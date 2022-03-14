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Нам потрібен чесний заслужений мир. З гарантіями безпеки, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нам потрібен чесний заслужений мир. З гарантіями безпеки, - Зеленський

Українці мусять триматися і продовжувати свою боротьбу, щоб перемогти у війні з РФ.

Про це повідомив сьогодні у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб прийти до заслуженого українцями миру. Чесного миру. З гарантіями безпеки для нашої держави, для наших людей. І щоб покласти це на папір у переговорах, складних переговорах", - зауважив глава держави. 

Він нагадав, що сьогодні вже почалася відеозустріч української та російської делегацій.

"Вона триває. Всі чекають новин. Ввечері обов’язково доповімо", - додав Зеленський. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ готувалася до війни десятки років. Ми завдаємо ворогу таких втрат, що він не знає, де ще шукати резервів та допомоги, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+70
Ну что еще сказать, феерический .... Он так и не понял, что договор с рашкой не стоит и бумаги на которой он написан...
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14.03.2022 15:12
+65
Знов Єрмак на вушко шепче...
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14.03.2022 15:12
+57
Зараз йому путлер видасть гарантии....
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14.03.2022 15:11
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Схоже на те, що у Зє-баната весняне загострення задавненої хвороби або абстинентний синдром (звичайно, відомо який)
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14.03.2022 18:49 Відповісти
Втік у США або сиджу під VPN-ом і тролю ідіотськими питаннями...
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15.03.2022 05:35 Відповісти
Зеленский, ты же прекрасно понимаешь, что кацапня подотрётся этими бумажками. У меня вопрос: - накуя?
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14.03.2022 19:29 Відповісти
Упоротый ЗЕбил.
Единственная гарантия от Рашки - это ликвидация самой Рашки.
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14.03.2022 20:30 Відповісти
Гарантию безопасности для Украины может дать только лишь победа в этой войне.
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14.03.2022 20:35 Відповісти
...Нам потрібен чесний заслужений мир..
Нормальный военный говорил бы - Нам нужна победа.
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14.03.2022 20:43 Відповісти
Порох так и говорит. Но увы он не Главнокомандующий.
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14.03.2022 21:08 Відповісти
*******
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15.03.2022 03:37 Відповісти
Я сам на себя 24-го числа наложил запрет на критику Зеленского, но... Чёрт возьми *****! Сколько можно ******* одно и то же?! Мы все прекрасно понимаем, что нам нужна победа и мир. ******! Одна вода и никакой конкретики!
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14.03.2022 21:07 Відповісти
Зело злітало в Ізраїль,що б тайно відвести бєню каламоя від війни бортом президента...?Надіємось,що Ізраїлєві діти депортують його як міжнародного злочинцяв США.Схоже ,що "ап"ять 25" знову вихитровуєм,ермак "працює" на...7/8......Боже,а як все це важко????
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14.03.2022 21:41 Відповісти
Може все ОП і каламоя на детекторі перевірити:неможе народ якого просто розстрілють не контролювати тих хто "керує" ******,дбр на кого служить,чому люди кидаються на ворога з пустими руками....а нас знову залякують ціллю номер один???
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14.03.2022 21:47 Відповісти
Хай оце відповість ,де зараз коломойський??
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14.03.2022 21:48 Відповісти
Торгує скумбріями
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15.03.2022 03:39 Відповісти
Де підтримка Херсону,чи вже зморились!Якщо перестають допомагати Україні США і Захід ,значить,знову щось здають,домовляються,брешуть
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14.03.2022 21:52 Відповісти
Єдина гарантія безпеки України - ЗСУ! (тут декілька абзаців де я не критикую Зеленського, але - працюй, курво! а не *****!)
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14.03.2022 22:00 Відповісти
Тут люди вже почали думати що Зе це лідер нації, а він знову мочить чиїсь сценарії, маю надію що не Кремля, але все може бути
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14.03.2022 22:14 Відповісти
Ми не заслуговуємо мир, ми його виборюємо з кров'ю, віддаючи Молоху своїх найкращих синів.
А заслужили ми війну, на жаль, віддавши ядерну зброю, перебуваючи в вічному позаблоковому статусі. Тут недавно вилізла якась Жовква з ОПи з готовністю обговорювати нейтральний статус як гарантію миру, миротворець хер..вий.
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14.03.2022 22:19 Відповісти
Володя, гарантії 100% навіть не дають кондоми Durex! А ти , що чекаеш від свинособак? Слово "гарантії" для інших вони не понімають
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14.03.2022 23:52 Відповісти
Тільки гарантії пу! спасуть Україну і народ від земного життя
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15.03.2022 01:04 Відповісти
Тварям Всемирный байкот... пусть научаться быть людьми...
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15.03.2022 02:17 Відповісти
оце опе зовсім не об"єднує Україну:нас просто розстрілюють і вбивають...а воно і далі продовжує-розпусти нах дбр,свою свору нах!
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15.03.2022 07:19 Відповісти
Мир ми вже отримали. З гарантіями (після Будапештського меморандуму). Скільки можна жити абсолютно мертвими ілюзіями?! Зрештою, таке хотіння миру розхолоджує певну частину населення...
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15.03.2022 07:25 Відповісти
Ідіот, які нафіг гарантії. Міжнародні документи не працюють на сьогодні.
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15.03.2022 08:09 Відповісти
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