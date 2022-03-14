Німецька транснаціональна фармацевтична компанія Bayer призупинила рекламу та інвестиції в Росії. Таке рішення ухвалено після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії, передає Цензор.НЕТ.

"У відповідь на вторгнення Росії в Україну компанія Bayer припинила всі витрати в Росії і Білорусі, не пов'язані з поставками необхідних продуктів у галузі охорони здоров'я та сільського господарства", - йдеться в заяві.

Зокрема, це передбачає:

Призупинення всіх рекламних та інших заходів з просування продукції.

Припинення проєктів капітальних інвестицій на невизначений термін.

Відмову від нових ділових можливостей.

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