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Депутат латвійського Сейму відмовився від мандату та приїхав добровольцем в Україну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Депутат латвійського Сейму відмовився від мандату та приїхав добровольцем в Україну

Юріс Юрашс, депутат латвійського Сейму склав свої повноваження і поїхав до України добровольцем, аби допомагати нам захищатися від російського загарбника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє латвійське видання LSM.

Політик обіймав посаду голови юридичної комісії латвійського Сейму, був керівником фракції консерваторів.

"Україна зараз бореться не лише за свою свободу, а й за нашу, зокрема Латвії та Євросоюзу. Я вважаю, що наш обов'язок - зробити все можливе, щоб сприяти нашій загальній перемозі", - заявляє він.

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Він уже тиждень перебуває в Україні, спочатку у Львові, потім у Києві. Ще у вівторок він дистанційно головував на засіданні юридичної комісії Сейму, а вже в четвер допомагав в евакуації українців.

"Хтось приймає біженців, хтось купує все необхідне. Я сам не міг лишитися в Латвії, знаючи, що тут таке коїться", - додав Юраш.
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Топ коментарі
+11
А рабсеяне наоборот все валят из своей страны, которая "ниваюет". Вот и разница.
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14.03.2022 16:06
+9
Глубокое уважение этому господину.
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14.03.2022 16:13
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А рабсеяне наоборот все валят из своей страны, которая "ниваюет". Вот и разница.
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14.03.2022 16:06 Відповісти
Наши депутаты как бы тоже не особо воюют. Попрятались где-то. Из политиков только одна Демсокира на фронте, но они не депутаты.
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14.03.2022 16:11 Відповісти
Я на прошлому тижні у одній темі - спорив з одним таким скептиком
Просто береш фамілію і гуглиш з умовою 1 місяць - просто .
І усе вичитаєш
Так не усі воюють ...
Багато займається волонтерством , що зараз також дуже потрібно (приклад-Вакарчук).
Дехто - працює з іноземцями ( приклад- Гриценко - одна стаття на першій сторінці відомої іноземної газети - варта виграної битви! )
Багато нардепів та екс-нардепів - на фронтах !
....
А деякі - максимум сфоткаються з автоматом ...(Тимошенко- заява + плідна робота законотворча)
І т.д.
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14.03.2022 22:32 Відповісти
Друг в беде, настоящий друг. Спасибо Литва!
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14.03.2022 16:17 Відповісти
Депутат Латвии, а не Литвы
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14.03.2022 16:26 Відповісти
Ну это нифига себе так-то! А где пан Литвин? А где пан Мороз, а Кучма? А де Ющенко? Стоп, а где Юличка Тимошенко?
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14.03.2022 16:12 Відповісти
Ющ на днях чего-то там выступал. Снёсся.
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14.03.2022 16:20 Відповісти
Скучили?Скоро на броньованій калясці і лабутенах прикотить...
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14.03.2022 16:22 Відповісти
В Юща бджоли не гудуть
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14.03.2022 16:34 Відповісти
Глубокое уважение этому господину.
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14.03.2022 16:13 Відповісти
Патріот з Великої Літери!
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14.03.2022 16:19 Відповісти
Всі партії, що ходили на протестні акції проти зеленої влади воюють, не тільки Демсокира
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14.03.2022 16:20 Відповісти
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14.03.2022 16:26 Відповісти
 
 