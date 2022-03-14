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Окупанти пошкодили Олішівське підземне сховище газу на Чернігівщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти пошкодили Олішівське підземне сховище газу на Чернігівщині

"Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) повідомив про пошкодження військами РФ Олішевського підземного сховища газу проектною ємністю 0,31 млрд куб. м у Чернігівській області.

Про це йдеться у повідомлення на сайті оператора, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, приблизно 9:00, під час обстрілу російськими окупаційними військами села Олішівка (Чернігівська область) до будівлі на території підземного газосховища потрапив снаряд. Пошкоджено насосну станцію подачі метанолу на майданчик газозбірного пункту", – йдеться у повідомленні.

Згідно з ним, персонал газосховища терміново евакуйований, з комунікацій майданчика газозбірного пункту газ стравлений, а всі зовнішні комунікації відключені.

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"Жертв і постраждалих серед працівників Олішевського ПСГ немає. Зараз на об'єкті триватиме плановий періодичний контроль та обхід комунікацій", – зазначили в ОГТСУ.

У систему 12 підземних сховищ "Укртрансгазу", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", загальною проектною ємністю 31 млрд. куб. м, входять Більче-Волицько-Угерське ПСГ (17,05 млрд куб. м), Угерське (1,9 млрд куб. м), Дашавське (2,15 млрд куб. м), Опарське (1,92 млрд куб. м) ), Богородчанське (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанське (1,5 млрд куб. м), Солохівське (1,3 млрд куб. м), Олішевське (0,31 млрд куб. м), Пролетарське (1 млрд куб.м), Кегичівське (0,7 млрд куб. м), Краснопоповське (0,42 млрд куб. м) і Вергунське (0,4 млрд куб. м), що знаходиться на тимчасово окупованій території.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+3
Пиз₽ець, з такими журналистами і наводчиків не треба- викладуйте вже координати
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14.03.2022 13:58
+2
Другого смысла, кроме как слив информации, я не вижу
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14.03.2022 14:08
+2
Для чого сповіщати москалів про їх "успіхи"? Ви тільки читачів блокуєте, які за все переживають. Мовчіть вже про все, що може бути таємницею. Це не ті новини які можна піарити
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14.03.2022 14:21
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14.03.2022 14:42 Відповісти
Пиз₽ець, з такими журналистами і наводчиків не треба- викладуйте вже координати
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14.03.2022 13:58 Відповісти
Не в захист Бутусова, но вроді як написано то вони всі на окупованій території. Ви думаєте орки не знають про них? Всі вони побудовані за часів совка і на мАААЦквє є вся документація на них.
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14.03.2022 14:12 Відповісти
Там не говорится, что село оккупировано, а только, что идёт обстрел рашкой
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14.03.2022 14:18 Відповісти
Не говорите ерунды. У ***** есть вся документация что и где находится. После развала совка газохранилища не строялись, а при совке так как тогда была столиц совка мацква там сохранилась вся документация. Тут нет никакого секрета. Да даже если бы и небыло то вторжение кцапни планировалось не один год если не десятилетия и беглый шапкокрад будучи три года при власти сто пудово им всё это слил. Да о чем говорить, три года страну готовил он к сдаче *****. Всё высшее руководство Украины и силовые структуры были агентами *****.
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14.03.2022 14:22 Відповісти
Мы не об этом говорили. Вы сказли, что Бутусов сливает местонахождения газохранилищь, а не о территориях окупированных и неокупированных речь шла. Не нужно оправдываться.
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14.03.2022 14:28 Відповісти
Пардон. Признаю, это не вы сказали. Это сказалО какоето natalia 1802 неисключено, что бот **********. Но суть дела не меняет. Вы не весь тогда диалог прочитали.
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14.03.2022 14:32 Відповісти
Может это ты бот кркмлевский, если так стараешься оправдать слив информации ? Нафига перечислять , где , сколько, и чего находится? Я, кстати, из Чернигова
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14.03.2022 14:59 Відповісти
Я на цензоре старожил, меня много кто тут знает. Я просто правду люблю, а то шо ***** имеет инфу это ни для кого не секрет. Так, что ты сам может тролляка *****вская?
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14.03.2022 21:11 Відповісти
И кто бы там, что не говорил, а возрождение настоящей армии в Украине началось только после Майдана. До него (Майдана) почти все вооруженные силы были не боеспособны. Вы наверное не знали так я вам напомню, что при беглом шапкокраде министром обороны Украины был гражданин козломордии. Хряк беглый даже не счел нужным ему украинский паспорт сделать.
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14.03.2022 14:26 Відповісти
Карта вільних і окупованих - тут:

