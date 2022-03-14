Зеленський відзначив державними нагородами українських воїнів, 26 із них – посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських військовослужбовців, 26 із них – посмертно.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Нагороди присвоєно "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Президент нагородив захисників орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", Данила Галицького та медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни".

Із списком нагороджених можна ознайомитись за посиланням.