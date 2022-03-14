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Нам потрібен чесний заслужений мир. З гарантіями безпеки, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українці мусять триматися і продовжувати свою боротьбу, щоб перемогти у війні з РФ.
Про це повідомив сьогодні у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоб прийти до заслуженого українцями миру. Чесного миру. З гарантіями безпеки для нашої держави, для наших людей. І щоб покласти це на папір у переговорах, складних переговорах", - зауважив глава держави.
Він нагадав, що сьогодні вже почалася відеозустріч української та російської делегацій.
"Вона триває. Всі чекають новин. Ввечері обов’язково доповімо", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+70 Павло Васильович
показати весь коментар14.03.2022 15:12
+65 Olexandr Chornogorodskij
показати весь коментар14.03.2022 15:12
+57 Vladimir Soukhov
показати весь коментар14.03.2022 15:11
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Единственная гарантия от Рашки - это ликвидация самой Рашки.
Нормальный военный говорил бы - Нам нужна победа.
А заслужили ми війну, на жаль, віддавши ядерну зброю, перебуваючи в вічному позаблоковому статусі. Тут недавно вилізла якась Жовква з ОПи з готовністю обговорювати нейтральний статус як гарантію миру, миротворець хер..вий.