Фонд Ахметова передав медикаменти для лікарень Харкова
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Понад 30 тисяч одиниць медикаментів Харківській обласній клінічній лікарні передав сьогодні Фонд Ріната Ахметова. Серед них найнеобхідніше: антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран, знеболювальні тощо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Загалом від початку війни державні лікарні різних областей України вже отримали від Фонду Ріната Ахметова понад 470 тисяч одиниць медикаментів. Їхній перелік був визначений у координації з Міністерством здоров'я України.
Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".
За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг врятувати життя 8 млн осіб, зокрема 3,5 млн - врятовані на Донбасі.
Топ коментарі
+9 Петро Другий
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+4 Larissa Kora 56c14f78
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+4 Мир Філ
показати весь коментар14.03.2022 14:16
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Будь ласка, зачекайте...
Он Ді Капріо, разово відвалив 10 лямів баксів, і що - хто про це згадає через тиждень? А тут привезли ліків на штуку баксів - вже в заголовку. Завтра ще кудись чогось на штуку привезуть - і знову заголовок )
Грамотний рекламщик - на вагу золота!
Косплект з 6 дронів+2машин управління+допоміжне обладнання+200авіабомб коштує 69 міоьйонів доларів...!!!
ДЕ 60 БАЙРАКТАРІВ для УКРАЇНИ...???!!!
А ТО ЦІ ВИЛУПКИ НАДІЮТЬСЯ ВІДКУПИТИСЯ 2 ФУРАМИ ПРОДОВОЛЬСТВА ТА ФУРОЮ МЕДИКАМЕНТІВ...., А ГРАБУЮТЬ УКРАЇНУ І УКРАЇНСЬКУ ГРОМАДУ ВЖЕ 30 РОКІВ....!!!
ГРОМАДА УКРАЇНИ МАЄ УСЕ КОНФІСКУВАТИ У ЦИХ ВИЛУПКІВ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ...!!!
УСЕ МАЄ БУТИ НАЦІОНАЛІЗОВАНЕ В ДОХІД ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДИ УКРАЇНИ...!!!
Продаж військової зброї проводиться лише на ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ...!!!
А ці олігархічні ханиги моглиб скинутися в казну держави для закупівлю байрактарів 690$ міліонів баксів...., вониж усі доларові міліардери...!!!!
Таблетки оно теперь поставляет...