Bayer призупинила рекламу та інвестиції в Росії
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Німецька транснаціональна фармацевтична компанія Bayer призупинила рекламу та інвестиції в Росії. Таке рішення ухвалено після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії, передає Цензор.НЕТ.
"У відповідь на вторгнення Росії в Україну компанія Bayer припинила всі витрати в Росії і Білорусі, не пов'язані з поставками необхідних продуктів у галузі охорони здоров'я та сільського господарства", - йдеться в заяві.
Зокрема, це передбачає:
- Призупинення всіх рекламних та інших заходів з просування продукції.
- Припинення проєктів капітальних інвестицій на невизначений термін.
- Відмову від нових ділових можливостей.
Топ коментарі
+12 Вололо Трололо
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+5 Larissa Kora 56c14f78
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+4 Urs
показати весь коментар14.03.2022 13:22
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