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Фонд Ахметова передав медикаменти для лікарень Харкова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Фонд Ахметова передав медикаменти для лікарень Харкова

Понад 30 тисяч одиниць медикаментів Харківській обласній клінічній лікарні передав сьогодні Фонд Ріната Ахметова. Серед них найнеобхідніше: антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран, знеболювальні тощо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом від початку війни державні лікарні різних областей України вже отримали від Фонду Ріната Ахметова понад 470 тисяч одиниць медикаментів. Їхній перелік був визначений у координації з Міністерством здоров'я України.

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Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг врятувати життя 8 млн осіб, зокрема 3,5 млн - врятовані на Донбасі.
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Топ коментарі
+9
Грамотний піар - щодня, потрохи, але регулярно. І нк дорого, і весь час в інфопросторі.
Он Ді Капріо, разово відвалив 10 лямів баксів, і що - хто про це згадає через тиждень? А тут привезли ліків на штуку баксів - вже в заголовку. Завтра ще кудись чогось на штуку привезуть - і знову заголовок )

Грамотний рекламщик - на вагу золота!
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14.03.2022 14:10
+4
А всі інші олігархи. мільйонери давні та новоставші? Допомогти копійкою жаба душить?
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14.03.2022 13:57
+4
Ахмєтов, Бєня, Пінчук, Пітушенко, Косюк, Бойко, Новінський, НІБУЛУН та інша олігархічна наволоч-злодіїв, де БАЙРАКТАРИ ДЛЯ УКРАЇНИ ...???!!!
Косплект з 6 дронів+2машин управління+допоміжне обладнання+200авіабомб коштує 69 міоьйонів доларів...!!!
ДЕ 60 БАЙРАКТАРІВ для УКРАЇНИ...???!!!

А ТО ЦІ ВИЛУПКИ НАДІЮТЬСЯ ВІДКУПИТИСЯ 2 ФУРАМИ ПРОДОВОЛЬСТВА ТА ФУРОЮ МЕДИКАМЕНТІВ...., А ГРАБУЮТЬ УКРАЇНУ І УКРАЇНСЬКУ ГРОМАДУ ВЖЕ 30 РОКІВ....!!!

ГРОМАДА УКРАЇНИ МАЄ УСЕ КОНФІСКУВАТИ У ЦИХ ВИЛУПКІВ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ...!!!
УСЕ МАЄ БУТИ НАЦІОНАЛІЗОВАНЕ В ДОХІД ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДИ УКРАЇНИ...!!!
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14.03.2022 14:16
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А Беня, собі ще щось допоміг?
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14.03.2022 13:55 Відповісти
А всі інші олігархи. мільйонери давні та новоставші? Допомогти копійкою жаба душить?
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14.03.2022 13:57 Відповісти
На правах реклами..
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14.03.2022 14:04 Відповісти
Грамотний піар - щодня, потрохи, але регулярно. І нк дорого, і весь час в інфопросторі.
Он Ді Капріо, разово відвалив 10 лямів баксів, і що - хто про це згадає через тиждень? А тут привезли ліків на штуку баксів - вже в заголовку. Завтра ще кудись чогось на штуку привезуть - і знову заголовок )

Грамотний рекламщик - на вагу золота!
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14.03.2022 14:10 Відповісти
А де допомога інших олігархів : беня ,пінчук ,новінський ,фірташ ,суркіси ітд чи вони вміють тільки грабувати ?
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14.03.2022 14:10 Відповісти
Ще медведчука забув. Під санкції їх всіх.
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14.03.2022 14:15 Відповісти
Чергова показуха, дай мовчки і не піарся. Не може воно без цього
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14.03.2022 14:13 Відповісти
Ахмєтов, Бєня, Пінчук, Пітушенко, Косюк, Бойко, Новінський, НІБУЛУН та інша олігархічна наволоч-злодіїв, де БАЙРАКТАРИ ДЛЯ УКРАЇНИ ...???!!!
Косплект з 6 дронів+2машин управління+допоміжне обладнання+200авіабомб коштує 69 міоьйонів доларів...!!!
ДЕ 60 БАЙРАКТАРІВ для УКРАЇНИ...???!!!

А ТО ЦІ ВИЛУПКИ НАДІЮТЬСЯ ВІДКУПИТИСЯ 2 ФУРАМИ ПРОДОВОЛЬСТВА ТА ФУРОЮ МЕДИКАМЕНТІВ...., А ГРАБУЮТЬ УКРАЇНУ І УКРАЇНСЬКУ ГРОМАДУ ВЖЕ 30 РОКІВ....!!!

ГРОМАДА УКРАЇНИ МАЄ УСЕ КОНФІСКУВАТИ У ЦИХ ВИЛУПКІВ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ...!!!
УСЕ МАЄ БУТИ НАЦІОНАЛІЗОВАНЕ В ДОХІД ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДИ УКРАЇНИ...!!!
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14.03.2022 14:16 Відповісти
Такое оружие не продают частным компаниям.
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14.03.2022 14:29 Відповісти
Ти з дитинства дурак чи тільки придурюєшся...???!!!

Продаж військової зброї проводиться лише на ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ...!!!
А ці олігархічні ханиги моглиб скинутися в казну держави для закупівлю байрактарів 690$ міліонів баксів...., вониж усі доларові міліардери...!!!!
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14.03.2022 14:52 Відповісти
Шоб ты здох Ахметов. Это ты всеми силами привел к власти Яныка и Партию регионов. Скот тупой. За жадностью не заметил как войну завел в наш дом.
Таблетки оно теперь поставляет...
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14.03.2022 15:16 Відповісти
 
 