https://bukinfo.com.ua/viyna-na-shodi/na-zamitku-interaktyvna-karta-********-diy-v-ukrajini
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14.03.2022 14:36 Відповісти
Редактируйте новости. Now!
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14.03.2022 14:08 Відповісти
"Про це йдеться у повідомлення на сайті оператора Джерело: https://censor.net/ua/n3324924"
Вы щас к "Товариство з обмеженою відповідальністю"Оператор ГТС України""обратились?
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14.03.2022 14:18 Відповісти
Стан роботи української ГТС 14 березня 2022 року, 12:00
https://tsoua.com/news/stan-roboty-************-gts-14-bereznya-2022-roku-1200/

Есть там в тексте новости перечень газосховищ?
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14.03.2022 14:21 Відповісти
Есть на самом сайте. Или если вы дальше одной странички не открыли, то и другие не смогут?
https://tsoua.com/gts-infrastruktura/roztashuvannia-gazoprovodiv-terytorieu-ukrainy/
https://tsoua.com/prozorist/vilni-potuzhnosti/
https://tsoua.com/prozorist/test-platformy/
https://tsoua.com/gts-infrastruktura/mozhlyvosti-gts/tochky-ta-potuzhnosti/
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14.03.2022 14:30 Відповісти
Нет слов. Я лучше помолчу, чтобы не материться.
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14.03.2022 14:42 Відповісти
Другого смысла, кроме как слив информации, я не вижу
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14.03.2022 14:08 Відповісти
Чего разорались? СССР строил практически все на территории Украины. Все военные, и другие критически важные объекты строились 40-50 лет назад. Прискорбно, но при современной Украине это все разворовывалось, а если что и строилось, то это дворцы для новых "элит". А потому в Москве прекрасно знают, где что находится. Им Бутусов не нужен для того, чтобы понимать, куда стреляешь.
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14.03.2022 14:12 Відповісти
Написал в административную ветку. Надеюсь обратят внимание и решат-надо или нет.
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14.03.2022 14:13 Відповісти
Слово - не воробей, да и рукописи не горят. Уже немного поздновато с хронологической точки зрения, да и бессмысленно с точки зрения здравого смысла. Но я не буду мешать, обратят так обратят.
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14.03.2022 14:18 Відповісти
Ну, как-то так. Как говаривал покойный мой дедуля, язык твой-враг твой. Тут лучше перебдеть.
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14.03.2022 14:23 Відповісти
Тоді чому москальські дрг на Оболоні питали перехожих дорогу до центру міста?
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14.03.2022 14:38 Відповісти
Как рни пользуются своими знаниями - это уже вопрос к ним. Но у них есть вся полнота картины. Ты же не забывай, что уже в современной Украине были президенты и министры обороны, которые не только работали на Россию, но и были ее гражданами. И сливали в Москву все, что только было возможно и невозможно. Да и сейчас сколько их при власти. Один опзж чего стоит...
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14.03.2022 14:43 Відповісти
Для чого сповіщати москалів про їх "успіхи"? Ви тільки читачів блокуєте, які за все переживають. Мовчіть вже про все, що може бути таємницею. Це не ті новини які можна піарити
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14.03.2022 14:21 Відповісти
 
 