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Китай направив до України партію гуманітарної допомоги

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Китай направив до України партію гуманітарної допомоги

Партію гуманітарної допомогти від Червоного Хреста Китаю мають доставити до Львова 15 березня.

Про це заявили в посольстві КНР в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Це вже третя партія гумдопомоги з Китаю для України, яку 14 березня мають відвантажити у Польщі. Раніше першу та другу партії гуманітарної допомоги від Китаю було передано Україні транзитом через Румунію та Угорщину.

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Повідомляється, що китайські підприємства, які працювали в Україні багато років, почали використовувати свої їдальні та обладнання для виготовлення хліба та обробки гречаної крупи.

Харчові продукти продають за собівартістю місцевим жителям, які масово приїжджають і приходять на закупи.
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Топ коментарі
+14
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14.03.2022 14:19
+11
"Сиди спокойно на берегу реки, и, рано или поздно, мимо проплывёт труп твоего врага " - китайская пословица
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14.03.2022 14:21
+9
на росие уже открылся новый макдональдс
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14.03.2022 14:21
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Мивину? Усраться и не жить.
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14.03.2022 14:19 Відповісти
и за то спасибо. они там сами голодают. главное что мы видим намерения у Китая норм.
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14.03.2022 14:26 Відповісти
Кто там голодает?
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14.03.2022 14:55 Відповісти
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14.03.2022 14:19 Відповісти
на росие уже открылся новый макдональдс
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14.03.2022 14:21 Відповісти
Яка достойна відповідь Китаю парашстану
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14.03.2022 14:20 Відповісти
"Сиди спокойно на берегу реки, и, рано или поздно, мимо проплывёт труп твоего врага " - китайская пословица
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14.03.2022 14:21 Відповісти
Китай вирішив діяти як Ізраїль - крихти гумдопомоги для України,
а кацапам - військову техніку, фінансову допомогу, допломатичне сприяння та інше.
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14.03.2022 15:13 Відповісти
Військову допомогу не надають - принаймі - офіційно .
Неофіціно ..., вигода яка ?
А у даних фінансових рейтингах Раші ... Фінансова допомога - буде дорого коштувати
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14.03.2022 21:43 Відповісти
Китайцы прекрасно понимают чем грозит срыв посевной на Украйини мылой. Придецца жрать кажанив. Активнее китайские недрузья!
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14.03.2022 16:24 Відповісти
 
 