Нам потрібен чесний заслужений мир. З гарантіями безпеки, - Зеленський

Українці мусять триматися і продовжувати свою боротьбу, щоб перемогти у війні з РФ.

Про це повідомив сьогодні у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб прийти до заслуженого українцями миру. Чесного миру. З гарантіями безпеки для нашої держави, для наших людей. І щоб покласти це на папір у переговорах, складних переговорах", - зауважив глава держави.

Він нагадав, що сьогодні вже почалася відеозустріч української та російської делегацій.

"Вона триває. Всі чекають новин. Ввечері обов’язково доповімо", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ готувалася до війни десятки років. Ми завдаємо ворогу таких втрат, що він не знає, де ще шукати резервів та допомоги, - Зеленський