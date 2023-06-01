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Київ (13850) Кличко (2816) крилаті ракети (893) обстріл (21149) Повітряні атаки на Київ (408)

Унаслідок падіння уламків російської ракети в Києві на Куренівці одна людина загинула і шестеро зазнали поранень, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство Війна в Україні

Унаслідок падіння уламків російської ракети в Києві на Куренівці одна людина загинула і шестеро зазнали поранень, - Кличко

Унаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, на столичний район Куренівка одна людина загинула і шестеро дістали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

"Буквально нещодавно уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. Одна людина загинула, шестеро поранених. Двох поранених забрала швидка. Повністю знищено тролейбус, який був без пасажирів. Вилетіли шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах", - написав він.

За словами Кличка, рятувальники та бригади швидкої працюють на місці події.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Над Києвом спрацювала ППО: збили російську крилату ракету, її залишки впали на будинок на Куренівці. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
можна передати персональний привіт... гарячий привіт

Панкратов Олексій Станіславович -
командир зенітно-ракетного дивізіону військ ППО РФ.
Причетний до геноциду українського народу шляхом ведення бойових дій проти громадянського населення.
Опубліковуємо номери телефонів російського окупанта та його дружини.
Звертаємо Вашу увагу на те, що саме цей офіцер збив один Су-25 і два безпілотники «Байрактар».

Сьогодні ви маєте можливість зателефонувати його дружині,
та пояснити що виховувати своїх дітей їй доведеться без батька,
тому що той хто приніс біль та сльози жителям України, повернуться по частинах у різних пакетах для сміття.

+79525300893
Панкратов Алексій

+79605908187
Панкратова Катерина

З повагою <<ENIGMA>> https://t.me/EN111GMA/142
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14.03.2022 12:57
+1
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14.03.2022 12:51
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14.03.2022 12:51 Відповісти
можна передати персональний привіт... гарячий привіт

Панкратов Олексій Станіславович -
командир зенітно-ракетного дивізіону військ ППО РФ.
Причетний до геноциду українського народу шляхом ведення бойових дій проти громадянського населення.
Опубліковуємо номери телефонів російського окупанта та його дружини.
Звертаємо Вашу увагу на те, що саме цей офіцер збив один Су-25 і два безпілотники «Байрактар».

Сьогодні ви маєте можливість зателефонувати його дружині,
та пояснити що виховувати своїх дітей їй доведеться без батька,
тому що той хто приніс біль та сльози жителям України, повернуться по частинах у різних пакетах для сміття.

+79525300893
Панкратов Алексій

+79605908187
Панкратова Катерина

З повагою <<ENIGMA>> https://t.me/EN111GMA/142
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14.03.2022 12:57 Відповісти
Есть видео, что-то не похоже на падение сбитой ракеты, тупо прилетела... ********
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14.03.2022 12:58 Відповісти
Мені теж здається що уламки збитої ракети таких руйнувань зробити не можуть. Можливо висновок про уламки попередній, а після вивчення інформація буде уточнена
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14.03.2022 13:28 Відповісти
Там живет мой одноклассник
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14.03.2022 13:05 Відповісти
А этот банкомат,зажевал мою кредитку...
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14.03.2022 13:20 Відповісти
МІНІСТЕРСТВО ЗСУ та СБУ НЕГАЙНО ЗВЕРНІТЬ УВАГУ...!!!

https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/14/7331220/
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14.03.2022 13:25 Відповісти
это точно осколки?... капец...
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14.03.2022 13:30 Відповісти
Я кидаю виклик Володимиру Путіну до поєдинку. Ставки - Україна,
- заявив Ілон Маск.
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14.03.2022 13:45 Відповісти
 
 