Ізраїль не дозволить Росії використати себе для обходу санкцій, – Лапід
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Росія не зможе використати Ізраїль для обходу введених проти неї санкцій.
Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід під час візиту до Словаччини 14 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Jerusalem Post.
"Ізраїль не буде способом обійти санкції, введені проти Росії Сполученими Штатами та іншими західними країнами", – сказав він.
Лапід зазначив, що Міністерство закордонних справ Ізраїлю координує це питання разом із партнерами, зокрема з Банком Ізраїлю, Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Управлінням аеропортів, Міністерством енергетики та іншими відомствами.
Топ коментарі
+10 - ШПАЕВ -
показати весь коментар14.03.2022 15:25
+9 Unknown User 1f07c237
показати весь коментар14.03.2022 15:26
+9 Русскоязычный Бандеровец 905c405d
показати весь коментар14.03.2022 15:32
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Будь ласка, зачекайте...
Беннету респект, что не смотря на такое давление, нашел в себе силы.
Така вона,хвалена гордість,мудрість,вдячність,щирість,і т.д., горців...
Ізраїль не дозволить обходити санкції.
Але сам санкції не буде запроваджувати.
Таким чином, Ізраїль заборонить Рашці купувати/продавати через своє посередництво, але сам с задоволенням продовжить заробляти на Рашці.
Управление регистрации населения и иммиграции сегодня опубликовало данные о числе украинских беженцев, въехавших в Израиль. С 24 февраля по утро 14 марта в Израиль въехали 5154 граждан Украины, не являющихся новыми репатриантами и не имеющих право на репатриацию. Отказ во въезде в Израиль получил 221 гражданин Украины.