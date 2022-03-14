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Ізраїль не дозволить Росії використати себе для обходу санкцій, – Лапід

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ізраїль не дозволить Росії використати себе для обходу санкцій, – Лапід

Росія не зможе використати Ізраїль для обходу введених проти неї санкцій.

Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід під час візиту до Словаччини 14 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Jerusalem Post.

"Ізраїль не буде способом обійти санкції, введені проти Росії Сполученими Штатами та іншими західними країнами", – сказав він.

Лапід зазначив, що Міністерство закордонних справ Ізраїлю координує це питання разом із партнерами, зокрема з Банком Ізраїлю, Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Управлінням аеропортів, Міністерством енергетики та іншими відомствами.

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Топ коментарі
+10
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14.03.2022 15:25
+9
Поздно, Сара, пить Боржоми. Образ Израиля уже понятен всему миру.
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14.03.2022 15:26
+9
Ізраїль до останнього часу постачав безпілотники і комплектуючі російській армії, які досі використовуються для вбивства українців. В той же час Ізраїль відмовляє в допомозі Україні. А тому вірити ізраїльтянам не можна, бо вони заради гешефта продадуть і матір рідну.
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14.03.2022 15:32
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14.03.2022 15:17 Відповісти
Не все израильтяне прокацапские.
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14.03.2022 15:20 Відповісти
Спасибо, если правда.
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14.03.2022 15:20 Відповісти
Просто очень повезло, что сейчас премьер не любитель дедов Нетаньяху. Он категорически против какого-либо поползновения от тапка х*йла и истеричет по полной
Беннету респект, что не смотря на такое давление, нашел в себе силы.
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14.03.2022 15:24 Відповісти
Ага, щас...
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14.03.2022 15:29 Відповісти
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14.03.2022 15:25 Відповісти
Та,США і не будуть *** відмивати від ваших слюнів,просто з розгону,уже зі змаскою,по всім правилам,вам кацапам в сраку загонять,і уже надовго.
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14.03.2022 15:55 Відповісти
Взяв і повірив,ага щось абрамович навіть не чухається.я вже не кажу про різну путінську шваль типу Собчак,урганта,слєпакова і ко.поки США не візьмуть за яйця- доти вся ця шваль там осідатиме!
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14.03.2022 15:25 Відповісти
Виявляється,найнікчемнішою країною-гівножеркою залишилась Грузія.
Така вона,хвалена гордість,мудрість,вдячність,щирість,і т.д., горців...
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14.03.2022 15:26 Відповісти
В интернете все грузины мамой клянутся что они за Украину и против российских фашистов но в то же время бойко торгуют с ними и принимают на жительство тысячами,то есть поставки санкционные в рейх сейчас будут идти через Грузию. Ай да "джигиты" хитросделанные. Кому война,горе ,кровь,убийства людей а этим манна небесная.
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14.03.2022 15:40 Відповісти
Грузини воювали у 2008 році, а поряд шашлики грузини жарили, ну і вояки пішли їсти шашлики.
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14.03.2022 17:33 Відповісти
Поздно, Сара, пить Боржоми. Образ Израиля уже понятен всему миру.
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14.03.2022 15:26 Відповісти
США вставили пилюлей!
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14.03.2022 15:32 Відповісти
Ізраїль до останнього часу постачав безпілотники і комплектуючі російській армії, які досі використовуються для вбивства українців. В той же час Ізраїль відмовляє в допомозі Україні. А тому вірити ізраїльтянам не можна, бо вони заради гешефта продадуть і матір рідну.
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14.03.2022 15:32 Відповісти
Росія не зможе використати Ізраїль для обходу введених проти неї санкцій. , адже вона вже їх використовує від початку введення санкцій.Рід Юди.
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14.03.2022 15:37 Відповісти
Ну...
Ізраїль не дозволить обходити санкції.
Але сам санкції не буде запроваджувати.
Таким чином, Ізраїль заборонить Рашці купувати/продавати через своє посередництво, але сам с задоволенням продовжить заробляти на Рашці.
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14.03.2022 15:38 Відповісти
гещефт на крови украинцев вылезет боком
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14.03.2022 15:53 Відповісти
Обосрался КАРЛИК ПЛЮГАВЫЙ.....
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14.03.2022 15:58 Відповісти
!4 марта глава МИД Израиля Лапид, находящийся с официальным визитом в Словакии, заявил, что еврейское государство не позволит России использовать Израиль для обхода экономических санкций, введенных против нее США и странами Запада. По словам Лапида, возглавляемое им ведомство координирует работу касательно санкций с Банком Израиля, министерствами финансов, экономики, энергетики, управлением аэропортов и другими структурами."Мы действуем вместе с нашим большим союзником, Соединенными Штатами, и вместе с европейскими партнерами", - заявил Лапид. Ранее правительство Израиля заявляло, что не позволит использовать свою территорию в качестве убежища для попавших под санкции российских олигархов. Их яхтам был запрещен заход в Израиль, время стоянки самолетов было ограничено 48 часами.
Управление регистрации населения и иммиграции сегодня опубликовало данные о числе украинских беженцев, въехавших в Израиль. С 24 февраля по утро 14 марта в Израиль въехали 5154 граждан Украины, не являющихся новыми репатриантами и не имеющих право на репатриацию. Отказ во въезде в Израиль получил 221 гражданин Украины.
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14.03.2022 16:19 Відповісти
 
 