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Bayer призупинила рекламу та інвестиції в Росії

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Bayer призупинила рекламу та інвестиції в Росії

Німецька транснаціональна фармацевтична компанія Bayer призупинила рекламу та інвестиції в Росії. Таке рішення ухвалено після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії, передає Цензор.НЕТ.

"У відповідь на вторгнення Росії в Україну компанія Bayer припинила всі витрати в Росії і Білорусі, не пов'язані з поставками необхідних продуктів у галузі охорони здоров'я та сільського господарства", - йдеться в заяві.

Зокрема, це передбачає:

  • Призупинення всіх рекламних та інших заходів з просування продукції.
  • Припинення проєктів капітальних інвестицій на невизначений термін.
  • Відмову від нових ділових можливостей.

Також читайте: Ляшко закликає світові фармацевтичні компанії піти з ринку РФ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
На Київщині ЗСУ знищили три російські Су

Протиповітряна оборона випустила зенітні ракети по російських Су-35, Су-34 та Су-25
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14.03.2022 13:01
+5
Ягелем з лебЯдою хай лікуються, ******
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14.03.2022 13:15
+4
Правильно. Зелёнка и подорожник. К больным местам прикладывать пареную репу.
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14.03.2022 13:22
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На Київщині ЗСУ знищили три російські Су

Протиповітряна оборона випустила зенітні ракети по російських Су-35, Су-34 та Су-25
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14.03.2022 13:01 Відповісти
Дякую хлопчикам!
ЯНГОЛИ ТА ГОСПОДЬ ВАС БЕРЕЖИ.

гепало конкретно.
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14.03.2022 13:26 Відповісти
Ягелем з лебЯдою хай лікуються, ******
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14.03.2022 13:15 Відповісти
а остальные моральные уроды боятся потерять свой гешефт...
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14.03.2022 13:19 Відповісти
bridgestone уходит, только статья была
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14.03.2022 13:22 Відповісти
Ще трохи і ці підуть.
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14.03.2022 13:29 Відповісти
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14.03.2022 13:19 Відповісти
Боярышником пусть лечатся
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14.03.2022 13:20 Відповісти
Правильно. Зелёнка и подорожник. К больным местам прикладывать пареную репу.
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14.03.2022 13:22 Відповісти
Отлично. Открылась хорошая ниша для производства лекарств в гаражах.
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14.03.2022 13:37 Відповісти
К сожалению данная компания продолжит заниматься чем занималась, но втихую, без рекламы(. Если не продолжит, ее место место сразу займут китайцы с дженериками ( не оригинальными препаратами)
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14.03.2022 13:55 Відповісти
Bloomberg: Тендер "Зарубежнефти" по продаже шести партий нефти Urals признан несостоявшимся, поскольку никто из покупателей не откликнулся на предложение
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14.03.2022 14:13 Відповісти
Не сказали, что приостанавливают деятельность. Бойкотировать их в Украине надо.
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14.03.2022 14:39 Відповісти
 
 