и что такое насекомое как *****
показать весь комментарий
14.03.2022 11:23 Ответить
Известный российский пианист Лука Сафронов приковал себя наручниками ко входу в «Макдональдс» на Пушкинский площади. Он протестует против ухода компании, буквально, «вскормившей его», с отечественного рынка.



«Мы в ответе за тех, кого приручили. Они 30 лет кормили нас этой едой, говорили, что они это любят и мы должны это любить, а теперь они нас бросают».
показать весь комментарий
14.03.2022 11:24 Ответить
этого скрепыша на фотке можно использовать как бигмак рекламу ну и по традиции если прикован дать гранатомет пусть сидит на привязи
показать весь комментарий
14.03.2022 11:29 Ответить
Боже ! Отой жиросвин - відомий піаніст ? А як у нього виходить за інструментом сидіти ? не те що на ньому якийсь твір виконувати ?
показать весь комментарий
14.03.2022 11:37 Ответить
Ну все, тепер для цього колобка настане голодомор.
показать весь комментарий
14.03.2022 11:40 Ответить
Цікавий піаніст.... руки явно не достануть до клавіш...
Совпадєніє?
показать весь комментарий
14.03.2022 11:43 Ответить
Ми ж знаемо, що не обов'язково грати руками
показать весь комментарий
14.03.2022 13:34 Ответить
В принципі моя собака теж може мене вкусити, але навіть вона розуміє наслідки
показать весь комментарий
14.03.2022 11:24 Ответить
Феєричні дебіли! Але це гарна новина, це відіб'є у західного бізнесу бажання співпрацювати з Мордором.
показать весь комментарий
14.03.2022 11:34 Ответить
кто бежит от паРаши как от прокажённой , она всех силой пытается затянуть в своё тухлое болото , угрожая при этом расправой и войной ..
показать весь комментарий
14.03.2022 11:40 Ответить
если ты мне не брат , я тебе проломлю череп
показать весь комментарий
14.03.2022 11:42 Ответить
если бы брат ..) А то ведь Рашка с бодуна решила что она нам мать )
показать весь комментарий
14.03.2022 11:55 Ответить
инвестиции дубинкой ...
показать весь комментарий
14.03.2022 12:05 Ответить
дибіли. Тепер, якщо вони націоналізують майно компаній, їм придуркам через суди доведеться відшкодовувати їм збитки. Так що компанії від цього ще й виграють. А бабло ще й онуки лаптєногих будуть віддавати.
показать весь комментарий
14.03.2022 12:40 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2022 12:51 Ответить
Свинособаки беснуют. Так приятно.
показать весь комментарий
14.03.2022 18:27 Ответить
 
 