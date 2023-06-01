Унаслідок падіння уламків російської ракети в Києві на Куренівці одна людина загинула і шестеро зазнали поранень, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство Війна в Україні
Унаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, на столичний район Куренівка одна людина загинула і шестеро дістали поранень.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
"Буквально нещодавно уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. Одна людина загинула, шестеро поранених. Двох поранених забрала швидка. Повністю знищено тролейбус, який був без пасажирів. Вилетіли шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах", - написав він.
За словами Кличка, рятувальники та бригади швидкої працюють на місці події.
Топ коментарі
+2 olele
показати весь коментар14.03.2022 12:57
+1 Павло ШОвте
показати весь коментар14.03.2022 12:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Панкратов Олексій Станіславович -
командир зенітно-ракетного дивізіону військ ППО РФ.
Причетний до геноциду українського народу шляхом ведення бойових дій проти громадянського населення.
Опубліковуємо номери телефонів російського окупанта та його дружини.
Звертаємо Вашу увагу на те, що саме цей офіцер збив один Су-25 і два безпілотники «Байрактар».
Сьогодні ви маєте можливість зателефонувати його дружині,
та пояснити що виховувати своїх дітей їй доведеться без батька,
тому що той хто приніс біль та сльози жителям України, повернуться по частинах у різних пакетах для сміття.
+79525300893
Панкратов Алексій
+79605908187
Панкратова Катерина
З повагою <<ENIGMA>> https://t.me/EN111GMA/142
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/14/7331220/
- заявив Ілон Маск.