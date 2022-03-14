Депутат латвійського Сейму відмовився від мандату та приїхав добровольцем в Україну
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Юріс Юрашс, депутат латвійського Сейму склав свої повноваження і поїхав до України добровольцем, аби допомагати нам захищатися від російського загарбника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє латвійське видання LSM.
Політик обіймав посаду голови юридичної комісії латвійського Сейму, був керівником фракції консерваторів.
"Україна зараз бореться не лише за свою свободу, а й за нашу, зокрема Латвії та Євросоюзу. Я вважаю, що наш обов'язок - зробити все можливе, щоб сприяти нашій загальній перемозі", - заявляє він.
Він уже тиждень перебуває в Україні, спочатку у Львові, потім у Києві. Ще у вівторок він дистанційно головував на засіданні юридичної комісії Сейму, а вже в четвер допомагав в евакуації українців.
"Хтось приймає біженців, хтось купує все необхідне. Я сам не міг лишитися в Латвії, знаючи, що тут таке коїться", - додав Юраш.
Будь ласка, зачекайте...
Просто береш фамілію і гуглиш з умовою 1 місяць - просто .
І усе вичитаєш
Так не усі воюють ...
Багато займається волонтерством , що зараз також дуже потрібно (приклад-Вакарчук).
Дехто - працює з іноземцями ( приклад- Гриценко - одна стаття на першій сторінці відомої іноземної газети - варта виграної битви! )
Багато нардепів та екс-нардепів - на фронтах !
....
А деякі - максимум сфоткаються з автоматом ...(Тимошенко- заява + плідна робота законотворча)
І т.д.