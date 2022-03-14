Фонд Ахметова передав медикаменти для лікарень Харкова

Понад 30 тисяч одиниць медикаментів Харківській обласній клінічній лікарні передав сьогодні Фонд Ріната Ахметова. Серед них найнеобхідніше: антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран, знеболювальні тощо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом від початку війни державні лікарні різних областей України вже отримали від Фонду Ріната Ахметова понад 470 тисяч одиниць медикаментів. Їхній перелік був визначений у координації з Міністерством здоров'я України.

Читайте також: 15 тис. медикаментів отримали сьогодні лікарні у Дніпрі

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг врятувати життя 8 млн осіб, зокрема 3,5 млн - врятовані на Донбасі.