Окупанти пошкодили Олішівське підземне сховище газу на Чернігівщині

"Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) повідомив про пошкодження військами РФ Олішевського підземного сховища газу проектною ємністю 0,31 млрд куб. м у Чернігівській області.

Про це йдеться у повідомлення на сайті оператора, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, приблизно 9:00, під час обстрілу російськими окупаційними військами села Олішівка (Чернігівська область) до будівлі на території підземного газосховища потрапив снаряд. Пошкоджено насосну станцію подачі метанолу на майданчик газозбірного пункту", – йдеться у повідомленні.

Згідно з ним, персонал газосховища терміново евакуйований, з комунікацій майданчика газозбірного пункту газ стравлений, а всі зовнішні комунікації відключені.

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"Жертв і постраждалих серед працівників Олішевського ПСГ немає. Зараз на об'єкті триватиме плановий періодичний контроль та обхід комунікацій", – зазначили в ОГТСУ.

У систему 12 підземних сховищ "Укртрансгазу", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", загальною проектною ємністю 31 млрд. куб. м, входять Більче-Волицько-Угерське ПСГ (17,05 млрд куб. м), Угерське (1,9 млрд куб. м), Дашавське (2,15 млрд куб. м), Опарське (1,92 млрд куб. м) ), Богородчанське (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанське (1,5 млрд куб. м), Солохівське (1,3 млрд куб. м), Олішевське (0,31 млрд куб. м), Пролетарське (1 млрд куб.м), Кегичівське (0,7 млрд куб. м), Краснопоповське (0,42 млрд куб. м) і Вергунське (0,4 млрд куб. м), що знаходиться на тимчасово окупованій території.

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